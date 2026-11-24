Комисията за защита на потребителите предлага срокът за подмяна на уредите в топлоснабдени сгради с такива за дистанционно отчитане да бъде удължен с една година – до 1 януари 2028 г. Действащият законов срок е 1 януари 2027 г.

Предложението е депозирано пред Министерството на енергетиката и Комисията по енергетика в Народното събрание. То засяга вече монтирани индивидуални разпределители, индивидуални топломери и индивидуални водомери за топла вода, които не поддържат дистанционно отчитане.

Жалби за монтаж след изтичането на срока

КЗП посочва, че до комисията са постъпили множество жалби и сигнали от потребители. Част от тях са получили предложения за монтаж през март 2027 г., тоест след изтичането на сегашния срок.

„За отделни жилища са предложени дати за монтаж през март 2027 г. – след изтичането на сега действащия срок“, посочва КЗП като един от мотивите за предложението.

Потребители съобщават и за ограничени наличности на съвместими модели. При подмяната новото средство трябва да може да се отчита от системата, която обслужва конкретната сграда. Това ограничава избора, когато подходящ модел не е наличен или графикът за монтаж е запълнен.

Около 300 евро за стандартна подмяна

По публикувани цени на дружества за дялово разпределение подмяната на два индивидуални водомера за топла вода и четири индивидуални разпределителя в тристайно жилище струва около 300 евро при стандартен монтаж. Сумата може да бъде по-висока и зависи от вида на отоплителната инсталация и особеностите на жилището.

Според КЗП разходът идва в началото на зимата, когато домакинствата плащат и по-високи сметки за отопление. За част от домакинствата в София комисията посочва и допълнителни разходи, свързани с временно отопление и осигуряване на топла вода при продължителни прекъсвания на топлоснабдяването.

КЗП мотивира исканото удължаване с необходимостта домакинствата да планират разхода си, а дружествата да организират доставките и монтажа. В предложението е посочена и необходимостта от икономическа оценка на отсрочката според европейските изисквания.

Докато не бъде приета законова промяна, остава в сила срокът 1 януари 2027 г.

Източници: novini.bg