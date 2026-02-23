Цървена звезда срази Партизан в сръбското футболно дерби – убедителна победа на "Райко Митич"

Цървена звезда демонстрира класа и надделя категорично с 3:0 над вечния си съперник Партизан в най-очаквания сблъсък на сръбската Суперлига. Двубоят, част от 24-ия кръг на шампионата, се проведе на легендарния стадион "Райко Митич" и привлече вниманието на хиляди фенове, жадни за футболни емоции.

В заключителните секунди на първата част младата сензация Василие Костов разпечата вратата на "черно-белите" и даде тон на червено-бялата фиеста.

След почивката опитният Марко Арнаутович удвои преднината на домакините в 56-ата минута, възползвайки се от прецизен пас на Тикнизян.

Партизан имаше шанс да се върне в мача, но Милан Вукотич пропусна дузпа в 71-ата минута, а секунди по-късно попадение на Костич бе отменено след намеса на ВАР.

Това сякаш окончателно пречупи гостите, които инкасираха трети гол в 77-ата минута – Александър Катай оформи крайния резултат след асистенция на оценявания на над 10 милиона евро Костов.

Триумфът е шести пореден за Цървена звезда във всички турнири и трети последователен успех срещу Партизан, затвърждавайки доминацията на "звездашите" в сръбския футбол. С актив от 57 точки те остават на върха в класирането, докато Партизан заема втората позиция с 53 пункта.