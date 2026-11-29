Православната църква почита свети мъченик Парамон и още 370 християни, пострадали за вярата си през 250 г. По църковния календар на същата дата се отбелязват и свети мъченик Филумен и преподобни Акакий Синайски.

Историята на Парамон и неговите сподвижници се свързва с гоненията срещу християните при император Деций Траян, управлявал Римската империя от 249 до 251 г. През януари 250 г. той издал указ, с който жителите били задължени в определени дни публично да принасят жертви на езическите божества и да демонстрират лоялност към държавния култ. Отказът можел да бъде тълкуван като измяна към империята.

Отказали да принесат жертви

Според преданието събитията се разиграли във Витиния, в Мала Азия, край топли минерални извори. Управителят на областта Аквилин заповядал на задържаните 370 християни да участват в жертвоприношения на езически божества. Те отказали и останали вярата си, докато около тях се извършвали ритуалите.

В житието на свети Парамон е запазен възгласът, с който той осъдил насилието над затворниците:

„Колко невинни страдат за това, че не искат да се поклонят на бездушните идоли!“

След думите му Парамон също бил заловен. Според църковното предание управителят наредил войниците да убият него и останалите християни с копия и мечове. Част от телата им били разсечени, а мъчениците били почетени като свидетели на вярата.

Гоненията при Деций

Гонението при Деций се отличавало с опит да наложи общо и публично изпълнение на държавния култ, а не само с преследване на отделни християни. Затова отказът от жертвоприношение превръщал религиозния избор в конфликт с властта. В този период пострадали хиляди християни в различни части на империята.

На 29 ноември църковният календар събира паметта на Парамон и неговите 370 сподвижници с тази на свети Филумен и преподобни Акакий Синайски. Така денят припомня както мъченическата смърт на християни от III век, така и различни примери за отстояване на вярата.