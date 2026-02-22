Новини
На 94 г. Уилям Шатнър събира 35 музиканти, за да издаде хеви метъл албум

22 Февруари, 2026 19:27 1 411 4

Актьорът издава албум с интерпретации на култови метъл хитове

На 94 г. Уилям Шатнър събира 35 музиканти, за да издаде хеви метъл албум - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендарният актьор от „Стар Трек“ Уилям Шатнър обяви, че подготвя нов музикален проект – хеви метъл албум, който ще събере десетки утвърдени изпълнители от жанра. Новината беше съобщена от самия него в социалните мрежи, където 94-годишната звезда публикува снимка с електрическа китара на фона на драматично червено осветление и краткото послание: „Изследвал съм космоса. Изследвал съм времето. Сега изследвам изкривяването.“

По думите на Шатнър проектът ще включва участието на 35 метъл музиканти и ще съдържа интерпретации на класически парчета на Black Sabbath, Iron Maiden и Judas Priest, наред с няколко оригинални композиции, които актьорът описва като „изковани в същия космически огън“. Макар подробности за датата на издаване и пълния списък с участници да не са оповестени, проектът вече предизвиква интерес сред феновете както на актьора, така и на тежката музика.

Уилям Шатнър не е непознат за музикалната сцена. Още през 60-те години той експериментира с албума „The Transformed Man“, а през последните две десетилетия издаде няколко музикални проекта, в които смесва рок, spoken word и концептуални елементи. През 2011 г. например работи с различни рок изпълнители по албума „Seeking Major Tom“, посветен на космическата тематика – постоянен мотив в артистичната му биография.

Актьорът доби световна популярност с ролята на капитан Джеймс Т. Кърк в култовата научнофантастична поредица „Стар Трек“, която го превърна в една от най-разпознаваемите фигури в телевизионната история. През 2021 г., на 90-годишна възраст, той влезе в историята като най-възрастния човек, летял в Космоса, след суборбитален полет с кораба New Shepard на Blue Origin – символичен момент, който свърза екранния му образ с реалното космическо изживяване.

През последните години Уилям Шатнър остава активен в киното, телевизията и литературната дейност, издавайки мемоари и научнофантастични романи. Новият метъл албум изглежда като поредното приключение на звездата. „На 94 човек не намалява темпото. Усилва звука“, заявява той в публикацията си, давайки ясна заявка, че няма какво да го спре да твори.


  • 1 няма лошо

    25 0 Отговор
    дай Боже всекиму!

    19:30 22.02.2026

  • 2 Капитан Кърк

    13 0 Отговор
    Първият телевизионен сериал "Стар Трек" е бил един от най-популярните по това време. Има тв шоу и по научнопопулярните канали в момента.

    20:16 22.02.2026

  • 3 Посетител

    7 0 Отговор
    "- Накъде, капитане?
    - Право напред! И след втората звезда наляво..."
    Дълъг живот и благополучие! 🖖

    22:22 22.02.2026

  • 4 пери

    6 0 Отговор
    Да е жив и здрав, много е готин!

    22:37 22.02.2026