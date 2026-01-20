Представители на Русия и САЩ преговаряха в Давос 2 часа за войната в Украйна

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, както и специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заявиха, че срещата им в швейцарския ски курорт Давос, която се проведе извън рамките на текущото издание на на Световния икономически форум, относно възможно бъдещо мирно споразумение е била "много положителна" и "конструктивна", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Неотдавна САЩ проведоха преговори с Русия, а отделно и с Киев и европейските лидери, за прекратяване на войната в Украйна, но все още не е постигнато споразумение, въпреки многократните обещания на Тръмп да сключи такова.
Европейските съюзници на Украйна, които в момента са заети със заплахите на Тръмп за придобиването на Гренландия от Дания, са обезпокоени, че Вашингтон може да поиска от Киев да приеме териториални отстъпки.
"Диалогът е конструктивен и все повече хора разбират справедливостта на руската позиция", заяви Дмитриев след разговора си с Уиткоф и Къшнър в "USA House" в град Давос.
"Имахме много положителна среща", заяви Уиткоф, цитиран от руската държавна новинарска агенция РИА Новости.
Срещата между пратениците на Вашингтон и Москва е продължила два часа, заяви източник, който пожела да запази анонимността си.
На карта е поставено как да се сложи край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам, бъдещето на Украйна, степента, до която европейските сили са изключени от процеса и дали мирното споразумение, за което трябва да посредничи САЩ, ще издържи, отбелязва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #8
23:24 20.01.2026
2 Иван
Коментиран от #19
23:25 20.01.2026
3 Владимир Путин, президент
За Русия - 19% Украйна.........фантастика 😆😆😆
Коментиран от #20
23:26 20.01.2026
4 Бедна държавица е Русийката
До коментар #1 от "Пич":Не е за пред хората🤪
Коментиран от #9, #25, #27
23:28 20.01.2026
5 Али
23:29 20.01.2026
6 Швейк
23:29 20.01.2026
7 Хи хи хи
Коментиран от #11, #15
23:29 20.01.2026
8 Ха ХаХа
До коментар #1 от "Пич":Кой па се интересува ти какво съжаляваш🤣.
Коментиран от #12
23:30 20.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 мдаааа
23:31 20.01.2026
11 Що бе!
До коментар #7 от "Хи хи хи":Давос да не би да е в блатото наречено Русия?
23:31 20.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
Коментиран от #24
23:32 20.01.2026
14 Смешник
23:33 20.01.2026
15 Ми то.....
До коментар #7 от "Хи хи хи":Урсулите казаха , че ще налагат санкции на краварите и ще защитават Гренландия !!!!!! Ама тръмпясалия като наложи мита на всеки войник по процент изпратен от европата на тоя остров и фрицовете подвиха коирука и си евакуираха армийката , тъй ще направят !!!!!
23:34 20.01.2026
16 хаха🤣
Коментиран от #26
23:35 20.01.2026
17 Мдаа!🤔
23:36 20.01.2026
18 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!
23:36 20.01.2026
19 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Иван":Само ти ли не разбра, че 5 еврейски фамилии управляват Света. Президентът на САЩ в просто един назначен от тях мениджър, на когото временно му предоставят да управлява .
23:37 20.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
23:40 20.01.2026
22 Ами
дори не са в правителството на САЩ, разговарят
с шефа на руски държавен инвестиционен фонд
за прекратяване на конфликта в окраина.
Очаквам в скоро време да ни информират, че Пийт Хегсет и Белоусов
ще си говорят за очакваните добиви на плодове и зеленчуци :)
23:43 20.01.2026
23 хаха
Ето ги "преговорите". ХАХАХА
23:44 20.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 1313
До коментар #4 от "Бедна държавица е Русийката":Русофобията - това е психическо разстройство, предизвикано от слабоумие и добро заплащане.
00:03 21.01.2026
26 1313
До коментар #16 от "хаха🤣":Русофобията - това е психическо разстройство, предизвикано от слабоумие и добро заплащане.
00:06 21.01.2026
27 да питам
До коментар #4 от "Бедна държавица е Русийката":Има ли лек ?!🤔
00:06 21.01.2026
28 ПеПеДеБил
00:14 21.01.2026