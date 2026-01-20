Новини
Любопитно »
Ново мистериозно убийство в третия епизод на „Мамник“

Ново мистериозно убийство в третия епизод на „Мамник“

20 Януари, 2026 16:15 457 6

  • мамник-
  • сериал-
  • епизод-
  • бнт-
  • убийство

Полицията в селото е по петите на основния заподозрян

Ново мистериозно убийство в третия епизод на „Мамник“ - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

И този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 зрителите ще станат свидетели на нови мистерии в третия епизод на премиерния български игрален сериал „Мамник“. Божана, Митко, Камен, Емил, Лазар и другите популярни герои от романа на Васил Попов ще се изправят пред редица загадки, които ще предизвикат у тях неочаквани съмнения. Ще се засилят и страховете им, защото ще се появи трети труп, който ще предизвика ново разследване. Заподзреният засега е един, но неизвестните са много. И ще се увеличат с още една, свръхестествена, след зловещ инцидент в стара хижа в гората.

Кой е третият труп? Успява ли полицията да залови заподозрения? Ще има ли нови загадки по пътя на преследването му? Какво ще се случи след шокиращото развитие на събитията в хижата?

Не пропускайте да разберете в третия епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    2 1 Отговор
    Мамникът с червената коса не е ли малко хилав за полицай?

    16:16 20.01.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор
    Каква е тая тъпня?🦧🐽🦧

    16:18 20.01.2026

  • 3 Хейт

    5 0 Отговор
    Чувствам, че съм живял пълноценно, като не съм гледал нито един епизод

    16:20 20.01.2026

  • 4 ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА🤓

    2 0 Отговор
    ПРОЧЕТОХ...В МЕЛНИК......ужас

    16:24 20.01.2026

  • 5 Пловдив

    0 3 Отговор
    Много готин сериал! Браво на сценариста, на режисьора и на актьорите!

    16:29 20.01.2026

  • 6 Лост

    2 0 Отговор
    Защо всяка седмица ни навирате този Измамник?

    16:34 20.01.2026