Волочкова качи нова гола СНИМКА и сравни задните си части с...

Скандалната руска балерина Анастасия Волочкова сравни дупето си с лицата на хейтърите си, като заяви, че тази част от тялото ѝ е по-красива от тях.

Според танцьорката тя често е критикувана заради откровените снимки, но тя същевременно е уверена, че красотата на природата трябва да бъде демонстрирана.

„Трудностите си заслужаваха. И мнозина не могат да преживеят красивата жизнена форма на тялото ми ... все пак тя трябва да се покаже“, написа тя в Instagram.

Волочкова отбеляза, че се стреми да не обръща внимание на "евтините атаки" срещу нея. Тя коментира, че няма угризения за провокативните снимки, които споделя, нито за нещата, които прави. Съвестта ѝ е чиста заради множеството благотворителни дейности и добри каузи, с които се е захванала или е взела участие.

Балерината има навика да разглежда снимките в профилите на момичетата, които я оплюват и критикуват. По техен адрес тя заяви: "Простете ... задникът ми е по-красив от тези дефектни лица".

Същевременно Волочкова качи и поредната топлес снимка, с която демонстрира формите си.

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