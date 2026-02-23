Силно земетресение разтърси района край Борнео

Земетресение с магнитуд около 7 беше регистрирано късно снощи край остров Борнео, съобщи Китайският център за земетресения, цитиран от Синхуа, предава БТА.

По данни на китайските сеизмолози трусът е бил на значителна дълбочина - около 620 километра, като епицентърът се е намирал на приблизително 55 километра северозападно от град Кота Белуд, в малайзийския щат Сабах. Земетресението е било усетено малко преди 01:00 часа местно време.

Американската геоложка служба също потвърди за силния трус, като оцени магнитуда му на 7,1. Според нейната оценка вероятността от жертви или сериозни материални щети е ниска, отбелязва „Вашингтон пост“.

Не са издавани предупреждения за опасност от цунами. Малайзийските спасителни служби в Сабах съобщиха, че към момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети, предаде националната агенция Бернама.