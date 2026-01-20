Новини
Любопитно »
Северно сияние се появи в небето над Румъния след силната магнитна буря (ВИДЕО)

Северно сияние се появи в небето над Румъния след силната магнитна буря (ВИДЕО)

20 Януари, 2026 16:31 315 1

  • магнитна буря-
  • северно сияние-
  • румъния-
  • европа

Небето над северната ни съседка бе осветено в червено, зелено и лилаво

Северно сияние се появи в небето над Румъния след силната магнитна буря (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstsock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Северно сияние с голяма интензивност беше наблюдавано през изминалата нощ в по-голямата част от Румъния, предават местните медии.

Под заглавия като „Цветен спектакъл в небето“, „Балетът на северното сияние“, „Зрелищно светлинно шоу“, те публикуват в социалните мрежи снимки и видеоклипове, на които се вижда небе, оцветено в нюанси на червено, зелено и лилаво, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Явлението, което обикновено се случва в много по-северни райони, е причинено от силна геомагнитна буря, обясняват метеоролозите.

През последната година слънчеви изригвания са изпращали слънчев вятър на вълни към Земята, който е преместил полярните сияния далеч на юг, обясняват експертите. Според тях слънчевата активност е най-силна през последните десетилетия.


  • 1 Рибите си летят

    0 0 Отговор
    В Украйна аномални студове, а наоколо севрни сияния, не са климатични оръжия, да знаете това е теория на коспирацията. Бае ви Доню го е яд на Зеленски, с ВВП ще го уморят.

    16:37 20.01.2026