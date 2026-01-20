Емели Санде и годеницата ѝ - българка, се разделиха

Британската соул и поп изпълнителка Емели Санде потвърди, че се е разделила с годеницата си Йоана Каремова, като раздялата е настъпила още през лятото на миналата година. Новината идва близо две години след като двете отложиха планираната си сватба, оправдавайки решението с професионални ангажименти.
В изявление пред британски медии 38-годишната певица уточни, че решението е било взаимно и взето без скандали. По думите ѝ и двете са запазили взаимното си уважение, но са стигнали до извода, че в този етап от живота си трябва да насочат енергията си към развитието на музикалните си кариери. „Все още много се ценим, но времето и фокусът ни в момента са изцяло в работата“, посочва изпълнителката.
Емели Санде обяви годежа си с класическата пианистка през септември 2022 г., няколко месеца след като публично говори за своята принадлежност към ЛГБТ общността и за връзката им. Година по-късно двете съобщиха, че отлагат сватбата, като тогава певицата обясни, че натовареният ѝ график около издаването на нов албум и концертните турнета не позволява планиране на церемония.
В интервюта от този период Санде неведнъж подчертаваше, че Йоана е била ключова подкрепа в личен и творчески план. В социалните мрежи тя я определяше като „сродна душа“, която ѝ е дала стабилност и увереност в труден момент от живота ѝ. Именно затова раздялата изненада част от феновете, тъй като през последните години певицата говореше за връзката си като за източник на щастие и баланс.
Преди отношенията си с Йоана Каремова, Емели Санде беше омъжена за морския биолог Адам Гурагуин. Бракът им продължи две години и приключи през 2014 г., след дългогодишна връзка, започнала още преди световния пробив на изпълнителката.
Раздялата с Йоана идва в период на активна професионална дейност за Санде. През последните месеци тя работи по нови музикални проекти и продължава международните си изяви. През 2024 г. певицата изнесе концерт в София, след който се появи публично в компанията на тогавашната си годеница и нейното семейство.
Към момента нито Санде, нито Каремова са коментирали дали раздялата е окончателна или оставя възможност за бъдещо сближаване. От обкръжението на певицата обаче посочват, че фокусът ѝ остава върху музиката и предстоящите ѝ творчески ангажименти, а личният ѝ живот ще остане далеч от публични спекулации.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Емили с Тротинетката
17:02 20.01.2026
3 Статията
Коментиран от #9, #11
17:05 20.01.2026
4 супер
17:06 20.01.2026
5 не се коси писарке я да я утешиш каката
17:09 20.01.2026
6 Трагедия
17:17 20.01.2026
7 Успех и на двете
17:19 20.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Новичок
До коментар #3 от "Статията":Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...
17:31 20.01.2026
10 Ельо, Ельо
17:34 20.01.2026
11 Не се чуди
До коментар #3 от "Статията":Еленини работи...
Нещо свястно да си прочел от нея?!
Коментиран от #16
17:37 20.01.2026
12 Ами да, като
Коментиран от #13
17:56 20.01.2026
13 Факт
До коментар #12 от "Ами да, като":Ала-Бала-Портокала!
17:58 20.01.2026
14 Митьо Зъркела
18:01 20.01.2026
15 Гейм
18:03 20.01.2026
16 А ми не съм
До коментар #11 от "Не се чуди":И не очаквам, не съм,нека да бъдем реалисти.
18:03 20.01.2026
17 Само да е
18:08 20.01.2026