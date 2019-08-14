- ЛюбопитноАндреа с категоричен отговор за личния си живот (СНИМКИ)
- ЛюбопитноРецепта на деня: "Пияни" пържени тиквички по гръцки
- СвятВучич променя лицето на Сърбия
- СпортДиректор на Лудогорец определи футболист на ЦСКА за каратист
- МненияБългарската гора край Виена по времето на Карл Велики
- СвятЗаев: Няма да позволя на пед*раст да свали правителството
- ИмотиВ Кипър строят все повече жилища
- СвятДоброволци избутаха кит обратно във водата
- СвятГърция отклони покана на САЩ
- БългарияЦенни съвети за плажуващите през август
- Жена извърши гнусна кражба от бургаско заведениепреди 2 минути
- 81 градуса по Целзий в... Хърватияпреди 12 минути
- Променят цитат от "Статуята на свободата" заради мигрантитепреди 22 минути
- Eто кой ще е кандидадът на Демократична България за кмет на Софияпреди 29 минути
- Италия плака за жертвите в Генуа (СНИМКИ)преди 33 минути
- От проекта на Слави Трифонов може да се роди юначно отрочепреди 41 минути
Fakti.bg показва на посетителите си онлайн реклами, за да се финансира почтено.
Молим Ви най-учтиво да изключите блокирането на реклами.
Важно е за нас, за да продължим да Ви информираме безпристрастно.
Волочкова качи нова гола СНИМКА и сравни задните си части с...
Балерината често е критикувана заради откровените снимки, които публикува в мрежата
Скандалната руска балерина Анастасия Волочкова сравни дупето си с лицата на хейтърите си, като заяви, че тази част от тялото ѝ е по-красива от тях.
Според танцьорката тя често е критикувана заради откровените снимки, но тя същевременно е уверена, че красотата на природата трябва да бъде демонстрирана.
„Трудностите си заслужаваха. И мнозина не могат да преживеят красивата жизнена форма на тялото ми ... все пак тя трябва да се покаже“, написа тя в Instagram.
Хотела сделать селфи, но кое-кто застал меня за этим занятием и опередил...😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Волочкова отбеляза, че се стреми да не обръща внимание на "евтините атаки" срещу нея. Тя коментира, че няма угризения за провокативните снимки, които споделя, нито за нещата, които прави. Съвестта ѝ е чиста заради множеството благотворителни дейности и добри каузи, с които се е захванала или е взела участие.
Ну как же без моего шпагата на катере?!😂 Милые дамы, не пытайтесь повторить мой опыт. Этот кадр был сделан на ходу катера .! Есть у вас неосторожность упасть в море..🙈 Аимне это привычное состояние.🌴 Это же элемент моей профессии! Кто помнит длинну моего шпагата? 😉 Он же, благодаря вашим тиражам, 😂 внесён в «Книгу Рекордов России»!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Балерината има навика да разглежда снимките в профилите на момичетата, които я оплюват и критикуват. По техен адрес тя заяви: "Простете ... задникът ми е по-красив от тези дефектни лица".
Същевременно Волочкова качи и поредната топлес снимка, с която демонстрира формите си.
Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.. Как? Я обладаю свободой не обращать на эту грязь и выпады дешевые вообще.😊 Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили... За меня говорит не громкость имени, а дела и поступки, которые я совершаю. И их, поверьте, очень добрых, искренних и благотворительных, очень много. Но их не спешат освящать.. Потому что больший ажиотаж вызывают мои фото с пляжа в купальниках. И в шпагатах.😂 Вы сами так растиражировали со шпагат, что его уже занесли в «Книгу Рекордов России»!😂 И имя мое почему-то используют те люди, которые не имеют ко мне никакого отношения..🤷♀️ Но ставят хэштег #анастасияволочкова под своими постами дабы привлечь внимание моим именем, за неимением своего..😝 Но я своё заслужила неимоверным трудом.💃 И прекрасную подтянутую форму моего тела многие не могут пережить...😂 Но и своё тело в такую форму привести не могут. Так мне есть что показать. И эта грация вам нравится.😊 Мне присылают фото лиц этих «писательниц..»🙊 Без слез не взглянешь, простите... 🙈 Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать..😂 Знаете, мне часто говорят: «О Вас, Анастасия, столько нелицеприятного написали и сказали, что это показатель того, что Вы очень хороший, светлый и искренний человек.»😂 Дорогие мои, надо бояться поступки мерзкие и подлые обнажать, злобу, ненависть, зависть...😝 А красоту, у кого она есть в теле и душе-надо показывать. Любящий меня человек восхищается мной, как и те люди, которые знают меня лично. И это счастье. Живу ведь я в окружении настоящих людей, а не ботов и проплаченных хейтеров.🐣 Счастья всем! Люблю вас сердцем и поплаваю за вас.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Прекрасные краски моего отдыха в Греции.🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Русия
- Последни
- Първи
- Най-харесвани
(гост)
Неутрално
1 16:33
-3 +22
(гост)
Неутрално
2 16:37
-15 +3
(гост)
Неутрално
3 16:43
-3 +15
(гост)
Неутрално
4 16:49
-2 +12
(гост)
Неутрално
5 16:50
Коментиран от #9
-5 +3
(гост)
Неутрално
6 16:55
-0 +1
(гост)
Неутрално
8 17:08
-0 +1
(гост)
Неутрално
9 17:16
До коментар #5 от "Проскубан гларус ама гларус":
Тази е на 43 год..и ако те почне,ша те прати на телк-дако си проскубан гларус.
Коментиран от #11
-0 +3
(гост)
Неутрално
10 17:16
-0 +0
(гост)
Неутрално
11 17:19
До коментар #9 от "селянин 1":
Това няма да я направи по-малко грозна.
-0 +0