Дженифър Анистън и новото ѝ гадже си търсят жилище

Дженифър Анистън и Джим Къртис направиха нова публична крачка във връзката си, след като бяха заснети да разглеждат апартамент в луксозна кооперация на Парк Авеню в Ню Йорк. По информация на Realtor.com сградата, разположена в квартала Ъпър Ийст Сайд, предлага няколко жилища за продажба.
Кооперацията е построена през 1925 г. и разполага с 16 етажа, портиер, консиерж услуги, баскетболно игрище и винарски изби – удобства, характерни за високия сегмент на пазара в Манхатън.
За огледа 57-годишната актриса беше облечена с черно палто, сив шал, широки дънки и очила, докато 50-годишният Къртис избра сиво палто, черна риза и бежови панталони. Засега не е ясно дали двойката има намерение да закупи имот в сградата, но наскоро стана известно, че Къртис е обявил за продажба свое жилище в Долен Манхатън на стойност 1,5 милиона долара.
Jennifer Aniston and Jim Curtis were spotted— Jennifer Aniston Funpage (@jenanistonblog) February 22, 2026
touring an apartment together https://t.co/LknYYT6gNt#jenniferaniston pic.twitter.com/Xg33UfGN98
Появата им идва малко след като хипнотерапевтът и автор сподели подробности за динамиката във връзката им. В подкаста „Ced with Intention“ той призна, че между тях понякога възникват „малки неща, които ескалират“, но подчерта, че двамата се стремят да ги разрешават конструктивно.
„Прекарвам много време с приятелката си. Понякога има дребни напрежения. Имаме избор – да мълчим и да се сърдим, да излезем от къщи или да поговорим и да поправим ситуацията“, коментира Къртис. Той допълни, че за стабилността на една връзка е важно двойките съзнателно да изграждат правила и механизми за разрешаване на конфликти.
Дженифър Анистън и Джим Къртис бяха свързани за първи път през юли 2025 г., а през ноември същата година потвърдиха отношенията си в социалните мрежи. Миналия месец, по време на участие в предаването „Today“, където промотира книгата си „Book of Possibility“, Джим Къртис разкри, че двамата са били запознати чрез общи приятели и дълго време са поддържали близък контакт, преди връзката им да стане романтична.
На 11 февруари актрисата отбеляза 57-ия си рожден ден, като Къртис ѝ отправи публично поздравление в Instagram с общи снимки и краткото послание „ЧРД, любов моя“. Според източници на Us Weekly двойката е празнувала с интимна вечеря в тесен кръг, а отношенията им продължават да се развиват стабилно.
Наблюдатели отбелязват, че за Дженифър Анистън това е една от най-спокойните и дискретни връзки през последните години, като актрисата поддържа традиционно сдържан подход към личния си живот въпреки засиления обществен интерес.
