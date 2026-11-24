Комисията за защита на потребителите предлага срокът за подмяна на уредите в топлоснабдени сгради с такива за дистанционно отчитане да бъде удължен с една година – до 1 януари 2028 г. Действащият законов срок е 1 януари 2027 г.
Предложението е депозирано пред Министерството на енергетиката и Комисията по енергетика в Народното събрание. То засяга вече монтирани индивидуални разпределители, индивидуални топломери и индивидуални водомери за топла вода, които не поддържат дистанционно отчитане.
Жалби за монтаж след изтичането на срока
КЗП посочва, че до комисията са постъпили множество жалби и сигнали от потребители. Част от тях са получили предложения за монтаж през март 2027 г., тоест след изтичането на сегашния срок.
Потребители съобщават и за ограничени наличности на съвместими модели. При подмяната новото средство трябва да може да се отчита от системата, която обслужва конкретната сграда. Това ограничава избора, когато подходящ модел не е наличен или графикът за монтаж е запълнен.
Около 300 евро за стандартна подмяна
По публикувани цени на дружества за дялово разпределение подмяната на два индивидуални водомера за топла вода и четири индивидуални разпределителя в тристайно жилище струва около 300 евро при стандартен монтаж. Сумата може да бъде по-висока и зависи от вида на отоплителната инсталация и особеностите на жилището.
Според КЗП разходът идва в началото на зимата, когато домакинствата плащат и по-високи сметки за отопление. За част от домакинствата в София комисията посочва и допълнителни разходи, свързани с временно отопление и осигуряване на топла вода при продължителни прекъсвания на топлоснабдяването.
КЗП мотивира исканото удължаване с необходимостта домакинствата да планират разхода си, а дружествата да организират доставките и монтажа. В предложението е посочена и необходимостта от икономическа оценка на отсрочката според европейските изисквания.
Докато не бъде приета законова промяна, остава в сила срокът 1 януари 2027 г.
Източници: novini.bg
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