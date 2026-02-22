Новини
Кристина Димитрова подарява песни на Агент Тенев

22 Февруари, 2026 20:08 1 274 4

Певицата издава нова песен по негов текст в дует с Искрен Пецов

Кристина Димитрова подарява песни на Агент Тенев - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поезията на Агент Тенев получава втори живот. Кристина Димитрова започна да подарява текстове от литературното наследство на бившия си съпруг Иван Тенев на свои колеги музиканти, които ги превръщат в нови български песни.

Певицата разкри, че не държи стиховете да стоят в архив, а да звучат от сцена. Един от най-новите проекти по текст на Тенев е дуетът ѝ с Искрен Пецов. Двамата често пътуват заедно за участия, като Пецов се включва активно в програмата с общи изпълнения.

Димитрова обяви и още една новина – съвсем скоро ще излезе нова песен на Георги Христов, също по текст на Иван Тенев, предоставен лично от нея, пише Шоу Блиц.

Така поезията на Агент Тенев се превръща в основа за съвременни музикални проекти и намира нова публика чрез популярни гласове на българската сцена. Покойният бохем и творец Иван Тенев е известен с артистичния си псевдоним Агент Тенев и оставя след себе си богат литературен архив.


  • 1 подавам микрофон

    4 1 Отговор
    на кристинка

    20:20 22.02.2026

  • 2 и коте е подарявала

    5 0 Отговор
    на агента
    пеейки на микрофона

    20:33 22.02.2026

  • 3 заедно за участия като шПерцов

    4 0 Отговор
    се включва активно в програмата с общи изпълнения
    след 2 ракии

    20:36 22.02.2026

  • 4 аман, аман...

    1 0 Отговор
    Тия двамата бяха истински лигльовци, вечно намърдани на хранилката и с не кой знае какъв талант, да не кажем хич. Остана само Христинчето, но тя винаги ще се справи в тоя живот....

    23:39 22.02.2026