Мария Игнатова претърпя нелеп инцидент в планината, докато снима видео

20 Януари, 2026 14:58 473 12

Водещата случайно засне как се подхлъзва по зимните пътеки в планината

Мария Игнатова претърпя нелеп инцидент в планината, докато снима видео - 1
Кадър: NOVA/ Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещата Мария Игнатова показа на феновете си в мрежата, че дори и непредвидените инциденти не могат да сломят духа ѝ, а напротив - първата ѝ реакция е смях и веселие. Заклетата планинарка се подхлъзна и падна по хлъзгавите пътеки в планината, точно докато снимаше видео за социалните мрежи.

Както си върви по горската пътечка, изведнъж Мария изчезва от екрана, но се появява секунди по-късно тупнала на земята по гръб.

Въпреки потенциално опасната ситуация, която завърши със смях от страна на Мария, тя отправи важно предупреждение към всички любители на природата: „Гледайте си в краката“. По кадрите личи, че теренът е бил мокър и коварен, а подхлъзването – напълно възможно дори за опитен турист като нея.

С усмивка на лице и без грам паника, Мария Игнатова пожела на последователите си лека и безаварийна седмица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 нанизала се е

    4 0 Отговор
    ама не на мекият гербирунгел

    15:01 20.01.2026

  • 3 ЕстетЪ

    3 1 Отговор
    Те и на други места я пързалят

    15:01 20.01.2026

  • 4 Пръцц

    3 0 Отговор
    Преместих.

    15:01 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лизна се и паднА и

    2 0 Отговор
    на клончето на борчето се нанизА и хубуу и станА

    15:02 20.01.2026

  • 7 Ало, сайта?

    2 0 Отговор
    Безсмислените ви новини стават плашещо в повече.

    15:03 20.01.2026

  • 8 Световните

    1 0 Отговор
    медии реагираха моментално. Гледах репортажите на CNN, BBC, FOX,. Световните медии гърмят.

    15:03 20.01.2026

  • 9 Сатана Z

    0 0 Отговор
    “По—добре прелъстена и изоставена,отколкото почната и недовършена.”

    15:04 20.01.2026

  • 10 Фотографа

    1 0 Отговор
    Навремето беше хубавка, какво е станало?Все едно е от восък Корекции ли, що ли?

    15:04 20.01.2026

  • 11 Жоро Бекъма

    1 0 Отговор
    Марче ще мачкам ушаците !!!

    15:06 20.01.2026

  • 12 Страхотна

    0 0 Отговор
    статия, мисля, че животът ми се завъртя на 180° ,преусмихлих приоритетите си. Благодаря Ви ФакUy

    15:07 20.01.2026