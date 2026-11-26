Товарен самолет на FedEx излезе от писта на международното летище в Маями, без да има пострадали. Инцидентът е станал около 20:40 часа местно време на писта 26R, съобщи летището.

Самолетът е бил от типа MD-11. Според FedEx машината е имала „проблем при кацането“, а компанията координира действията си с разследващите органи. „Благодарни сме, че екипажът ни е в безопасност и няма съобщения за пострадали“, заяви FedEx.

Ограничения за полетите в навечерието на празника

След излизането на самолета от пистата всички писти на летището, с изключение на една, са били временно затворени. Това е довело до закъснения на полетите в един от най-натоварените периоди за пътувания в Съединените щати – навечерието на Деня на благодарността. Федералната авиационна администрация е въвела временно ограничение за полетите към Маями, а по-късно са започнали да се натрупват значителни закъснения.

Летищните власти призоваха пътниците да проверяват информацията за своите полети директно при авиокомпаниите, преди да тръгнат към терминалите. От летището благодариха на пътниците за търпението, докато се възстановява нормалната работа.

Разследва се причината за инцидента

Причината за излизането от пистата все още не е посочена. Метеорологичните условия в района са включвали дъжд, пориви на вятъра и гръмотевични бури, но няма потвърждение, че те са довели до инцидента. Федералната авиационна администрация разследва случая.

Инцидентът привлече допълнително внимание към модела MD-11, който FedEx започна отново да използва през май 2026 г. Това стана след временното спиране на полетите с този тип самолети заради катастрофа в Кентъки през 2025 г. Тогава самолет MD-11 се разби при излитане, като загинаха тримата души на борда и 12 души на земята.

Източници: apnews.com, cbsnews.com