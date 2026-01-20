Новини
Йоана отговори на въпроса бременна ли е от Мартин Елвиса

20 Януари, 2026 15:31

Тя говори и за майчинството

Йоана отговори на въпроса бременна ли е от Мартин Елвиса - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Йоана Илиева, която въпреки че беше отхвърлена от Мартин Елвиса по време на "Ергенът", се завърна триумфално в живота му и всеки ден привлича вниманието на феновете му. Сега тя отговори директно на доста пикантен въпрос, който често ѝ задават последователите ѝ в социалните мрежи, а именно дали е бременна.

Повод за нескрития интерес от страна на феновете на блондинката е факта, че тя доста често показва в профила си семейни кадри от общия дом, който дели с бизнесмена, с което демонстрира колко сериозна е връзката им. Наскоро пък той показа и в какво е превърнала любимата му апартамента му - в истинско фотографско ателие за инфлуенсърски фотосесии.

В Инстаграма си пък красавицата призна, че е получавала този въпрос десетки пъти досега. И явно има отработен отговор:

"Получих този въпрос около 50 пъти. Не, не съм. Обичам да си хапвам", написа Йоана с усмивка.

В друга своя публикация тя засегна и темата за майчинството, като сподели, че според нея няма "правилна възраст", на която една жена трябва да стане родител. По думите ѝ всичко е строго индивидуално и зависи от това кога човек се почувства истински готов, пише "Блиц".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    8 0 Отговор
    Този Елвиса няма ли пари за предпазни средства…

    15:34 20.01.2026

  • 2 Страхотнооооо

    10 0 Отговор
    Ергена забременя, бащата да му мисли.

    15:34 20.01.2026

  • 3 Йоана

    9 0 Отговор
    - Мнеее..... Мартин стреля преди да успее да се прицели.....

    15:34 20.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Много":

    Сложен въпрос нямаше да съществува,ако бе гълтала,вместо сега да си го задава...

    15:43 20.01.2026

  • 6 За къде

    7 1 Отговор
    Да бърза? Едва на 36 е момата?

    Коментиран от #7

    15:44 20.01.2026

  • 7 Ти що

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "За къде":

    Обиждаш на дърта и нефертилна?

    16:14 20.01.2026

  • 8 Спиро

    1 0 Отговор
    Бременна ли си или си дебела?

    16:27 20.01.2026

  • 9 газо

    1 0 Отговор
    отгазофустата

    16:33 20.01.2026