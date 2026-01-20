Северно сияние се появи в небето над Румъния след силната магнитна буря (ВИДЕО)

Северно сияние с голяма интензивност беше наблюдавано през изминалата нощ в по-голямата част от Румъния, предават местните медии.

Под заглавия като „Цветен спектакъл в небето“, „Балетът на северното сияние“, „Зрелищно светлинно шоу“, те публикуват в социалните мрежи снимки и видеоклипове, на които се вижда небе, оцветено в нюанси на червено, зелено и лилаво, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Imagini cu aurora boreală văzută din România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani. https://t.co/MAw82AXMV3 pic.twitter.com/rvIM2dSMjK — TVR Info (@StirileTVR) January 20, 2026

Явлението, което обикновено се случва в много по-северни райони, е причинено от силна геомагнитна буря, обясняват метеоролозите.

През последната година слънчеви изригвания са изпращали слънчев вятър на вълни към Земята, който е преместил полярните сияния далеч на юг, обясняват експертите. Според тях слънчевата активност е най-силна през последните десетилетия.