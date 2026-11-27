Тодор Батков призова УЕФА да се намеси след нападението над привърженици на „Левски“ в Марсилия и заяви, че „Олимпик“ няма място в европейските турнири. Той направи коментара в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

„Феновете на „Олимпик“ (Марсилия) извършиха терористичен акт. УЕФА трябва да се намеси. Този отбор няма място в европейските турнири“, заяви Батков.

По думите му атаката е започнала минути преди началото на мача, когато група привърженици на френския клуб е нахлула при българските фенове. Батков твърди, че стюардите са изчезнали, след което нападателите са използвали дървени и метални прътове, ножове и пожарогасители.

Част от българите са успели да се укрият във VIP ложа. Батков заяви, че други привърженици са били сериозно пострадали, включително човек, паднал от горна на долна тераса след заплаха с нож. „Има бити жени. Атаката беше около 4-5 минути. След това сами се оттеглиха обратно“, разказа той.

Батков определи случилото се като организирана атака и заяви, че сред пътуващите са имало жени, деца и близки на футболистите. Според него българските привърженици не са провокирали нападението.

Напрежение още преди мача

По разказа на Батков проблемите са започнали още предната вечер. Хотел, в който са били настанени част от българите, е бил атакуван, като са били счупени витрини и са пострадали двама души. На място е дошла полиция.

Той разкритикува организацията на домакините и реакцията на охраната по време на инцидента. Батков изрази разочарование и от ръководството на „Левски“, както и от решението срещата да започне и да завърши по обичайния ред.

„За мен не е нормално мачът изобщо да започне и не е нормално мачът да завърши“, коментира Тодор Батков.

Междувременно генералният консул на България в Лион Надя Ванева съобщи, че 11 български граждани са пострадали. Шестима са получили медицинска помощ на стадиона, а петима са били откарани в различни болници в Марсилия. Към момента на нейното изявление нито един българин не е оставал в болница.

Ванева заяви още, че в консулството не е постъпил сигнал за тежко ранен български гражданин. По думите ѝ няма официални данни и за задържани българи във връзка с безредиците.

Българското външно министерство обяви, че ще изпрати официална нота до Франция с настояване за разследване. Премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, който е уверил, че насилието над българските фенове няма да остане ненаказано.

Източници: nova.bg