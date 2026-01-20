Новини
The Daily Telegraph: Норвегия се готви за война с Русия, военните известиха населението за конфискация на имущество

20 Януари, 2026 05:28, обновена 20 Януари, 2026 05:39

Дания е най-големият спонсор на киевския режим, заяви руският посланик в Копенхаген Владимир Барбин

The Daily Telegraph: Норвегия се готви за война с Русия, военните известиха населението за конфискация на имущество - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норвежките военни са изпратили хиляди писма, призоваващи гражданите да бъдат подготвени за конфискация на домовете и превозните си средства в случай на война с Русия, съобщи The Daily Telegraph, позовавайки се на норвежки военни служители.

„Норвегия е в най-сериозната ситуация със сигурността след Втората световна война. Нашето общество трябва да бъде подготвено за отбранителни кризи и, в най-лошия случай, за война. Провеждаме мащабно натрупване на военна и гражданска готовност“, каза пред вестника Андрес Йернберг, ръководител на логистичната организация на норвежките въоръжени сили.

Така наречената „политика на реквизиции“ на Норвегия, която включва конфискация на гражданско имущество в случай на война, се прилага за превозни средства, лодки, домакинско оборудване и недвижими имоти. Според вестника Министерството на отбраната в момента разполага с приблизително 13 500 „подготвителни реквизиции“, валидни за една година.

Според руския президент Владимир Путин, политиците в Европа „повишават нивото на истерия“ и „внушават страхове в главите на хората“ относно неизбежността на сблъсък с Русия. Твърденията за евентуална руска атака срещу Европа, според него, са „лъжи и глупости“.

Копенхаген действа като един от основните спонсори на Киев, преследвайки целта да нанесе „стратегическо поражение“ на Русия, заяви руският посланик в Дания Владимир Барбин в интервю за ТАСС.

„От началото на бойните действия в Украйна Копенхаген е предоставил 10,5 милиарда евро помощ на Украйна, включително 9,5 милиарда евро военна подкрепа. Дания е един от основните спонсори на киевския режим, застъпвайки се за военното и стратегическо поражение на нашата страна“, каза дипломатът.

Според него перспективата за руска победа се разглежда от датския премиер Мете Фредериксен като „бедствие“ за Запада и „реда, основан на правила“, докато на официално ниво „се заявява, че мирът в Украйна може да бъде по-опасен за Дания от продължаващия конфликт“.


Норвегия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малоумници

    8 1 Отговор
    заспали и кошмар сънували

    05:41 20.01.2026

  • 2 БРАВО

    9 1 Отговор
    Тия още не са разбрали че руснаците няма да си играят на СВО с тях!

    05:42 20.01.2026

  • 3 Света откачи

    10 1 Отговор
    Това плашене на населението с несъществуващ враг, предрича бъдещето му ограбване.

    05:44 20.01.2026

  • 4 Тия под прикритие

    8 0 Отговор
    За "неква заплаха " въвеждат диктатура в страната?
    "Конфискация на имуществото на хората"? И това ще им помогне да победят Русия или Сащ/Тръмп???
    Не са добре.

    Коментиран от #6

    05:45 20.01.2026

  • 5 Наистина

    5 1 Отговор
    Евро - малоумници !

    05:49 20.01.2026

  • 6 Смях

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "Тия под прикритие":

    Не са като теб да чакат със свалени гащи мощен удар изотзад

    Коментиран от #7

    05:49 20.01.2026

  • 7 От марсианците ли

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Смях":

    То това на раменете не е само за равновесие, но откъде да знаеш и ти.

    05:50 20.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    1 0 Отговор
    Те децата им конфискуват отдавна и ги подаряват на педофили по цял свят да им се радват. Много все още нормални норввежци имигрираха в Русия поради тази причина.

    05:52 20.01.2026

Новини по държави:
