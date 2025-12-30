Новини
30 декември 1852 г. Ражда се "патриархът на българската войска" Данаил Николаев

30 декември 1852 г. Ражда се "патриархът на българската войска" Данаил Николаев

30 Декември, 2025 09:09

  • данаил николаев-
  • генерал-
  • армия-
  • годишнина

Той е първият пехотен генерал в нашата армия

30 декември 1852 г. Ражда се "патриархът на българската войска" Данаил Николаев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 30 декември 1852 г. в Болград, Бесарабия, се ражда изтъкнатият български офицер Данаил Николаев.

Той е първият пехотен генерал в българската армия, известен като „патриархът на българската войска“.

Завършва Одеското пехотно юнкерско училище и служи в руската армия. През 1885 г., като майор и командващ милицията в Пловдив, той е сред ключовите фигури в обявяването на Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
В Сръбско-българска война от 1885г. той командва Западния корпус и има решаваща роля в боевете при Сливница и Пирот.

На два пъти заема поста министър на войната (1886–1887 и 1907–1911). По време на неговия мандат е обявена Независимостта на България (1908).

На 18 май 1909 г. става първият български офицер, произведен в най-високия чин „генерал от пехотата“.

Той е единственият човек в българската история, който е познавал лично и е служил при всички владетели на Третата българска държава — Александър I Батенберг, Фердинанд I и Борис III.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаберих

    15 1 Отговор
    Такива надеждни хора трябват днес на България!

    09:31 30.12.2025

  • 3 Слава

    9 1 Отговор
    ня Героите !!!!

    09:31 30.12.2025

  • 4 Пич

    14 1 Отговор
    Някога нашите велики войници , не познаващи поражение по бойните полета , винаги са били предавани и продавани от некадърни и продажни политици !!! Също като сега !!! Нищо не се е променило , Роско подписва ли , подписва......

    Коментиран от #5

    09:34 30.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Помпозно

    2 14 Отговор
    Патриарх бил надут военен, пращал хора на смърт, хайде стига възвеличавахте незнайни личности и променяхте историята. Голяма, удобна "врътня" е бил да слугува дълго време на тримата.

    Коментиран от #11

    09:46 30.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да питам

    0 7 Отговор
    Колко паметника има на Генерала ,и колко руските окупатори.За едни копейки питам

    10:10 30.12.2025

  • 15 Всеки го знае

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Той, Колев не е събразил, че го използват политически. Видял е изгоден момент да се прослави и то, срещу наследниците на нашите освобродители - руси и румънци.
    Не му прави чест. Това братоубийство не е допринесло с нищо за България. Ген, Колев е искал само да се прослави.

    Коментиран от #17

    10:12 30.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Роден в НРБ

    3 0 Отговор
    На 30 декември 1852 г. в Болград, Бесарабия, РУСКАТА ИМПЕРИЯ ако автора не знае къде е бил Болград тогава

    10:39 30.12.2025

  • 20 ВВСар

    1 1 Отговор
    КАКЪВ ГЕНЕРАЛ Е ТОЗИ КАШИК..., Я ВИЖТЕ $ВАТБ€НИТ€ нато -БКП Г€Йрали разбойкУ- милиард€р
    И р"ум€н" -БОгаТАШ, И$ТИН$КИ €вроГ€Йци ?!!!

    10:40 30.12.2025

  • 21 Тома

    0 0 Отговор
    А какво ще кажат хората за най известния единствения в света генерал от пожарната

    10:59 30.12.2025