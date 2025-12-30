30 декември 1852 г. Ражда се "патриархът на българската войска" Данаил Николаев

На 30 декември 1852 г. в Болград, Бесарабия, се ражда изтъкнатият български офицер Данаил Николаев.
Той е първият пехотен генерал в българската армия, известен като „патриархът на българската войска“.
Завършва Одеското пехотно юнкерско училище и служи в руската армия. През 1885 г., като майор и командващ милицията в Пловдив, той е сред ключовите фигури в обявяването на Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
В Сръбско-българска война от 1885г. той командва Западния корпус и има решаваща роля в боевете при Сливница и Пирот.
На два пъти заема поста министър на войната (1886–1887 и 1907–1911). По време на неговия мандат е обявена Независимостта на България (1908).
На 18 май 1909 г. става първият български офицер, произведен в най-високия чин „генерал от пехотата“.
Той е единственият човек в българската история, който е познавал лично и е служил при всички владетели на Третата българска държава — Александър I Батенберг, Фердинанд I и Борис III.
хаберих
09:31 30.12.2025
Слава
09:31 30.12.2025
Пич
Коментиран от #5
09:34 30.12.2025
Помпозно
Коментиран от #11
09:46 30.12.2025
Да питам
10:10 30.12.2025
Всеки го знае
До коментар #1 от "Атина Палада":Той, Колев не е събразил, че го използват политически. Видял е изгоден момент да се прослави и то, срещу наследниците на нашите освобродители - руси и румънци.
Не му прави чест. Това братоубийство не е допринесло с нищо за България. Ген, Колев е искал само да се прослави.
Коментиран от #17
10:12 30.12.2025
Роден в НРБ
10:39 30.12.2025
20 ВВСар
И р"ум€н" -БОгаТАШ, И$ТИН$КИ €вроГ€Йци ?!!!
10:40 30.12.2025
Тома
10:59 30.12.2025