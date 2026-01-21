Новини
Времето днес, прогноза за сряда, 21 януари: Облачно. Снеговалежи в Южна България и Централния Балкан

21 Януари, 2026 03:00 488 0

Максималните температури ще са между 0 и 5°, в София – около 1, на морския бряг - от 5 до 7

Времето днес, прогноза за сряда, 21 януари: Облачно. Снеговалежи в Южна България и Централния Балкан - 1
Снимка: БНТ
През нощта облачността в цялата страна ще се увеличи.

Минималните температури ще бъдат между минус 13 и минус 3°, в София около минус 9, по Черноморието – от минус 10 до минус 1, а максималните ще са между 0 и 5°, в София – около 1, на морския бряг - от 5 до 7. Ще бъде облачно. Около обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централна Стара планина.

По-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, а със затоплянето снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, ще премине в дъжд и ще има условия за поледици.

В четвъртък валежите в Източна България ще продължат, почти навсякъде от дъжд, но до края на деня навсякъде ще спрат. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 5 и 0°, а максималните - между 2 и 7°.

В петък и събота в Югозападна България ще преобладава слънчево време, но в останалата част от страната ще бъде облачно и мъгливо.

В неделя ще започне нова валежна обстановка. Ще бъде с валежи все още от дъжд, по-значителни в Южна България. Ще духа умерен, в Източна България и на север от планините - временно силен южен вятър. Повишението на температурите ще продължи.


България
