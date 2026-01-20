Емели Санде и годеницата ѝ - българка, се разделиха

Британската соул и поп изпълнителка Емели Санде потвърди, че се е разделила с годеницата си Йоана Каремова, като раздялата е настъпила още през лятото на миналата година. Новината идва близо две години след като двете отложиха планираната си сватба, оправдавайки решението с професионални ангажименти.

В изявление пред британски медии 38-годишната певица уточни, че решението е било взаимно и взето без скандали. По думите ѝ и двете са запазили взаимното си уважение, но са стигнали до извода, че в този етап от живота си трябва да насочат енергията си към развитието на музикалните си кариери. „Все още много се ценим, но времето и фокусът ни в момента са изцяло в работата“, посочва изпълнителката.

Емели Санде обяви годежа си с класическата пианистка през септември 2022 г., няколко месеца след като публично говори за своята принадлежност към ЛГБТ общността и за връзката им. Година по-късно двете съобщиха, че отлагат сватбата, като тогава певицата обясни, че натовареният ѝ график около издаването на нов албум и концертните турнета не позволява планиране на церемония.

В интервюта от този период Санде неведнъж подчертаваше, че Йоана е била ключова подкрепа в личен и творчески план. В социалните мрежи тя я определяше като „сродна душа“, която ѝ е дала стабилност и увереност в труден момент от живота ѝ. Именно затова раздялата изненада част от феновете, тъй като през последните години певицата говореше за връзката си като за източник на щастие и баланс.

Преди отношенията си с Йоана Каремова, Емели Санде беше омъжена за морския биолог Адам Гурагуин. Бракът им продължи две години и приключи през 2014 г., след дългогодишна връзка, започнала още преди световния пробив на изпълнителката.

Раздялата с Йоана идва в период на активна професионална дейност за Санде. През последните месеци тя работи по нови музикални проекти и продължава международните си изяви. През 2024 г. певицата изнесе концерт в София, след който се появи публично в компанията на тогавашната си годеница и нейното семейство.

Към момента нито Санде, нито Каремова са коментирали дали раздялата е окончателна или оставя възможност за бъдещо сближаване. От обкръжението на певицата обаче посочват, че фокусът ѝ остава върху музиката и предстоящите ѝ творчески ангажименти, а личният ѝ живот ще остане далеч от публични спекулации.