Новини
Любопитно »
Емели Санде и годеницата ѝ - българка, се разделиха

Емели Санде и годеницата ѝ - българка, се разделиха

20 Януари, 2026 16:59 1 127 17

  • емели санде-
  • певица-
  • годеница-
  • българка-
  • раздяла-
  • връзка

Певицата съобщи, че с Йоана Каремова са се разделили още през изминалото лято

Емели Санде и годеницата ѝ - българка, се разделиха - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британската соул и поп изпълнителка Емели Санде потвърди, че се е разделила с годеницата си Йоана Каремова, като раздялата е настъпила още през лятото на миналата година. Новината идва близо две години след като двете отложиха планираната си сватба, оправдавайки решението с професионални ангажименти.

В изявление пред британски медии 38-годишната певица уточни, че решението е било взаимно и взето без скандали. По думите ѝ и двете са запазили взаимното си уважение, но са стигнали до извода, че в този етап от живота си трябва да насочат енергията си към развитието на музикалните си кариери. „Все още много се ценим, но времето и фокусът ни в момента са изцяло в работата“, посочва изпълнителката.

Емели Санде обяви годежа си с класическата пианистка през септември 2022 г., няколко месеца след като публично говори за своята принадлежност към ЛГБТ общността и за връзката им. Година по-късно двете съобщиха, че отлагат сватбата, като тогава певицата обясни, че натовареният ѝ график около издаването на нов албум и концертните турнета не позволява планиране на церемония.

В интервюта от този период Санде неведнъж подчертаваше, че Йоана е била ключова подкрепа в личен и творчески план. В социалните мрежи тя я определяше като „сродна душа“, която ѝ е дала стабилност и увереност в труден момент от живота ѝ. Именно затова раздялата изненада част от феновете, тъй като през последните години певицата говореше за връзката си като за източник на щастие и баланс.

Преди отношенията си с Йоана Каремова, Емели Санде беше омъжена за морския биолог Адам Гурагуин. Бракът им продължи две години и приключи през 2014 г., след дългогодишна връзка, започнала още преди световния пробив на изпълнителката.

Раздялата с Йоана идва в период на активна професионална дейност за Санде. През последните месеци тя работи по нови музикални проекти и продължава международните си изяви. През 2024 г. певицата изнесе концерт в София, след който се появи публично в компанията на тогавашната си годеница и нейното семейство.

Към момента нито Санде, нито Каремова са коментирали дали раздялата е окончателна или оставя възможност за бъдещо сближаване. От обкръжението на певицата обаче посочват, че фокусът ѝ остава върху музиката и предстоящите ѝ творчески ангажименти, а личният ѝ живот ще остане далеч от публични спекулации.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Емили с Тротинетката

    22 3 Отговор
    Каква поредна джендърска драма!

    17:02 20.01.2026

  • 3 Статията

    10 3 Отговор
    Извратени Работи

    Коментиран от #9, #11

    17:05 20.01.2026

  • 4 супер

    8 3 Отговор
    На кого му пука? И защо?

    17:06 20.01.2026

  • 5 не се коси писарке я да я утешиш каката

    4 3 Отговор
    Емели Санде и годеницата ѝ - българка, се разделиха

    17:09 20.01.2026

  • 6 Трагедия

    5 2 Отговор
    Децата при кого ще останат ?

    17:17 20.01.2026

  • 7 Успех и на двете

    2 3 Отговор
    в бъдещия им живот!

    17:19 20.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Новичок

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Статията":

    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    17:31 20.01.2026

  • 10 Ельо, Ельо

    1 1 Отговор
    Много са зле работите, много.

    17:34 20.01.2026

  • 11 Не се чуди

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Статията":

    Еленини работи...
    Нещо свястно да си прочел от нея?!

    Коментиран от #16

    17:37 20.01.2026

  • 12 Ами да, като

    1 0 Отговор
    я няма твърдостта ще се разделят...

    Коментиран от #13

    17:56 20.01.2026

  • 13 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами да, като":

    Ала-Бала-Портокала!

    17:58 20.01.2026

  • 14 Митьо Зъркела

    0 1 Отговор
    На Емели и на нашенката , съм приготвил едно бурканче лютеница. Тримцата да го изядем.

    18:01 20.01.2026

  • 15 Гейм

    1 0 Отговор
    Прозорецът на Овертон работи неуморно

    18:03 20.01.2026

  • 16 А ми не съм

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не се чуди":

    И не очаквам, не съм,нека да бъдем реалисти.

    18:03 20.01.2026

  • 17 Само да е

    0 0 Отговор
    посмял някой да препише тази статия, веднага отиваме на Съд. Плагиатството се наказва по закон. Авторските права са защитени от закона, ясно?

    18:08 20.01.2026