Честит празник, студенти!

Всяка година студентите чакат със затаен дъх датата, превърнала се с времето в синоним за луд купон, безсънна нощ и алкохолен делириум – 8 декември. Именно това е моментът, който всички младежи чакат по време на следването си – забавлението до зори из кръчмите на някой зимен курорт, заедно с колегите. Празникът се изпуска само в краен случай. Или поне така е в България.

Студентите у нас отбелязват деня си за първи път през далечната вече 1903 г. На 30 ноември 1902 г. академичният съвет взима решението единственият тогава в Княжество България университет - Висшето училище, да почете „Алма матер“ на 8 декември - в Деня на св. Седмочисленици (25 ноември по стар стил), един от които е св. Климент Охридски.

Празнуването е отменено след 1944 г., когато датата е заменена с тази на 17 ноември - Международен ден на студентската солидарност. Празникът на Софийския университет отново се чества на 8 декември едва през 1962 г. и в продължение на години се отбелязва от възпитаници на ВУЗ-ове в цяла България като студентски. Времето, когато се забравят всякакви изпити, заверки, проекти, а младежта се отдава на веселие.

Ето и порция любопитни факти, съпътстващи 8-ми декември в някои от останалите страни, които го отбелязват като студентския празник.

Гърция

В Гърция студентите отбелязват празника си Политехнео на 7 ноември. Датата се свързва със студентските протести през 1973 г. По официални данни няма убити по време на бунтовете, но историята твърди друго. Според очевидци, стотици студенти са арестувани, повече от хиляда - ранени, а 24 - убити. Пострадалите са провъзгласени за мъченици.

Чехия

Тук датата 8 декември се свързва с мрачните събития през 1939 година, когато фашистите арестуват и разстрелват в Прага лидерите на чешкия Съюз на студентите, а голяма част от преподавателите са запратени в концлагери. В години по-късно на Международната младежка среща в Лондон е взето решението Световния ден на студентите да се почита на 17 ноември.

Русия и Украйна

В Русия и Украйна бъдещите висшисти празнуват на 25 януари, когато се чества и прочутият Татянин ден. Той е посветен на дъщерята на известен римлянин, която тайно приела християнството. Татяна била екзекутирана на 25 януари 226 г., отказвайки да се върне към езическата вяра.

Именно на Татянин ден през 1755 г. императрица Елисавета Петровна по молба на граф Шувалов е подписала указ за основаването на Московския университет. Оттогава света Татяна се смята за покровителка на учещите във ВУЗ. А от втората половина на XIX век 25 януари става неофициален студентски празник в Украйна и в Русия.

Финландия

Във Финландия денят на бъдещите висшисти се нарича Ваппу. Там празникът се отбелязва на 1 май. На тази дата абитуриентите са удостоени със студентска фуражка, символизираща прехода им към живота на възрастни. Традиция е в столицата Хелзинки да се излиза и купонясва направо на улицата. Поставя се огромна студентска фуражка на главата на насапунисаната женска статуя на Хавис Аманда.

САЩ

В CАЩ голяма веселба в Харвардския университет пада през февруари. Тогава студентите организират театрални празненства, по-известни с името Hasty Pudding.

Така се казва ястието, което традиционно се носело на събранията на студентския клуб от 1795 г. Празникът минава като карнавал с костюмиран парад. В него участват само представители на силния пол, които изпълняват и мъжки, и женски роли.

Португалия

В португалските градове Коимбра и Порто студентите празнуват през месец май, а тържествата са известни като Кейма. Серенади огласят площадите, точно когато удари полунощ. Свирят различни музиканти, а парадно шествие е кулминацията на празника.

Белгия

Белгийските студенти пък нямат нужда от определена дата, за да се радват на студентството си. Те се вихрят на всякакви празници. Началото и краят на сесиите са добър повод за срещи на шумни компании в градските барове и в по-обикновените заведения.