Представители на Русия и САЩ преговаряха в Давос 2 часа за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Представители на Русия и САЩ преговаряха в Давос 2 часа за войната в Украйна

20 Януари, 2026 23:21 1 050 28

"Диалогът е конструктивен и все повече хора разбират справедливостта на руската позиция", заяви Дмитриев след разговора

Представители на Русия и САЩ преговаряха в Давос 2 часа за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, както и специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заявиха, че срещата им в швейцарския ски курорт Давос, която се проведе извън рамките на текущото издание на на Световния икономически форум, относно възможно бъдещо мирно споразумение е била "много положителна" и "конструктивна", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Неотдавна САЩ проведоха преговори с Русия, а отделно и с Киев и европейските лидери, за прекратяване на войната в Украйна, но все още не е постигнато споразумение, въпреки многократните обещания на Тръмп да сключи такова.

Европейските съюзници на Украйна, които в момента са заети със заплахите на Тръмп за придобиването на Гренландия от Дания, са обезпокоени, че Вашингтон може да поиска от Киев да приеме териториални отстъпки.

"Диалогът е конструктивен и все повече хора разбират справедливостта на руската позиция", заяви Дмитриев след разговора си с Уиткоф и Къшнър в "USA House" в град Давос.

"Имахме много положителна среща", заяви Уиткоф, цитиран от руската държавна новинарска агенция РИА Новости.

Срещата между пратениците на Вашингтон и Москва е продължила два часа, заяви източник, който пожела да запази анонимността си.

На карта е поставено как да се сложи край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам, бъдещето на Украйна, степента, до която европейските сили са изключени от процеса и дали мирното споразумение, за което трябва да посредничи САЩ, ще издържи, отбелязва Ройтерс.


  • 1 Пич

    7 3 Отговор
    Съжалявам, че паветниците са в шок , но това е положението !!! Да бяха се ограмотили , нямаше да питат , защо Русия не е в Давос !!!

    Коментиран от #4, #8

    23:24 20.01.2026

  • 2 Иван

    4 5 Отговор
    Тези сатанински евреи не са представители на САЩ, а са представители на сатанинския нацистки Израел

    Коментиран от #19

    23:25 20.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор
    За С.А.Щ. - Сирия, България, Иран, Венецуела, Гренландия !!!
    За Русия - 19% Украйна.........фантастика 😆😆😆

    Коментиран от #20

    23:26 20.01.2026

  • 4 Бедна държавица е Русийката

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не е за пред хората🤪

    Коментиран от #9, #25, #27

    23:28 20.01.2026

  • 5 Али

    2 1 Отговор
    Пимпирев кво прави?

    23:29 20.01.2026

  • 6 Швейк

    4 0 Отговор
    То пък къде ли вече не преговаряха.

    23:29 20.01.2026

  • 7 Хи хи хи

    8 4 Отговор
    Европа и киеФФФ никой не ги бръсне за слива във трета глуха са !!!!!

    Коментиран от #11, #15

    23:29 20.01.2026

  • 8 Ха ХаХа

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Кой па се интересува ти какво съжаляваш🤣.

    Коментиран от #12

    23:30 20.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мдаааа

    4 0 Отговор
    Е сега е момента , се запали ресторанта ... По невнимание ..

    23:31 20.01.2026

  • 11 Що бе!

    4 11 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи хи":

    Давос да не би да е в блатото наречено Русия?

    23:31 20.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    А Зеленски го изгониха

    Коментиран от #24

    23:32 20.01.2026

  • 14 Смешник

    8 2 Отговор
    Важното че в момента Зеления е извън играта

    23:33 20.01.2026

  • 15 Ми то.....

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи хи":

    Урсулите казаха , че ще налагат санкции на краварите и ще защитават Гренландия !!!!!! Ама тръмпясалия като наложи мита на всеки войник по процент изпратен от европата на тоя остров и фрицовете подвиха коирука и си евакуираха армийката , тъй ще направят !!!!!

    23:34 20.01.2026

  • 16 хаха🤣

    2 8 Отговор
    Пуся пак е наритан и не присъства 🤣

    Коментиран от #26

    23:35 20.01.2026

  • 17 Мдаа!🤔

    4 1 Отговор
    За Украйна не са говорили със сигурност, тя не е приоритет на САЩ Фактът, че Тръмп отказа да се срещне с фюрерът на незалежная говори всичко! Най вероятно разговарят за съдбата на бг соросоиди. Колко да бъдат изпратени да чукат лед в Гренландия и колко да чистят сняг в Петропавловск на Камчатка!😂😂😂

    23:36 20.01.2026

  • 18 СЛАВА РУСИЯ !

    5 2 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!

    23:36 20.01.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Само ти ли не разбра, че 5 еврейски фамилии управляват Света. Президентът на САЩ в просто един назначен от тях мениджър, на когото временно му предоставят да управлява .

    23:37 20.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    2 1 Отговор
    Не ме поканиха в Давос щото аз не исках .....не ревах достатъчно на чичо дончо бях му се разсърдил , че ме изгони от белия дом като бъхливо коте !

    23:40 20.01.2026

  • 22 Ами

    0 4 Отговор
    В Давос двама американски бизнесмени които
    дори не са в правителството на САЩ, разговарят
    с шефа на руски държавен инвестиционен фонд
    за прекратяване на конфликта в окраина.
    Очаквам в скоро време да ни информират, че Пийт Хегсет и Белоусов
    ще си говорят за очакваните добиви на плодове и зеленчуци :)

    23:43 20.01.2026

  • 23 хаха

    2 1 Отговор
    Днес Европейският парламент гласува за официално замразяване на търговското споразумение със САЩ, датският пенсионен фонд обяви продажбата на всички американски държавни ценни книжа до края на месеца, а представители на НАТО решиха да ограничат споделянето на разузнавателна информация със САЩ.


    Ето ги "преговорите". ХАХАХА

    23:44 20.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 1313

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бедна държавица е Русийката":

    Русофобията - това е психическо разстройство, предизвикано от слабоумие и добро заплащане.

    00:03 21.01.2026

  • 26 1313

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "хаха🤣":

    Русофобията - това е психическо разстройство, предизвикано от слабоумие и добро заплащане.

    00:06 21.01.2026

  • 27 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бедна държавица е Русийката":

    Има ли лек ?!🤔

    00:06 21.01.2026

  • 28 ПеПеДеБил

    0 0 Отговор
    Евроатлантиците ще започнат ли да задават въпроса - Чия е Гренландия, както имат подобен въпрос за Крим?

    00:14 21.01.2026

