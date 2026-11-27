241 000 души са получили право на постоянно установяване във Великобритания за 12-те месеца до септември 2026 г. Това е увеличение от 53% спрямо предходната година и най-високият брой подобни разрешения от 2010 г. насам, показват данни на британското вътрешно министерство.

Статутът „неопределено разрешение за оставане“ позволява на чужденците да живеят и работят безсрочно във Великобритания, както и да ползват определени социални права. Сред получилите го са около 32 000 британски граждани от Хонконг. Дори без тази група броят на одобрените заявления надхвърля 200 000.

Близо 100 000 от разрешенията са предоставени на хора, пристигнали първоначално с работни визи. Повечето от тях са били заети в здравеопазването или социалните грижи. При включване и на предоставения статут по схемата за граждани на Европейския съюз общият брой на хората, получили право на постоянно оставане, надхвърля 540 000.

Рекордни молби за британско гражданство

Увеличение има и при британското гражданство. За годината до септември са одобрени 265 000 молби, което е с 10% повече от предходния период. Самите заявления са достигнали рекордните 320 000, а 13 298 са били отхвърлени.

Това означава, че средно на всеки 99 секунди е подавана молба за гражданство. Индийските и пакистанските граждани са най-големите групи сред новите британски граждани, според обобщението на британските миграционни данни.

Работните и студентските визи намаляват

На фона на ръста при постоянното установяване временната миграция се свива. Издадени са 230 000 работни визи, включително за зависими членове на семейства, което е спад от 16% за година. Студентските визи са 336 000, или с 23% по-малко, а семейните визи са намалели със 17% до 56 000.

Близо 75 000 души са поискали убежище във Великобритания за същия период. Броят е с една трета по-нисък от предходната година. Данните за убежището обхващат подадени молби и не означават, че всички кандидати са получили статут или право на постоянно установяване.

Промени в правилата за социалните грижи

Статистиката излезе на фона на спор за плановете на правителството да удължи пътя до постоянно установяване. На 2 ноември министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд обяви, че работниците в социалните грижи, пристигнали преди май 2025 г., ще могат да запазят петгодишния срок, ако изпълняват изискванията за работа, възнаграждение и спонсорство.

За част от останалите работници в сектора е предвиден втори петгодишен визов период, преди да могат да кандидатстват за постоянно установяване. За много новопристигнали мигранти срокът се увеличава от пет на десет години. „Постоянното установяване трябва да бъде свързано с приноса“, заяви Махмуд пред Камарата на общините.

Консерваторът Крис Филп определи решението като отстъпление и заяви, че правителството „няма сериозен контрол върху това кой получава право да се установи“ във Великобритания. Лейбъристкото правителство защитава промените като опит да ограничи бъдещата миграция, без да отнема вече договорения петгодишен път на част от работещите в социалните грижи.

Източници: dailymail.com, theguardian.com, news.sky.com