Бела Хадид скочи срещу Dolce & Gabbana

Супермоделът и бизнесдама Бела Хадид критикува марката Dolce & Gabbana за представянето на модели от един и същи тип, според Daily Mail.

На 17 януари Dolce & Gabbana проведе ревю на новата си мъжка колекция в Милано, озаглавено „Портрет на мъж“. Снимки, направени по време на кастинга за шоуто, по-късно се появиха онлайн. Потребителите в интернет отбелязаха, че в шоуто участват само бели мъже от един и същи тип.

Блогър на име Лиас публикува видеоклип в Instagram, осъждайки дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана. Моделът Бела Хадид също се съгласи.

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази марка, това е позор. Модели, стилисти, кастинг – цялото това проклето нещо трябва да бъде премахнато. Години на расизъм, сексизъм, нетолерантност, ксенофобия... как можем все още да бъдем шокирани от поведението им?“, написа моделът.

През януари 2019 г. китайски модел, участвал в реклами на Dolce & Gabbana, заяви, че сътрудничеството ѝ с марката е съсипало кариерата ѝ. Видеата, в които моделът се опитва да яде италианска храна с клечки, бяха счетени за обидни в Китай. Оплакванията за нетолерантна реклама доведоха до криза за италианската марка. Коментари от китайски звезди доведоха до отмяната на дългоочакваното шоу на Dolce & Gabbana в Шанхай. След това марката се сблъска с бойкот от недоволни потребители на социалните медии и инфлуенсъри, а продуктите на Dolce & Gabbana бяха премахнати от много китайски онлайн магазини. Стефано Габана и Доменико Долче записаха трогателно видео, в което се извиниха, обещаха никога повече да не правят подобни шеги и заявиха любовта си към Китай.