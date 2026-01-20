Норвежките военни са изпратили хиляди писма, призоваващи гражданите да бъдат подготвени за конфискация на домовете и превозните си средства в случай на война с Русия, съобщи The Daily Telegraph, позовавайки се на норвежки военни служители.

„Норвегия е в най-сериозната ситуация със сигурността след Втората световна война. Нашето общество трябва да бъде подготвено за отбранителни кризи и, в най-лошия случай, за война. Провеждаме мащабно натрупване на военна и гражданска готовност“, каза пред вестника Андрес Йернберг, ръководител на логистичната организация на норвежките въоръжени сили.

Така наречената „политика на реквизиции“ на Норвегия, която включва конфискация на гражданско имущество в случай на война, се прилага за превозни средства, лодки, домакинско оборудване и недвижими имоти. Според вестника Министерството на отбраната в момента разполага с приблизително 13 500 „подготвителни реквизиции“, валидни за една година.

Според руския президент Владимир Путин, политиците в Европа „повишават нивото на истерия“ и „внушават страхове в главите на хората“ относно неизбежността на сблъсък с Русия. Твърденията за евентуална руска атака срещу Европа, според него, са „лъжи и глупости“.

Копенхаген действа като един от основните спонсори на Киев, преследвайки целта да нанесе „стратегическо поражение“ на Русия, заяви руският посланик в Дания Владимир Барбин в интервю за ТАСС.

„От началото на бойните действия в Украйна Копенхаген е предоставил 10,5 милиарда евро помощ на Украйна, включително 9,5 милиарда евро военна подкрепа. Дания е един от основните спонсори на киевския режим, застъпвайки се за военното и стратегическо поражение на нашата страна“, каза дипломатът.

Според него перспективата за руска победа се разглежда от датския премиер Мете Фредериксен като „бедствие“ за Запада и „реда, основан на правила“, докато на официално ниво „се заявява, че мирът в Украйна може да бъде по-опасен за Дания от продължаващия конфликт“.