Мария Игнатова претърпя нелеп инцидент в планината, докато снима видео

Водещата Мария Игнатова показа на феновете си в мрежата, че дори и непредвидените инциденти не могат да сломят духа ѝ, а напротив - първата ѝ реакция е смях и веселие. Заклетата планинарка се подхлъзна и падна по хлъзгавите пътеки в планината, точно докато снимаше видео за социалните мрежи.

Както си върви по горската пътечка, изведнъж Мария изчезва от екрана, но се появява секунди по-късно тупнала на земята по гръб.

Въпреки потенциално опасната ситуация, която завърши със смях от страна на Мария, тя отправи важно предупреждение към всички любители на природата: „Гледайте си в краката“. По кадрите личи, че теренът е бил мокър и коварен, а подхлъзването – напълно възможно дори за опитен турист като нея.

С усмивка на лице и без грам паника, Мария Игнатова пожела на последователите си лека и безаварийна седмица.