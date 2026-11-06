DARA ще пее на финала на „Евровизия Азия“ в Банкок

DARA ще бъде специален гост на финала на първото издание на „Евровизия Азия 2026“. Българската певица ще излезе на сцената на 14 ноември в One Bangkok Forum в Банкок, а шоуто ще започне в 20:30 часа местно време, или в 14:30 часа централноевропейско време. Участието беше обявено от организаторите на конкурса.
Според официалната програма DARA ще изпълни специална версия на „Бангаранга“ - песента, с която спечели 70-ото издание на „Евровизия“ във Виена и донесе на България първата победа в конкурса. Това уточнение е съществено, тъй като първоначалната публикация по темата свързваше участието ѝ с новия сингъл „Bad Idea“.
Финалът ще бъде излъчен и в YouTube
В дебютното издание на „Евровизия Азия“ ще участват представители на 11 държави: Бангладеш, Бутан, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Тайланд, Филипините и Южна Корея. Форматът е създаден по модела на европейския конкурс и се реализира в партньорство с тайландския телевизионен канал Channel 3 и компанията Voxovation.
Финалът ще бъде излъчен пряко от телевизионни оператори в участващите държави, както и в официалния канал на конкурса в YouTube. Ден по-рано, на 13 ноември, ще се състои предварително шоу.
Новата песен излезе в края на октомври
Сингълът „Bad Idea“ беше издаден на 30 октомври, като към него последва и видеоклип. Няколко дни по-рано DARA участва в специална музикална изява към детската „Евровизия“ в Малта, където изпълни „Бангаранга“ заедно с победителката от детския конкурс Лу Дьолез.
След победата си във Виена певицата определи успеха като начало на международния си път. „„Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява“, каза DARA пред NOVA при завръщането си в България.
Предстоящото участие в Банкок ще свърже победителката от европейския конкурс с първото азиатско издание на музикалния формат. Финалът е насрочен за 14 ноември.
Източници: plovdiv24.bg, darik.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голям праз
а що тогава още я курдисват на кауфланд брошурата
ицката го махнаха
Коментиран от #9
12:17 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бялджип
Коментиран от #10
12:20 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ?????
Иначе Бангкок си е точното място за такова мероприятие.
12:23 06.11.2026
6 Тая посредствена ще обикаля
12:26 06.11.2026
7 Горките
12:27 06.11.2026
8 Бангаконга
12:29 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "Бялджип":Те €вроGEйците всичко правят тяхно❗
Парламентът на ЕсеС бил Европарламент🤔
Комисията на ЕсеС била Еврокомисия🤔
Банката на ЕсеС била Европейска, че и централна❗
12:32 06.11.2026
11 Все капацитети
12:33 06.11.2026
12 РЕАЛИСТ
12:45 06.11.2026
13 Продаде си дошата за пари Бездара
12:49 06.11.2026
14 Госあ
12:51 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 майко мила
Коментиран от #18
13:12 06.11.2026
17 Евровизия Азия е оксиморон
13:38 06.11.2026
18 Как бездарие
До коментар #16 от "майко мила":Таз "истинска българка" ще прави албум на англешки език, какво знаете вие. И накрая ще я запомнят само с бангакарамба ли беше каквото е там. Интересно знае ли какво е квартов и квинтов кръг!?
13:42 06.11.2026