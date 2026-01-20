Ново мистериозно убийство в третия епизод на „Мамник“

И този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 зрителите ще станат свидетели на нови мистерии в третия епизод на премиерния български игрален сериал „Мамник“. Божана, Митко, Камен, Емил, Лазар и другите популярни герои от романа на Васил Попов ще се изправят пред редица загадки, които ще предизвикат у тях неочаквани съмнения. Ще се засилят и страховете им, защото ще се появи трети труп, който ще предизвика ново разследване. Заподзреният засега е един, но неизвестните са много. И ще се увеличат с още една, свръхестествена, след зловещ инцидент в стара хижа в гората.
Кой е третият труп? Успява ли полицията да залови заподозрения? Ще има ли нови загадки по пътя на преследването му? Какво ще се случи след шокиращото развитие на събитията в хижата?
Не пропускайте да разберете в третия епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
16:16 20.01.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
16:18 20.01.2026
3 Хейт
16:20 20.01.2026
4 ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА🤓
16:24 20.01.2026
5 Пловдив
16:29 20.01.2026
6 Лост
16:34 20.01.2026