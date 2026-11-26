Седем души са пострадали при балистичната атака срещу Киев късно вечерта на 25 ноември. Трима от ранените са откарани в болница, като двама от тях са в тежко състояние, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

„В резултат на нощната вражеска атака срещу столицата са пострадали седем души“, се посочва в съобщение на Киевската градска военна администрация.

Ударени са няколко сгради

Попаденията са регистрирани в Деснянския район на Киев. Първоначално е съобщено за удар по сграда на територията на промишлена зона, а след това и по друга нежилищна сграда.

По-късно е установено, че е засегнат и търговски център в същия район. Киевската градска военна администрация съобщава, че атаката е извършена с балистични ракети.

Състоянието на ранените

Виталий Кличко уточни, че трима от пострадалите са били транспортирани до болница от медицински екипи. Двама от тях са в тежко състояние, докато за останалите четирима пострадали в публикацията не са посочени допълнителни медицински подробности.

До публикуването на последната информация няма съобщение за загинали при атаката. Не са посочени и данни за размера на материалните щети по засегнатите сгради и търговския център.

Източници: unian.net