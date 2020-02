Най-големият айсберг в света пътува към открития океан (СНИМКИ)

Най-големият айсберг в света , който се откъсна от Антарктида през 2017 г., е на път да излезе от границите на многогодишния лед на континента и да навлезе в открития океан, съобщават световните медии.

Масивният айсберг, наречен A68, тежи около 1,1 трилиона тона и бе с големина от около 2300 квадратни мили (5960 кв.км.), когато се откъсна от леден шелф Ларсън (Larsen C) през 2017 г. Айсбергът е повече от седем пъти по-голям от Ню Йорк Сити.

Експертите твърдят, че, откакто се е откъснал, гигантският леден блок е загубил много малко от размерите си, но това може рязко да се промени когато попадне в бурните, открити води на Южния океан. Според очакванията, ако това се случи, гигантът ще отслабне и ще загуби цялостта си.

"Със съотношението дебелина към дължина, се учудвам, че океанските вълни не са направили от A68 кубчета лед. Ако оцелее дълго цял, когато премине края на морския лед, ще бъда много изненадан", заяви пред BBC професор Адриан Лукман от университета в Суонзи, Обединеното кралство.

След като айсбергът се откъсна от континенталния леден шелф, преди 2 години и половина, той остана близо до брега. Това лято обаче, той започна да се движи много по-бързо, отколкото се очакваше.

Сега, учените проследяват движението му на север по протежение на източния бряг на най-южния континент. Той се е насочил към района на Атлантическия океан, наречен от изследователите „алея на айсбергите“.

Когато айсбергът се освободи, той намали размера на ледения шелф Ларсън с 12 процента.

"В началото морският лед държеше айсберга", съобщиха от Европейската космическа агенция, но допълниха, че преобладаващите силни ветрове, които духат откъм ледения шелф, дават на айсберга тласък, позволявайки му да достигне океански води. А68 се завърта по посока на часовниковата стрелка и така успява да плава към по-топли води.

LarsenC-A68, the largest iceberg ever observed (it is said to be the size of Manhattan or 50 times as large as Paris), calved in July 2017 from the Larsen ice shelf in #Antarctica, but has not yet gone very far!

Here is its journey since, as seen by #Sentinel1 🇪🇺🛰️ pic.twitter.com/0is34mBMJV