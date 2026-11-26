Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши, че един милион палестинци ще бъдат преместени към южните части на ивицата Газа, ако „Хамас“ не се разоръжи доброволно. Предупреждението е свързано с втория етап от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Ислямисткото движение трябва или да се разоръжи доброволно и ивицата Газа да се превърне в демилитаризирана зона съгласно плана на президента Тръмп, или Израелските сили за отбрана да го разоръжат в рамките на операция, която ще доведе до прехвърлянето на един милион жители на Газа в южните части на анклава“, написа Кац.

Израелският министър заяви още, че 70% от територията на Газа са опустошени и се контролират от израелската армия. По думите му контролът на „Хамас“ върху останалите 30% е „илюзорен“. Съгласно споразумението за прекратяване на огъня Израел има право да поддържа военно присъствие в 53% от анклава.

Нови удари и убити представители на „Хамас“

Предупреждението на Кац беше отправено на фона на нови израелски въздушни удари и артилерийски обстрел в Газа. Здравни работници съобщиха за девет загинали през нощта, сред които високопоставеният представител на „Хамас“ Халед Абу Нада и съпругата му.

Двамата са били убити при удар срещу апартамент в централния град Дейр ал Балах. Израелската армия заяви, че Абу Нада е отговарял за управлението на банковата и инвестиционната система на „Хамас“ и е насочвал средства към финансиране на нападения.

Палестинската служба за гражданска защита, контролирана от „Хамас“, потвърди смъртта му и го представи като заместник-министър на образованието в Газа. Самото движение потвърди, че Абу Нада е убит, но не коментира израелските твърдения за дейността му. „Хамас“ определи атаките срещу представители на гражданското общество и академичните среди като „позорно престъпление“ и заяви, че целенасочените убийства нарушават споразумението за прекратяване на огъня и международното право.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че през последния месец при операции са убити 80 членове на „Хамас“. „Нито един терорист няма имунитет и нито един от лидерите на „Хамас“ няма да ни се изплъзне“, каза Нетаняху.

Предупреждението следва предишни планове за преместване

Абу Нада е третият високопоставен представител на „Хамас“, обявен за убит от израелската армия през седмицата. По-рано ЦАХАЛ съобщиха за смъртта на ръководителя на службата за вътрешна сигурност на групировката в Газа и на друг неин представител, отговарящ за сигурността в северната част на анклава.

Новата заплаха на Кац продължава линия, очертана от него още през юли 2025 г., когато той предложи създаването на „хуманитарен град“ върху руините на Рафах. Планът предвиждаше там първоначално да бъдат настанени около 600 000 палестинци, а впоследствие и по-голяма част от населението на Газа.

От началото на войната, започнала след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., в Газа са убити над 74 000 палестинци според данни, цитирани от Франс прес. Въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня израелската армия продължава да нанася удари в анклава почти ежедневно.

Източници: bta.bg, apnews.com