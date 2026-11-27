Петима непълнолетни са били задържани за 24 часа и впоследствие освободени без повдигнати обвинения след сбиване между тийнейджъри край две училища в Пловдив. Конфликтът е станал до заведение за бързо хранене в близост до Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ и Търговската гимназия.

По данни на полицията задържаните са на 15 и 16 години. В сбиването са участвали общо 11 младежи, сочат данните, цитирани от очевидци. Няма сериозно пострадали, съобщават органите на реда.

Случаят е заснет от охранителни камери. На записите се вижда как едната група се приближава към другата, следват словесни закани, а малко по-късно започва физическа саморазправа. Едно от момчетата е повалено на земята и ритано.

Според информацията на полицията поводът е предишна вражда между двама от участниците. Няма данни конфликтът да е бил провокиран от футболни пристрастия. По информация на NOVA едната група е била от гимназията по дървообработване, а другата - от Механотехникума в града.

Очевидка се опитала да прекрати боя

Зорница Панайотова, която работи в близкото заведение, разказва, че е видяла петима младежи с качулки и маски да се заяждат с нейни клиенти.

„Единият от тях нападна някой от децата, които бяха тук, и се сбиха. Всичко стана много бързо“, каза Панайотова пред NOVA.

По думите ѝ едно от момчетата е било съборено и ритано. Тя е заявила, че около окото му е имало зачервяване и посиняване. След сбиването младежите, които са нападнали, са избягали, а пострадалото момче е влязло в заведението да се измие.

Очевидци са посочили още, че на метри от мястото е имало два полицейски патрула заради катастрофа, станала по същото време.

Пореден случай на агресия сред ученици

Случаят идва след друг масов бой между ученици в Пловдив. През септември в центъра на града са се били 13 деца на възраст между 13 и 15 години. Тогава конфликтът е започнал след напрежение между две момчета и се е разраснал, след като към тях са се присъединили приятели. Едно от децата е било прегледано от екип на Спешна помощ и освободено с леки наранявания.

През същия месец кметът на Пловдив Костадин Димитров съобщи, че около 400 деца в града са под надзора на институциите заради агресивно поведение. По конкретния случай край училищата разследването продължава, но към момента няма обвиняеми.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg