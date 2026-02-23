Новини
Нова звезда на телевизионния екран: Майката на "Ергенът" Стоян

23 Февруари, 2026 07:14 2 745 11

Елена прикова вниманието още с появата си, излъчвайки финес, увереност и неподправена женственост

Нова звезда на телевизионния екран: Майката на "Ергенът" Стоян - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Майката на един от тримата нови ергени - пловдивчанинът Стоян - се превърна в звезда на премиерата на новия сезон на "Ергенът". Елена прикова вниманието още с появата си, излъчвайки финес, увереност и неподправена женственост. Зрителите не пропуснаха да отбележат, че красотата ѝ изглежда неподвластна на времето. "Вече е ясно откъде Стоян е взел тези хубави черти“, категорични са феновете на предаването, пише пише HotArena.net.

Още преди да започне своеобразният ѝ "кастинг“ на кандидатките, Елена очерта каква жена си представя до сина си. По думите ѝ Стоян цени естетиката във всичко и държи до себе си да има дама, която притежава различна, запомняща се красота, интелект и чувство за хумор. За него било важно не просто първоначалното привличане, а стабилната връзка във времето - основана на доверие, дълбоки разговори и истински интерес един към друг.

Елена подчерта, че не възнамерява да играе ролята на строга майка-съдник. Тя предпочита да преживее формата като жена, която се води по интуицията си, да улови енергията на всяка участничка, езика на тялото ѝ и онова, което се чете в очите ѝ. Свекървата спечели симпатиите на публиката и се превърна в любимка на зрителите, като дори открадна от вниманието над ергените и момите. Мама Елена стана любимка на зрителите и най-коментираната героиня от новия сезон.

Тя се показа като готина свекърва и одобри повечето момичета, но не пропусна да напомни, че финалната дума има синът ѝ. Все пак открито не одобри фолк певицата Десислава, както и Цветелина Велева, за която намекна, че може да има користни подбуди.

Най-силно обаче я развълнуваха Пламена - преживяла тежка катастрофа и носеща титаниев имплант, както и Доника, която я трогна с уважението си и с жеста да ѝ подари цветя в знак на благодарност за възпитанието на Стоян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман

    25 1 Отговор
    от тия ергени !!!!

    07:20 23.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    8 0 Отговор
    Какъв го търси

    07:28 23.02.2026

  • 4 Трол

    16 0 Отговор
    Майките на ергените са по-големи звезди от участниците.

    07:31 23.02.2026

  • 5 Венелино

    10 0 Отговор
    Ти сериозно премина в хумористично/ гротескния жанр

    07:43 23.02.2026

  • 6 ООрана държава

    13 0 Отговор
    Това е направо да ви изтрие и блокира човек. Пишете някакви смислени неща бе надничари

    08:03 23.02.2026

  • 7 Васил

    2 0 Отговор
    Ааааааааааа Ергена това е Българският аналог на only fans.

    09:09 23.02.2026

  • 8 Опааа

    2 0 Отговор
    Ужас!

    09:39 23.02.2026

  • 9 в кратце

    1 0 Отговор
    Следващите моми в предаването трябва да са на годините на мама Стоянова-свекърва и да им се любуваме масово! И те така нататък.

    09:40 23.02.2026

  • 10 Идън

    2 0 Отговор
    Самата идея за този,,оглед,, е унизителен за участничките.Мама да беше донесла и едни терлици на ергена...

    14:19 23.02.2026

  • 11 Шоо

    1 0 Отговор
    Тоя омотник и хубави черти...?

    16:25 23.02.2026