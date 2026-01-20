София Лорен, Донатела Версаче и фамилия Армани почетоха паметта на дизайнера Валентино Гаравани

Филмовата актриса София Лорен изрази съболезнованията си за смъртта на своя приятел, италиански моден дизайнер и основател на модна къща Valentino, Валентино Гаравани. Дизайнерът, чиято кариера обхваща близо половин век, почина на 93-годишна възраст в Рим, заобиколен от близки. Погребението на стилиста ще се проведе в столицата в петък в една от историческите базилики на града.

„Скъпи ми Валентино, новината за смъртта ти ме натъжи дълбоко. Споделихме моменти на дълбока обич и искрено взаимно уважение. Ти имаше добра душа, богата на човечност. Ти беше приятел, а твоето изкуство и страст завинаги ще останат източник на вдъхновение. Беше чест да те познавам и винаги ще те ценя“, каза актрисата пред LaPresse.

Представители на италианския моден свят също изразиха съболезнованията си за кончината на Валентино. Донатела Версаче беше една от първите, които откликнаха на новината за кончината на модния дизайнер. „Загубихме истински маестро, който завинаги ще бъде запомнен с изкуството си... Валентино никога няма да бъде забравен“, написа тя в социалните мрежи.

Семейството на стилиста Джорджо Армани, който почина миналата година, нарече Валентино майстор на грацията и елегантността, заявявайки, че Армани винаги го е ценял високо.

„Валентино въплъщаваше съвършенството на висшата мода, строгостта на майсторството и уникалната визия за модата, основана на изчистени линии, емблематични цветове и абсолютна красота. Кончината му оставя огромна празнота“, се казва в изявление.

Валентино Гаравани е роден през 1932 г. в град Вогера в северната част на Ломбардия. Учи мода във Франция, работи и стажува в Париж, след което се завръща в Италия и през 1960 г. основава собствена модна къща в Рим с Джанкарло Джамети. През следващото десетилетие Valentino се превръща в една от най-разпознаваемите марки във висшата мода, а характерният за Valentino червен цвят се превръща в символ на елегантност и изискан италиански стил.

В продължение на десетилетия Гаравани е обличал международни знаменитости, членове на кралски семейства и първи дами на различни държави. Някои от най-известните му дизайни включват сватбената рокля на Жаклин Кенеди, която тя носеше на сватбата си с Аристотел Онасис, и черната рокля, носена от актрисата Анита Екберг при нощното плуване във фонтана Треви във филма на Фелини „Сладкият живот“. Приносът на Гаравани към модната индустрия е признат с множество награди, а модната къща Valentino, която той основава, се утвърждава трайно сред водещите модни къщи в света. Валентино остава артистичен директор до 2007 г., когато обявява оттеглянето си от модната индустрия след последното си ревю.