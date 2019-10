73-годишната Шер спира дъха в изрязано боди (СНИМКИ)

Живата поп легенда Шер изуми феновете с младежкото си тяло на концерт, част от световното ѝ турне Here We Go Again, съобщават световните издания. 73-годишната звезда демонстрира стегнато дупе, пищен бюст и нито грам целулит.

Певицата споделя, че дължи външния си вид на добрите гени, които е получила от майка си и баба си. В допълнение, Шер внимателно следи с какво се храни. Гласовитата поп икона не пие алкохол, не пуши, не употребява наркотици и се храни здравословно. Освен това обаче, звездата е считана в Холивуд за рекордьорка по брой пластични операции.

Истинско име на Шер е Шерилин Ла Пиер Саркисян. Нейният баща е от арменски произход, a майка ѝ e полуфранцузойка-полуиндианка. Певицата е носител на редица престижни статуетки от различни награди, сред които "Оскар", "Грами" и много други.

Миналата година тя участва в продължението на мюзикъла Mamma Mia с участието на Мерил Стрийп. Освен това тя издаде нов албум с кавъри на големите хитове на ABBA, който достигна до челна позиция в класациите за продажби на албуми.