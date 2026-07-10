Хипопотамчето-джудже Му Денг на 2 години: Тайландски зоопарк вдига тридневен фестивал за рождения ден на световната си суперзвезда

Интернет любимката, която стана световен феномен, празнува втория си рожден ден с гигантска торта, фен срещи и безплатен вход за деца и пенсионери.

Световната интернет сензация – хипопотамът джудже Му Денг (Moo Deng) – навършва точно две години днес, 10 юли 2026 г.. По този повод нейният дом, зоологическата градина Khao Kheow Open Zoo в тайландската провинция Чонбури, организира мащабен тридневен фестивал, озаглавен „Moo Deng HAPPY Deng DAY“, който започва официално днес.

Торта от зеленчуци и масово пеене: Какво се случва в зоопарка днес

В зоопарка вече се стичат хиляди посетители и фенове. Официалната програма за днешния ден, 10 юли, включва:

Специална торта – Му Денг получава огромна, здравословна рожденическа торта, изработена изцяло от любимите ѝ плодове и зеленчуци.

Масово пеене – Посетителите около заграждението са поканени да изпеят заедно песен за рождения ден на известния хипопотам.

Ексклузивни фен срещи – Провеждат се срещи с емблематичния екип от гледачи на Му Денг (включително популярните Phi Benz, Phi Nick и Phi Toad), които разказват пред публиката за ежедневието и грижите зад кулисите.

Тридневна фиеста с благородна кауза: „Hippo Village“

Фестивалът ще продължи от 10 до 12 юли 2026 г.. Директорът на парка Наронгвит Чодчой обяви, че събитието не е просто парти, а има за цел да превърне краткотрайната интернет слава в дългосрочно образование за опазване на дивата природа.

Основен акцент на празненствата е представянето на новия мащабен проект „Hippo Village“ (Хипопотамско селище). Това ще бъде изцяло модернизирана зона в зоопарка, създадена с цел драстично подобряване на хуманното отношение към животните и осигуряване на съвременна образователна среда за гостите.

Какво включва празничната програма до неделя:

Безплатен вход – Зоопаркът предоставя безплатен достъп за всички деца до 12-годишна възраст (или под 135 см височина), както и за възрастни хора над 60 години.

Парад на талисмани – Постоянни дефилета на забавни аниматори с костюми на животни из целия парк.

Кът за пожелания – Специална станция, където децата и феновете могат да напишат и оставят своите картички с пожелания за рожденичката.

Уникален колекционерски сувенир – Специално за повода зоопаркът пусна в ограничена серия от едва 999 бройки за целия свят уникален сувенир – „Отпечатък от опашката на Му Денг“ (Moo Deng Tail Print), като последната бройка ще бъде разиграна на благотворителен търг в помощ на животните.

От „скачащо прасенце“ до глобална икона

Му Денг (чието име на тайландски означава „скачащо свинско/прасенце“) е родена на 10 юли 2024 г.. Тя стана глобален хит в социалните мрежи още на двумесечна възраст благодарение на забавните си, хаотични движения и вечно изненадана физиономия.

Макар и през последните месеци пикът на интернет истерията леко да утихна, докато тя расте, Му Денг остава истинска институция. В историята ѝ вече влизат поява в американското шоу Saturday Night Live, собствен Google Doodle, официален техно химн и дори „успешна прогноза“ за президентските избори в САЩ през 2024 г.. Днес тя е посланик на своя застрашен вид – хипопотамите джуджета, от които в дивата природа (главно в Западна Африка) са останали по-малко от 2500 екземпляра.