Новини
България »
Всички градове »
Петър Ганев: Очаква се между 2 и 3 млрд. лева да останат извън банковата система

Петър Ганев: Очаква се между 2 и 3 млрд. лева да останат извън банковата система

23 Февруари, 2026 08:43 2 156 30

  • петър ганев-
  • очаквания-
  • левове-
  • банкова система

Данните показват месечна инфлация от около 0,6-0,7% през януари, като при услугите – ресторанти, фризьорски салони и други – ръстът е по-осезаем (около 1,6%), коментира старши изследователят от ИПИ

Петър Ганев: Очаква се между 2 и 3 млрд. лева да останат извън банковата система - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Около 85-90% от левовете вече са извън обращение. Имаше единични технически проблеми в първите седмици, но те бързо бяха преодолени“. Това заяви в ефира на bTV старши изследователят в Института за пазарна икономика Петър Ганев почти два месеца след влизането на България в еврозоната

Очакванията са между 2 и 3 млрд. лева да останат извън банковата система - спестени „в дюшеци“, изгубени или просто задържани от граждани. Подобен процес се наблюдава и в други държави, приели еврото.

Данните показват месечна инфлация от около 0,6-0,7% през януари, като при услугите – ресторанти, фризьорски салони и други – ръстът е по-осезаем (около 1,6%).

„Там закръглянето е по-лесно. В големите вериги и при стоките с масова консумация подобен ефект почти не се вижда“, обясни икономистът.

Годишната инфлация се забавя до около 3,5%, като причината е високата база от началото на миналата година, когато имаше сериозен ценови удар заради увеличения на ДДС и комунални услуги.

Въпреки официалните данни, част от хората твърдят, че потребителската кошница е поскъпнала осезаемо.
„Всеки има своя лична потребителска кошница. Най-много се усеща това, което купуваме ежедневно – храните и обяда навън. Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигне, именно това ще ни направи впечатление“, коментира Ганев.

По думите му общественото напрежение в последните месеци не е било провокирано основно от цените, а от други натрупани проблеми.

След пандемията заплатите у нас се покачват с двуцифрени темпове – 15–17% годишно, като през тази година се очаква ръстът да се забави до около 10%.

„С изключение на края на 2022 и началото на 2023 г., през останалия период заплатите изпреварват инфлацията“, посочи експертът.
Увеличенията обаче не са равномерни. По-сериозни ръстове имаше в публичния сектор, особено в сферата на сигурността, което създава усещане за дисбаланс спрямо частния сектор.

Разликата между София и останалата част на страната продължава да бъде значителна. Въпреки това, извън столицата различията между отделните области не са толкова драматични.

„По-големите областни центрове като Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново привличат население и това се усеща. Демографската картина в тези градове показва подем“, отбеляза Ганев.

България постепенно губи имиджа си на дестинация за евтина работна ръка. Част от инвеститорите, привлечени основно от ниските заплати, вече напускат страната, смята още Ганев.

„Това означава, че трябва да търсим нови конкурентни предимства – по-добро образование, по-висока добавена стойност, енергийна осигуреност“, коментира икономистът.

Според Петър Ганев служебното правителство има отговорности не само към провеждането на избори, но и към финансовата стабилност.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 1 Отговор
    Тия паветни хеюви от разни НПО - та трябва да бъдат разбити на масло! Меташ ги у варела, и чутура у чутурата !!! 0, 6 инфлация.....А...?!

    08:51 23.02.2026

  • 2 бою циганина

    16 0 Отговор
    спестил съм в ойро и кюлчета

    08:54 23.02.2026

  • 3 в кратце

    19 0 Отговор
    Очаква се между 2 и 3 млрд. лева да останат в джобчетата на ББ и шкембю.

    08:54 23.02.2026

  • 4 Кой ще си играе да брои 1,2,5 центове

    16 0 Отговор
    Които се лепят на магнит
    Цените се закръглят на 10,20,50 центове

    Коментиран от #16

    08:55 23.02.2026

  • 5 Коце циганина

    6 10 Отговор
    Утре изкарвам бабичките на протест за връщане на лева!

    09:00 23.02.2026

  • 6 патент

    20 2 Отговор
    Англия не е от ония- приели еврото. След един месец му тегли шута и си върна нейната валута.България е послушна на ония от Брюксел и се кланя на най-различни тъпи идеи.Затова нещата в държавицата ни изобщо не тръгват в положителна насока.

    09:00 23.02.2026

  • 7 Циник

    24 0 Отговор
    Значи месечната инфлация около един процент, а годишната: 3.5 процента! Да не би заедно с еврото да сме минали и на тримесечна година, това съм го пропуснал. Скоро ще е Коледа, значи :)

    Коментиран от #9

    09:06 23.02.2026

  • 8 грегори

    12 0 Отговор
    още 1 от черния списък след войната

    09:09 23.02.2026

  • 9 Ден година храни

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Циник":

    Вече сме в ЕС шенген и еврозоната
    3 в 1 неочаквано добра комбинация

    09:09 23.02.2026

  • 10 Мухаа ха!

