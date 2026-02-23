Петър Ганев: Очаква се между 2 и 3 млрд. лева да останат извън банковата система

„Около 85-90% от левовете вече са извън обращение. Имаше единични технически проблеми в първите седмици, но те бързо бяха преодолени“. Това заяви в ефира на bTV старши изследователят в Института за пазарна икономика Петър Ганев почти два месеца след влизането на България в еврозоната
Очакванията са между 2 и 3 млрд. лева да останат извън банковата система - спестени „в дюшеци“, изгубени или просто задържани от граждани. Подобен процес се наблюдава и в други държави, приели еврото.
Данните показват месечна инфлация от около 0,6-0,7% през януари, като при услугите – ресторанти, фризьорски салони и други – ръстът е по-осезаем (около 1,6%).
„Там закръглянето е по-лесно. В големите вериги и при стоките с масова консумация подобен ефект почти не се вижда“, обясни икономистът.
Годишната инфлация се забавя до около 3,5%, като причината е високата база от началото на миналата година, когато имаше сериозен ценови удар заради увеличения на ДДС и комунални услуги.
Въпреки официалните данни, част от хората твърдят, че потребителската кошница е поскъпнала осезаемо.
„Всеки има своя лична потребителска кошница. Най-много се усеща това, което купуваме ежедневно – храните и обяда навън. Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигне, именно това ще ни направи впечатление“, коментира Ганев.
По думите му общественото напрежение в последните месеци не е било провокирано основно от цените, а от други натрупани проблеми.
След пандемията заплатите у нас се покачват с двуцифрени темпове – 15–17% годишно, като през тази година се очаква ръстът да се забави до около 10%.
„С изключение на края на 2022 и началото на 2023 г., през останалия период заплатите изпреварват инфлацията“, посочи експертът.
Увеличенията обаче не са равномерни. По-сериозни ръстове имаше в публичния сектор, особено в сферата на сигурността, което създава усещане за дисбаланс спрямо частния сектор.
Разликата между София и останалата част на страната продължава да бъде значителна. Въпреки това, извън столицата различията между отделните области не са толкова драматични.
„По-големите областни центрове като Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново привличат население и това се усеща. Демографската картина в тези градове показва подем“, отбеляза Ганев.
България постепенно губи имиджа си на дестинация за евтина работна ръка. Част от инвеститорите, привлечени основно от ниските заплати, вече напускат страната, смята още Ганев.
„Това означава, че трябва да търсим нови конкурентни предимства – по-добро образование, по-висока добавена стойност, енергийна осигуреност“, коментира икономистът.
Според Петър Ганев служебното правителство има отговорности не само към провеждането на избори, но и към финансовата стабилност.
1 Пич
08:51 23.02.2026
2 бою циганина
08:54 23.02.2026
3 в кратце
08:54 23.02.2026
4 Кой ще си играе да брои 1,2,5 центове
Цените се закръглят на 10,20,50 центове
Коментиран от #16
08:55 23.02.2026
5 Коце циганина
09:00 23.02.2026
6 патент
09:00 23.02.2026
7 Циник
Коментиран от #9
09:06 23.02.2026
8 грегори
09:09 23.02.2026
9 Ден година храни
До коментар #7 от "Циник":Вече сме в ЕС шенген и еврозоната
3 в 1 неочаквано добра комбинация
09:09 23.02.2026
10 Мухаа ха!
09:33 23.02.2026
11 Поръсен с джоджен
Къде бе!? Къде да хода и аз там....
Коментиран от #28
09:43 23.02.2026
12 Кую
Коментиран от #15
09:45 23.02.2026
13 Как се ояде
Усещане ли, усещане - на фатмаците да вдигнат заплатите с 50%, а твоята, дето изкарваш и техните - с 5!!!
09:48 23.02.2026
14 Казанлъшкия
09:48 23.02.2026
15 Гошо
До коментар #12 от "Кую":Кое е по 2? С 20-30 % е скочила храната, ама по 2 едва ли .
09:50 23.02.2026
16 С тези
До коментар #4 от "Кой ще си играе да брои 1,2,5 центове":Милиарди, ние, гражданите кредитирахме държавата - ето ви още един ефект от еврото! И по точно - не кредитирахме, а подарихме безвъзвратно!
09:53 23.02.2026
17 ДрайвингПлежър
10:10 23.02.2026
18 гост
10:46 23.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Яяяяяя
До коментар #11 от "Поръсен с джоджен":В парламента
12:17 23.02.2026
29 Европеец
Хотели пълни. Не можеш да се разминеш от автомобили. В магазините пазаруват като за последно. Жилища се купуват като за последно.
Да, има и хора с малки възможности, трудно им е.
Това го има навсякъде. Но ние сме си бамбашка. Друфо си е да плюнеш, да заклеймиш, да завидиш.
Тая приказка Я не сакам я да съм добре. Я сакам Вуте да е зле. Тези две изречения ни описват напълно.
14:10 23.02.2026
