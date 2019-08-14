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Волочкова качи нова гола СНИМКА и сравни задните си части с...

Волочкова качи нова гола СНИМКА и сравни задните си части с...

Балерината често е критикувана заради откровените снимки, които публикува в мрежата 

Публикувана: 14 Август, 2019 16:30
11 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1840
Волочкова качи нова гола СНИМКА и сравни задните си части с...
Снимка: Instagram
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Скандалната руска балерина Анастасия Волочкова сравни дупето си с лицата на хейтърите си, като заяви, че тази част от тялото ѝ е по-красива от тях.

Според танцьорката тя често е критикувана заради откровените снимки, но тя същевременно е уверена, че красотата на природата трябва да бъде демонстрирана.

„Трудностите си заслужаваха. И мнозина не могат да преживеят красивата жизнена форма на тялото ми ... все пак тя трябва да се покаже“, написа тя в Instagram.

Волочкова отбеляза, че се стреми да не обръща внимание на "евтините атаки" срещу нея. Тя коментира, че няма угризения за провокативните снимки, които споделя, нито за нещата, които прави. Съвестта ѝ е чиста заради множеството благотворителни дейности и добри каузи, с които се е захванала или е взела участие.

Ну как же без моего шпагата на катере?!😂 Милые дамы, не пытайтесь повторить мой опыт. Этот кадр был сделан на ходу катера .! Есть у вас неосторожность упасть в море..🙈 Аимне это привычное состояние.🌴 Это же элемент моей профессии! Кто помнит длинну моего шпагата? 😉 Он же, благодаря вашим тиражам, 😂 внесён в «Книгу Рекордов России»!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Балерината има навика да разглежда снимките в профилите на момичетата, които я оплюват и критикуват. По техен адрес тя заяви: "Простете ... задникът ми е по-красив от тези дефектни лица".

Същевременно Волочкова качи и поредната топлес снимка, с която демонстрира формите си.

Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.. Как? Я обладаю свободой не обращать на эту грязь и выпады дешевые вообще.😊 Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили... За меня говорит не громкость имени, а дела и поступки, которые я совершаю. И их, поверьте, очень добрых, искренних и благотворительных, очень много. Но их не спешат освящать.. Потому что больший ажиотаж вызывают мои фото с пляжа в купальниках. И в шпагатах.😂 Вы сами так растиражировали со шпагат, что его уже занесли в «Книгу Рекордов России»!😂 И имя мое почему-то используют те люди, которые не имеют ко мне никакого отношения..🤷‍♀️ Но ставят хэштег #анастасияволочкова под своими постами дабы привлечь внимание моим именем, за неимением своего..😝 Но я своё заслужила неимоверным трудом.💃 И прекрасную подтянутую форму моего тела многие не могут пережить...😂 Но и своё тело в такую форму привести не могут. Так мне есть что показать. И эта грация вам нравится.😊 Мне присылают фото лиц этих «писательниц..»🙊 Без слез не взглянешь, простите... 🙈 Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать..😂 Знаете, мне часто говорят: «О Вас, Анастасия, столько нелицеприятного написали и сказали, что это показатель того, что Вы очень хороший, светлый и искренний человек.»😂 Дорогие мои, надо бояться поступки мерзкие и подлые обнажать, злобу, ненависть, зависть...😝 А красоту, у кого она есть в теле и душе-надо показывать. Любящий меня человек восхищается мной, как и те люди, которые знают меня лично. И это счастье. Живу ведь я в окружении настоящих людей, а не ботов и проплаченных хейтеров.🐣 Счастья всем! Люблю вас сердцем и поплаваю за вас.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Русия

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Коментари към статията
Манаф чиев
(гост)

Неутрално
1 16:33
 
14.08.19 Отговор
Няма какво да се каже,мацката е топ

Оценка:
-3 +22

Дърта
(гост)

Неутрално
2 16:37
 
14.08.19 Отговор
Скумрия

Оценка:
-15 +3

AMG
(гост)

Неутрално
3 16:43
 
14.08.19 Отговор
Тука и боговете мълчат!Хубава и стегната!

Оценка:
-3 +15

Топ фен
(гост)

Неутрално
4 16:49
 
14.08.19 Отговор
Е, на природната красота само можеш да се радваш. Красавица!!!

Оценка:
-2 +12

Проскубан гларус ама гларус
(гост)

Неутрално
5 16:50
 
14.08.19 Отговор
Конска физиономия.Колкото до тялото,има сума ти и момичета по плажовете с по-хубави тела.Освен това,ето на: https://clutch.ua/showbiz/news/anastasija-volochkova-opozorilas-v-pogone-za-dengami

Коментиран от #9


Оценка:
-5 +3

горчиво
(гост)

Неутрално
6 16:55
 
14.08.19 Отговор
В тяло супер, ама красавица ... нещо издиша.

Оценка:
-0 +1

7 16:56
 
14.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
Аз бре
(гост)

Неутрално
8 17:08
 
14.08.19 Отговор
Как беше лафа - Пу, какъв з@дник си съсипала ...

Оценка:
-0 +1

селянин 1
(гост)

Неутрално
9 17:16
 
14.08.19 Отговор

До коментар #5 от "Проскубан гларус ама гларус":


Тази е на 43 год..и ако те почне,ша те прати на телк-дако си проскубан гларус.

Коментиран от #11


Оценка:
-0 +3

Хубавото просто си личи отдалеч
(гост)

Неутрално
10 17:16
 
14.08.19 Отговор
Рускините са с някаква пленителна визия.Нещо уникално,изящно има в тях!Просто ако се размине човек на пътя с такава жена,би я поздравил най-чистосърдечно и то от възторг.Дето има една приказка,да не и се нагледаш на такава жена.Разбира се не всички са такива,но в общи линии много.За съжаление балерината от снимката няма нищо общо не само с красивите рускини,ами изобщо с рускините.Сетих се за един музикален клип със снимка на една наистина лъчезарна руска жена: https://www.youtube.com/watch?v=7fZss-jUHiE

Оценка:
-0 +0

Проскубан гларус ама гларус
(гост)

Неутрално
11 17:19
 
14.08.19 Отговор

До коментар #9 от "селянин 1":


Това няма да я направи по-малко грозна.

Оценка:
-0 +0

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