    10 0 Отговор
    Ето на такива " либерални експерти" вечният трън между задните бузи , задължително е " скок на заплати и пенсии" и забележете- в двуцифрено число.Та инфлацията и ръст на цените,се дължат на твх,няма нищо общо с еврозоната!?.Абе кат ил ,дебелоок, то остава да сме на заплатите и пенсиите от времето на ББ-2, и сега , както ни вкарахте с шутове и ритници в еврозоната,да получаваме по 400-500 евро заплати и пенсии под 300 евро.Евростат директно ви цитира,че дори след тези" двуцифрени" увеличения сме държавата с най ниски доходи и заплащане.Ваш,та родителка гъо нсуратска.За такива,от вашата черга,със няколко хиляди евро заплата няма проблем.Ти какво реално допринасяш,като принадена стойност във фиска на страната? Само локуми,и как трябва да стягаме коланите- това е мисленето ви!

    09:33 23.02.2026

  • 11 Поръсен с джоджен

    7 0 Отговор
    ЮСлед пандемията заплатите у нас се покачват с двуцифрени темпове – 15–17% годишно, като през тази година се очаква ръстът да се забави до около 10%."

    Къде бе!? Къде да хода и аз там....

    Коментиран от #28

    09:43 23.02.2026

  • 12 Кую

    9 0 Отговор
    Всичко е по две.Тоя да си завре 3 процента.

    Коментиран от #15

    09:45 23.02.2026

  • 13 Как се ояде

    7 0 Отговор
    И това момченце, как се понапери, заглади назад перчема… И вече говори само каквото трябва - “По-сериозни ръстове имаше в публичния сектор, особено в сферата на сигурността, което създава усещане за дисбаланс спрямо частния сектор.”!!!
    Усещане ли, усещане - на фатмаците да вдигнат заплатите с 50%, а твоята, дето изкарваш и техните - с 5!!!

    09:48 23.02.2026

  • 14 Казанлъшкия

    3 1 Отговор
    Ние сме 6 милиона бе, Ганев. По 300-500 лв на човек са това. Като махнеш и децата и остават сигурно по 5-600 лв. Искаш да кажеш, че средно всеки българин ще си държи парите ,за да ги загуби вместо да ги обмени ли? Икономист или м.лоумник си ти, Ганев?

    09:48 23.02.2026

  • 15 Гошо

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Кую":

    Кое е по 2? С 20-30 % е скочила храната, ама по 2 едва ли .

    09:50 23.02.2026

  • 16 С тези

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кой ще си играе да брои 1,2,5 центове":

    Милиарди, ние, гражданите кредитирахме държавата - ето ви още един ефект от еврото! И по точно - не кредитирахме, а подарихме безвъзвратно!

    09:53 23.02.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Абе майце ви продажно бе! Не ми говорете за технически проблеми! Никога не е било въпрос, че не може да се изтеглят левовете и заменят А ЧЕ ЗАМЯНАТА ВОДИ ДО ИНФЛАЦИЯ, ЧЕ НОВАТА СИСТЕМА!!! ВОДИ ДО ЛИПСА НА КОНТРОЛ, ДО ВЛОШАВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА, ДО ПОВИШАВАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ!!!

    10:10 23.02.2026

  • 18 гост

    1 0 Отговор
    Смешник. Българите са работещи бедни, а непалци, узбекистанци ИМАТ ОСИГУРЕНА КВАРТИРА, ХРАНА И 500 ЕВРО.Аз да питгам за един приятел така ли живее обикновенният българин или се повтаря сценария с украйнците?

    10:46 23.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Яяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Поръсен с джоджен":

    В парламента

    12:17 23.02.2026

  • 29 Европеец

    0 0 Отговор
    И в същото време заведения и молове пълни.
    Хотели пълни. Не можеш да се разминеш от автомобили. В магазините пазаруват като за последно. Жилища се купуват като за последно.
    Да, има и хора с малки възможности, трудно им е.
    Това го има навсякъде. Но ние сме си бамбашка. Друфо си е да плюнеш, да заклеймиш, да завидиш.
    Тая приказка Я не сакам я да съм добре. Я сакам Вуте да е зле. Тези две изречения ни описват напълно.

    14:10 23.02.2026

  • 30 Европеец

    0 0 Отговор
    И в същото време заведения и молове пълни.
    Хотели пълни. Не можеш да се разминеш от автомобили. В магазините пазаруват като за последно. Жилища се купуват като за последно.
    Да, има и хора с малки възможности, трудно им е.
    Това го има навсякъде. Но ние сме си бамбашка. Друфо си е да плюнеш, да заклеймиш, да завидиш.
    Тая приказка Я не сакам я да съм добре. Я сакам Вуте да е зле. Тези две изречения ни описват напълно.

    14:12 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол