Онлайн търговците не могат да отнемат правото на отказ през февруари заради смяната на валутата

20 Януари, 2026 13:14 448 1

При връщане на платена в левове през януари онлайн покупка търговецът възстановява сумата в евро

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През февруари, когато единствената официална валута в България ще е еврото, а потребители ще поискат да се възползват от правото си на отказ от заплатена в левове през януари онлайн покупка, може да възникнат спорове между клиент и търговец. За това предупреди по Bulgaria ONA AIR основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова и даде практически съвети за преодоляването на подобни казуси.

„Ако клиент е закупил стока в левове през януари и реши да я върне в 14-дневен срок, но датата се падне през февруари, търговецът трябва да му върне заплатената сума в евро. Тя трябва да се изчисли по официалния валутен курс 1.95583, като превалутирането и закръгляването да стане в съответствие със заложената в закона формула.“, категорична е тя. Руменова подчерта, че смяната на валутата не е причина търговците да отнемат дадено със закон право на потребителите, включително и това на отказ от онлайн покупка.

"Януари също е месец на намаления. Често участващите в кампании за отстъпки артикули са единични бройки. Ако поискаме да заменим такава стока, но междувременно наличностите са изчерпани и се е наложила нова доставка на по-висока цена, дори да е от същата серия, търговецът би могъл да поиска замяната да стане при новата цена.“, поясни експертът. Но обърна внимание на това, че ако потребителят има съмнение относно верността на това твърдение на търговеца, може да подаде сигнал към Комисия за защита на потребителите, която чрез проверка ще установи обективните обстоятелства и дори може да се произнесе за нелоялна търговска практика.

Тя препоръча още покупките онлайн да стават през създаден профил, а не по телефона, тъй като тогава следите остават и клиентът ще има по-голяма шанс да защити правата си. Например, при сгрешена пратка, ще може да докаже какво е поръчал и че доставеното не съответства с договора за продажба.

В студиото на „България днес“ Габриела Руменова поясни още, че е неправомерно търговецът да ни лиши от законовата гаранция на стоката при наличието на дефект само защото тя е закупена при намаление. „Ако обаче стоката е била намалена заради конкретен дефект и той е бил предварително обявен, тогава клиентът няма право да предяви рекламация специално за този дефект. Но за друг - може", обясни Руменова.

При упражняване правото на отказ - без да дължим обяснение и без да има проблем с продукта, може да се наложи да поемем куриерските разходи по връщането на стоката. Това зависи от условията на търговеца, но законът го допуска. Трябва обаче да е ясно отнапред. При рекламация обаче заради дефект и друго несъответствие с договора за продажба, търговецът трябва да поеме всички разходи за решаването на проблема. За несъответствие с договора за продажба се счита не само неизправност на изделието, но също и погрешно изпратен артикул (вид, модел, размер и т.н.)


