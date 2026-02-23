Над 200 политически затворници във Венецуела започнаха гладна стачка заради ограничената амнистия

Над 200 политически затворници във Венецуела обявиха гладна стачка, след като част от лишените от свобода бяха освободени по силата на нов закон за амнистия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ден по-рано властите пуснаха 80 души, но мнозина останаха извън обхвата на мярката.

По данни на близки на задържани, общо около 214 души - венецуелци и чужденци - са се включили в протеста. Те са взели решението, след като са разбрали, че повечето от тях няма да се възползват от амнистията.

Гладната стачка е започнала в затвора „Родео Първи“ край Каракас. Семействата настояват, че законът не обхваща значителна част от задържаните там.

Комисия на Международен комитет на Червения кръст е получила достъп до затвора, за да извърши медицински прегледи, както и до други места за задържане, включително известния затвор „Еликоид“. Според представители на организацията това е първи подобен достъп и важна стъпка напред.

Общо 402 политически затворници са били освободени след приемането на закона за амнистия. Сред тях има и член на партията на опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо. Законът беше приет и обнародван в четвъртък, след като временната президентка Делси Родригес обеща подобна мярка под натиска на Съединени щати.

Родригес започна процес на нормализиране на отношенията с Вашингтон, прекъснати през 2019 г., след като пое властта след задържането на президента Николас Мадуро по време на американска военна операция в началото на януари.

Междувременно Националното събрание създаде специална комисия, която да прегледа случаите на затворници, изключени от амнистията. По официални данни 1557 души са подали молби за освобождаване.

Експерти обаче изразяват съмнения относно реалния обхват на закона. Според тях стотици затворници, включително полицаи и военни, обвинени в „терористични“ дейности, може да останат извън него. Освен това мярката не покрива изцяло периода 1999–2026 г., обхващащ управлението на Уго Чавес и неговия наследник Мадуро.

В очакване на решенията много семейства продължават да протестират. Десет жени също започнаха гладна стачка, като една от тях издържа повече от пет дни до приемането на закона.