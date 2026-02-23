Предлагали на принц Хари да стане генерал-губернатор на Канада

Бъкингамският дворец обмислял да направи принц Хари генерал-губернатор на Канада, за да запази него и Меган Маркъл в кралското семейство. Това беше разкрито пред Daily Mail от биографията на Ръсел Майърс „Уилям и Катрин: Интимната история“.

В книгата се твърди, че на херцога и херцогинята на Съсекс са били представени пет различни варианта, преди да бъде взето официалното решение да се оттеглят от публичния кралски живот.

„Прекарахме месеци в опити да намерим подходящата роля за тях и всеки път, когато си мислехме, че сме намерили решение, възникваха няколко причини, поради които това нямаше да проработи“, спомня си висш служител на двореца.

Една интересна идея беше да се назначи Хари за представител на монарха в Канада, страна от Британската общност и бивша британска колония. Но този план се провали, защото само канадски граждани имат право да заемат поста генерал-губернатор.