Хамид Хамид за обръщението на Румен Радев: Завалията!

Кой е казал това нещо? Така ли е направил завалията? Завалията. Завалията.

Това бяха думите на депутата от ДПС-Ново начало Хамид Хамид.

Той бе попитан от журналисти в парламента какво очаква от обръщението на президента Румен Радев в 19.00 часа.

Припомняме, очакванията на политици и анализатори, са, че вероятно президентът Радев ще обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и ще влезе в политиката.