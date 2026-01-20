Представители на Русия и САЩ преговаряха в Давос 2 часа за войната в Украйна

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, както и специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заявиха, че срещата им в швейцарския ски курорт Давос, която се проведе извън рамките на текущото издание на на Световния икономически форум, относно възможно бъдещо мирно споразумение е била "много положителна" и "конструктивна", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Неотдавна САЩ проведоха преговори с Русия, а отделно и с Киев и европейските лидери, за прекратяване на войната в Украйна, но все още не е постигнато споразумение, въпреки многократните обещания на Тръмп да сключи такова.

Европейските съюзници на Украйна, които в момента са заети със заплахите на Тръмп за придобиването на Гренландия от Дания, са обезпокоени, че Вашингтон може да поиска от Киев да приеме териториални отстъпки.

"Диалогът е конструктивен и все повече хора разбират справедливостта на руската позиция", заяви Дмитриев след разговора си с Уиткоф и Къшнър в "USA House" в град Давос.

"Имахме много положителна среща", заяви Уиткоф, цитиран от руската държавна новинарска агенция РИА Новости.

Срещата между пратениците на Вашингтон и Москва е продължила два часа, заяви източник, който пожела да запази анонимността си.

На карта е поставено как да се сложи край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам, бъдещето на Украйна, степента, до която европейските сили са изключени от процеса и дали мирното споразумение, за което трябва да посредничи САЩ, ще издържи, отбелязва Ройтерс.