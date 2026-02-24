Новини
Любопитно »
На първата официална Церемония на розата в "Ергенът" Ергените няма да знаят колко рози имат

На първата официална Церемония на розата в "Ергенът" Ергените няма да знаят колко рози имат

24 Февруари, 2026 13:31 913 6

  • ергенът-
  • ергени-
  • наум шопов-
  • церемония на розата-
  • рози-
  • риалити

Тримата Ергени влизат в директен сблъсък на знания

На първата официална Церемония на розата в "Ергенът" Ергените няма да знаят колко рози имат - 1
Снимки: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-истинският, откровен и романтичен сезон на „Ергенът“ продължава с нови емоции и горещи любовни трепети и тази седмица по bTV. В новите епизоди, които предстоят от вторник до четвъртък от 20:00 ч., зрителите ще станат свидетели на все по-смели действия, които ще извадят на показ истинските намерения на тримата най-желани мъже в България и техните избраници.

Новата участничка Гориция влиза в динамиката на романтичния формат с ясни очаквания, но още по-неясни сигнали от страна на тримата „ергени“. Първоначалните ѝ впечатления от Кристиян предстои да претърпят рязка трансформация, а симпатиите ѝ към Марин ще породят любопитни дискусии сред останалите дами.

Зрителите ще станат свидетели и на втория „сблъсък“ между „ергените“, в който този път те ще трябва да блеснат не с мускули, а... със знания. Кристиян, Стоян и Марин ще се впуснат в интелектуално състезание за женското внимание и интерес, а залогът отново ще са най-лъскавите срещи за победителя през следващите дни и правото да избира преди всички. Именно „най-умният ерген“ ще реши и в чии дамски ръце да отидат тази седмица златния и сребърния ключ за двете специални стаи в имението.

Победителят ще получи и възможността да се наслади на романтично преживяване в луксозна вила с басейн заедно със своята най-специална избраница. Двамата ще се насладят на една повече от интимна тантра процедура, която обещава да възпламени искрата помежду им, а за финал ги очаква вечеря от приказките.

Предстои и поредната групова среща... този път по бански. Кристиян, Стоян и Марин ще трябва да направят ключов избор, всеки посочвайки по три дами, с които желае да се опознае задълбочено в по-неформална обстановка. Преди момичетата да се отправят към груповата среща обаче, Наум ще предизвика тримата „ергени“ с тайно съревнование по флирт. Крис, Стоян и Марин ще разполагат с 30 минути, за да демонстрират увереност, харизма и стратегическо мислене без знанието на техните избраници, а всяко докосване, комплимент, танц или… целувка ще им носят определен брой точки.

На първата официална Церемония на розата в "Ергенът" Ергените няма да знаят колко рози имат

Кой ще бъде обявен за „Кралят на флирта“ и ще има ли разочаровани момичета, почувствали се използвани като средство за трупане на точки, след като истината за тайното състезание излезе наяве? Зрителите на bTV предстои да станат свидетели и на първата официална Церемония на розата, в която до последно никой няма да знае с колко рози ще разполагат ергените и съответно колко момичета ще напуснат в същата вечер.

На първата официална Церемония на розата в "Ергенът" Ергените няма да знаят колко рози имат


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буратино

    5 0 Отговор
    Тоя плешивия и той ли е ерген, или е от снимачния екип?

    13:40 24.02.2026

  • 2 хгджхфгб

    8 0 Отговор
    Незнам какъв смачкан шушлек трябва да си отидеш да се излагаш , айде за жените е ясно там.

    13:42 24.02.2026

  • 3 Конго

    1 0 Отговор
    Първата роза я давам на Анита от почивка ❤️🤣

    13:50 24.02.2026

  • 4 непротестиращ

    9 0 Отговор
    Това е най-грозното, вулгарно и порнографско "шоу", и не би трябвало да се излъчва по национална телевизия! А, онова докторче, дето са прави на продуцентче, да си гледа медицината, ако е кадърен!

    13:57 24.02.2026

  • 5 Боздуган

    4 0 Отговор
    Някой ще каже ли на ергените, дамите по колко бройки имат.

    14:19 24.02.2026

  • 6 раз

    3 0 Отговор
    От гора- Гориция ,а от поле-Полиция.

    15:32 24.02.2026