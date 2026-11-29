Преди фонографа звукът съществува само в мига, в който е произнесен или изсвирен. През 1877 г. Томас Едисън променя това с машина, която може да запише човешки глас и след това да го възпроизведе. Изобретението, създадено в лабораторията му в Менло Парк, Ню Джърси, се превръща в предшественик на грамофона и на цялата индустрия за записана музика.

Фонографът използва метален цилиндър, покрит с тънко фолио. Когато човек говори в мундщука, звуковите вибрации раздвижват мембрана и игла. Иглата оставя вдлъбнатини върху въртящия се цилиндър, а при обратното движение на механизма втора игла предава тези вибрации към мембрана, която възпроизвежда звука.

От телеграфа до „говорещата машина“

До идеята за фонографа Едисън стига, докато работи върху начини за записване и повторно предаване на телеграфни и телефонни сигнали. Той разбира, че принципът може да бъде използван не само за електрически импулси, но и за човешка реч. По неговите проекти механикът Джон Кройзи изработва работещия апарат.

При един от първите опити Едисън записва гласа си, произнасяйки детската песен „Мери имаше малко агънце“. Експериментът показва, че машината не просто оставя механична следа, а може да върне чутите думи като звук.

Популярната дата 12 август 1877 г. често се посочва като деня, в който е завършен първият модел. Историческите документи обаче сочат, че разработката е продължила през ноември и декември. Една от най-важните ранни демонстрации е на 7 декември 1877 г., когато Едисън представя устройството пред журналисти в редакцията на „Сайънтифик Американ“ в Ню Йорк.

Запис, който издържа само няколко пъти

„Машината попита как сме, попита как ни харесва фонографът и ни пожела лека нощ“, описва списанието демонстрацията.

Първият фонограф е впечатляващ, но далеч не е удобен за всекидневна употреба. Фолиото се износва бързо и записът може да бъде възпроизведен само няколко пъти, преди да се повреди. Звукът също е слаб и неясен по съвременните стандарти.

Това не е първото устройство, което оставя следа от звукови вибрации. По-ранният фонавтограф на Едуар-Леон Скот дьо Мартенвил може да записва звукови вълни, но не и да ги възпроизвежда. Новото при фонографа на Едисън е съчетаването на двете функции в една работеща машина.

Едисън подава заявка за патент на 24 декември 1877 г., а патентът е издаден на 19 февруари 1878 г. Скоро след това вниманието му се насочва към електрическата крушка. Други изобретатели продължават работата по звукозаписа, като фолиото постепенно е заменено с по-трайни восъчни цилиндри.

От тази механична „говореща машина“ започва пътят към грамофонните плочи, магнитните записи, касетите, компактдисковете и цифровата музика. Фонографът не създава сам музикалната индустрия, но за първи път прави възможно един глас или мелодия да бъде чута отново, след като изпълнителят е замълчал.

Източници: history.com, scientificamerican.com