DARA ще пее на финала на „Евровизия Азия“ в Банкок

DARA ще бъде специален гост на финала на първото издание на „Евровизия Азия 2026“. Българската певица ще излезе на сцената на 14 ноември в One Bangkok Forum в Банкок, а шоуто ще започне в 20:30 часа местно време, или в 14:30 часа централноевропейско време. Участието беше обявено от организаторите на конкурса.

Според официалната програма DARA ще изпълни специална версия на „Бангаранга“ - песента, с която спечели 70-ото издание на „Евровизия“ във Виена и донесе на България първата победа в конкурса. Това уточнение е съществено, тъй като първоначалната публикация по темата свързваше участието ѝ с новия сингъл „Bad Idea“.

Финалът ще бъде излъчен и в YouTube

В дебютното издание на „Евровизия Азия“ ще участват представители на 11 държави: Бангладеш, Бутан, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Тайланд, Филипините и Южна Корея. Форматът е създаден по модела на европейския конкурс и се реализира в партньорство с тайландския телевизионен канал Channel 3 и компанията Voxovation.

Финалът ще бъде излъчен пряко от телевизионни оператори в участващите държави, както и в официалния канал на конкурса в YouTube. Ден по-рано, на 13 ноември, ще се състои предварително шоу.

Новата песен излезе в края на октомври

Сингълът „Bad Idea“ беше издаден на 30 октомври, като към него последва и видеоклип. Няколко дни по-рано DARA участва в специална музикална изява към детската „Евровизия“ в Малта, където изпълни „Бангаранга“ заедно с победителката от детския конкурс Лу Дьолез.

След победата си във Виена певицата определи успеха като начало на международния си път. „„Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява“, каза DARA пред NOVA при завръщането си в България.

Предстоящото участие в Банкок ще свърже победителката от европейския конкурс с първото азиатско издание на музикалния формат. Финалът е насрочен за 14 ноември.

Източници: plovdiv24.bg, darik.bg, nova.bg