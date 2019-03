Почина руска звезда, приета в болница след ТВ предаване

На 38-годишна възраст в Москва е починала известната руска певица Юлия Началова. Това съобщи нейният официален представител Анна Исаева.

Началова беше приета по спешност в болница на 8 март заради инфекция от незарастваща рана. Тя страдала от диабет тип 2, системен лупус еритематозус и подагра.

Раната, заради която се наложило да бъде хоспитализирана се възпалила докато Началова водела известно телевизионно предаване.

Тогава тя изведнъж се почувствала зле и била приета за по спешност за лечение в московска клиника. Имало опасност от ампутация на крака ѝ и на 13 март се наложило да бъде поставена в изкуствена кома заради много високи стойности на кръвната захар.

Близките ѝ до последно мълчаха за състоянието на Началова. След новината за смъртта ѝ обаче, бащата на певицата — Виктор Началов, цитиран от Московската агенция, съобщи, че причина за смъртта на дъщеря му е абсцес — гнойно възпаление на тъканите.

От болницата, където Началова се лекувала, съобщават, че тя е починала заради оток на мозъка и сърдечна недостатъчност.

През май миналата година Началова претърпя неуспешна пластична операция на гърдите в клиника в Лос Анджелис. След възстановяването си отпътувала със самолет, но още във въздуха ѝ прилошало.

"Беше ужасно, вдигнах температура. Отидох до тоалетната и видях как от гърдите ми тече кръв", разказва тогава Началова в интервю. Тя се върнала обратно в САЩ при същия хирург, за да махне имплантите и той прави нова операция.

Няколко месеца по-късно водещата признава пред журналисти, че от пет години страда от подагра, но до този момент не била обръщала внимание на здравето си. Пластичните операции влошили още повече състоянието ѝ и тя развила и диабет.

Юлия Началова е руска актриса, телевизионен водещ и певица, известна със своите композиции „Героят на не моя романс”, „Между мен и ти” и „Седемцветното цвете”.

През 2014 г. става водеща музикална пародия на шоуто "One to One", излъчвано по телевизионния канал "Russia 1".

В началото на 90-те години Началова участва в телевизионния конкурс „Morning Star” и го печели. След това води различни музикални предавания и печели няколко международни певчески конкурса

