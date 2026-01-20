Новини
Любопитно »
Бела Хадид скочи срещу Dolce & Gabbana

Бела Хадид скочи срещу Dolce & Gabbana

20 Януари, 2026 15:14 1 040 5

  • dolce & gabbana-
  • бела хадид-
  • шоу-
  • един и същи тип-
  • модели

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази марка, това е позор.", коментира моделът

Бела Хадид скочи срещу Dolce & Gabbana - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Супермоделът и бизнесдама Бела Хадид критикува марката Dolce & Gabbana за представянето на модели от един и същи тип, според Daily Mail.

На 17 януари Dolce & Gabbana проведе ревю на новата си мъжка колекция в Милано, озаглавено „Портрет на мъж“. Снимки, направени по време на кастинга за шоуто, по-късно се появиха онлайн. Потребителите в интернет отбелязаха, че в шоуто участват само бели мъже от един и същи тип.

Блогър на име Лиас публикува видеоклип в Instagram, осъждайки дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана. Моделът Бела Хадид също се съгласи.


„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази марка, това е позор. Модели, стилисти, кастинг – цялото това проклето нещо трябва да бъде премахнато. Години на расизъм, сексизъм, нетолерантност, ксенофобия... как можем все още да бъдем шокирани от поведението им?“, написа моделът.

През януари 2019 г. китайски модел, участвал в реклами на Dolce & Gabbana, заяви, че сътрудничеството ѝ с марката е съсипало кариерата ѝ. Видеата, в които моделът се опитва да яде италианска храна с клечки, бяха счетени за обидни в Китай. Оплакванията за нетолерантна реклама доведоха до криза за италианската марка. Коментари от китайски звезди доведоха до отмяната на дългоочакваното шоу на Dolce & Gabbana в Шанхай. След това марката се сблъска с бойкот от недоволни потребители на социалните медии и инфлуенсъри, а продуктите на Dolce & Gabbana бяха премахнати от много китайски онлайн магазини. Стефано Габана и Доменико Долче записаха трогателно видео, в което се извиниха, обещаха никога повече да не правят подобни шеги и заявиха любовта си към Китай.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кофти

    13 1 Отговор
    Марката е италианска, а в Италия коренното население е от бели италианци, не негри и китайци, така, че не виждам нищо нередно, марката си е тяхна и те решават как да я представят и с какви модели!

    15:28 20.01.2026

  • 2 И аз ... Ганеца

    1 0 Отговор
    Заявявам любовта си към парите на китайските потребители. Ще туитна и трогателно видео до целият Китайски пазар.

    15:29 20.01.2026

  • 3 Венелино

    4 2 Отговор
    виж, дали няма работа и за теб в "Дончо и Гергана ", малко да си отдъхнем от теб, моля те.

    15:31 20.01.2026

  • 4 Дончо и Габана

    3 0 Отговор
    Добре, де какъв е този мустакат амбреаж който си придава важности и защо намесва името на палестинката ? Като не му харесва да слиза в мазето , да започва да шие, продава и рекламира парцалите си както си иска. Какво ме занимава с неуравновесената си психика. Няма да ползваме услугите му , липсва му мъжественост, прекалено е женствен за нашата рекламна кампания и убеждения. Ние си харесваме Дейвид Ганди. Този да отива при Джими Чо.

    15:33 20.01.2026

  • 5 Кофти

    4 0 Отговор
    И пък точно тази привилегированата дето ако не беше нечие отроче, щеше да бърше чашите в някоя закусвалня, да се възмущава, ай сuктuр!

    15:46 20.01.2026