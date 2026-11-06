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DARA ще пее на финала на „Евровизия Азия“ в Банкок
  Тема: Известни личности

DARA ще пее на финала на „Евровизия Азия“ в Банкок

6 Ноември, 2026 12:15 683 18

  • дара-
  • евровизия азия-
  • бангаранга-
  • музикален конкурс-
  • тайланд

Българската певица ще изпълни специална версия на „Бангаранга“ на 14 ноември. Финалът на новия конкурс ще събере представители на 11 азиатски държави

DARA ще пее на финала на „Евровизия Азия“ в Банкок - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

DARA ще бъде специален гост на финала на първото издание на „Евровизия Азия 2026“. Българската певица ще излезе на сцената на 14 ноември в One Bangkok Forum в Банкок, а шоуто ще започне в 20:30 часа местно време, или в 14:30 часа централноевропейско време. Участието беше обявено от организаторите на конкурса.

Според официалната програма DARA ще изпълни специална версия на „Бангаранга“ - песента, с която спечели 70-ото издание на „Евровизия“ във Виена и донесе на България първата победа в конкурса. Това уточнение е съществено, тъй като първоначалната публикация по темата свързваше участието ѝ с новия сингъл „Bad Idea“.

Финалът ще бъде излъчен и в YouTube

В дебютното издание на „Евровизия Азия“ ще участват представители на 11 държави: Бангладеш, Бутан, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Тайланд, Филипините и Южна Корея. Форматът е създаден по модела на европейския конкурс и се реализира в партньорство с тайландския телевизионен канал Channel 3 и компанията Voxovation.

Финалът ще бъде излъчен пряко от телевизионни оператори в участващите държави, както и в официалния канал на конкурса в YouTube. Ден по-рано, на 13 ноември, ще се състои предварително шоу.

Новата песен излезе в края на октомври

Сингълът „Bad Idea“ беше издаден на 30 октомври, като към него последва и видеоклип. Няколко дни по-рано DARA участва в специална музикална изява към детската „Евровизия“ в Малта, където изпълни „Бангаранга“ заедно с победителката от детския конкурс Лу Дьолез.

След победата си във Виена певицата определи успеха като начало на международния си път. „„Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява“, каза DARA пред NOVA при завръщането си в България.

Предстоящото участие в Банкок ще свърже победителката от европейския конкурс с първото азиатско издание на музикалния формат. Финалът е насрочен за 14 ноември.

Източници: plovdiv24.bg, darik.bg, nova.bg


Тайланд
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям праз

    14 2 Отговор
    че ще пее
    а що тогава още я курдисват на кауфланд брошурата
    ицката го махнаха

    Коментиран от #9

    12:17 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бялджип

    10 1 Отговор
    Евровизия, а в Азия..?! Странно? Защо не е Азиовизия?

    Коментиран от #10

    12:20 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ?????

    18 1 Отговор
    Не знаех че има и такова чудо като Евровизия Азия.
    Иначе Бангкок си е точното място за такова мероприятие.

    12:23 06.11.2026

  • 6 Тая посредствена ще обикаля

    15 2 Отговор
    Със голямата си посредственост да ни излага

    12:26 06.11.2026

  • 7 Горките

    9 1 Отговор
    Хак да им е

    12:27 06.11.2026

  • 8 Бангаконга

    10 0 Отговор
    Азиатската Евровизия е нещо като южноамериканското европейско по футбол.

    12:29 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Те €вроGEйците всичко правят тяхно❗
    Парламентът на ЕсеС бил Европарламент🤔
    Комисията на ЕсеС била Еврокомисия🤔
    Банката на ЕсеС била Европейска, че и централна❗

    12:32 06.11.2026

  • 11 Все капацитети

    10 1 Отговор
    Само 5% от българите ,знаят за какво се пее в банга ранга.

    12:33 06.11.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    8 1 Отговор
    Абе много грозна тая, бе. Ако синът ми докара такава за снаха, веднага се отричам от него с държавен вестник.

    12:45 06.11.2026

  • 13 Продаде си дошата за пари Бездара

    6 0 Отговор
    Сега ще видите каква трансформация ще преживее. Който отиде на тъмната страна, става като ситите в Междузвуздни войни. Сатаната е безмилостен.

    12:49 06.11.2026

  • 14 Госあ

    5 0 Отговор
    Китай и Япония ги няма на тоя панаир 😀 логично.

    12:51 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 майко мила

    4 0 Отговор
    защо си ме родила , престанете с това плашило дарабездара да ни занимавате

    Коментиран от #18

    13:12 06.11.2026

  • 17 Евровизия Азия е оксиморон

    0 0 Отговор
    Евровизия Евразия някак по-звучи нормално.

    13:38 06.11.2026

  • 18 Как бездарие

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "майко мила":

    Таз "истинска българка" ще прави албум на англешки език, какво знаете вие. И накрая ще я запомнят само с бангакарамба ли беше каквото е там. Интересно знае ли какво е квартов и квинтов кръг!?

    13:42 06.11.2026