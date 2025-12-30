30 декември 1852 г. Ражда се "патриархът на българската войска" Данаил Николаев

На 30 декември 1852 г. в Болград, Бесарабия, се ражда изтъкнатият български офицер Данаил Николаев.

Той е първият пехотен генерал в българската армия, известен като „патриархът на българската войска“.

Завършва Одеското пехотно юнкерско училище и служи в руската армия. През 1885 г., като майор и командващ милицията в Пловдив, той е сред ключовите фигури в обявяването на Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

В Сръбско-българска война от 1885г. той командва Западния корпус и има решаваща роля в боевете при Сливница и Пирот.

На два пъти заема поста министър на войната (1886–1887 и 1907–1911). По време на неговия мандат е обявена Независимостта на България (1908).

На 18 май 1909 г. става първият български офицер, произведен в най-високия чин „генерал от пехотата“.

Той е единственият човек в българската история, който е познавал лично и е служил при всички владетели на Третата българска държава — Александър I Батенберг, Фердинанд I и Борис III.