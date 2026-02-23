Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Предлагали на принц Хари да стане генерал-губернатор на Канада

23 Февруари, 2026

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бъкингамският дворец обмислял да направи принц Хари генерал-губернатор на Канада, за да запази него и Меган Маркъл в кралското семейство. Това беше разкрито пред Daily Mail от биографията на Ръсел Майърс „Уилям и Катрин: Интимната история“.

В книгата се твърди, че на херцога и херцогинята на Съсекс са били представени пет различни варианта, преди да бъде взето официалното решение да се оттеглят от публичния кралски живот.

„Прекарахме месеци в опити да намерим подходящата роля за тях и всеки път, когато си мислехме, че сме намерили решение, възникваха няколко причини, поради които това нямаше да проработи“, спомня си висш служител на двореца.

Една интересна идея беше да се назначи Хари за представител на монарха в Канада, страна от Британската общност и бивша британска колония. Но този план се провали, защото само канадски граждани имат право да заемат поста генерал-губернатор.


  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    В 9 часа отиваме в Министерски съвет

    07:51 23.02.2026

  • 2 факуса

    7 0 Отговор
    след кат ще имат ген.губернатор и то наложен са си колония,срам

    07:52 23.02.2026

  • 3 безработен

    9 0 Отговор
    директор на водопад търси работа може и в Канада да стана директор на Ниагарския водопад.

    Коментиран от #6

    07:54 23.02.2026

  • 4 Пич

    8 0 Отговор
    Язък !!! Онази тъмно бялата щеше да си умре да се кикерчи...

    08:01 23.02.2026

  • 5 Ройтерс

    7 0 Отговор
    По-интересно е,защо сега тъй тежко сготвиха чичо му Андрей!?:))

    08:05 23.02.2026

  • 6 На Роско жената съм

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "безработен":

    Да върви Роско, ще се справи! На мен ми е достатъчно да мениджирам теляка и чистача, а ще си назнача и едно спасителче, да запълва дупките от нужда на....... работна ръка!

    08:07 23.02.2026

  • 7 Сталин

    6 0 Отговор
    Тоя негодник не може да управлява тоалетна ,камо ли държава ,също като нашите негодници в парламента

    08:12 23.02.2026

  • 8 ъгъл

    1 0 Отговор
    Хари за генерал-губернатор не става. Той се отказва от всичко,което му предложат. Нека е обикновен американски гражданин с оная,неговата сливка.

    08:43 23.02.2026