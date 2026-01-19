Хамид Хамид за обръщението на Румен Радев: Завалията!

Кой е казал това нещо? Така ли е направил завалията? Завалията. Завалията.
Това бяха думите на депутата от ДПС-Ново начало Хамид Хамид.
Той бе попитан от журналисти в парламента какво очаква от обръщението на президента Румен Радев в 19.00 часа.
Припомняме, очакванията на политици и анализатори, са, че вероятно президентът Радев ще обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и ще влезе в политиката.
1 честен ционист
Коментиран от #23
16:53 19.01.2026
2 456
16:54 19.01.2026
3 Румбата
Коментиран от #9, #54
16:54 19.01.2026
4 ТЪПАК
СКРИЙ СЕ!
Коментиран от #31
16:55 19.01.2026
5 Напълни
16:55 19.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Даниел
16:56 19.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оня с питон.я
До коментар #3 от "Румбата":Много малко вероятно. Освен ако не си е прибрал топките обратно изпод полата на Деса. Но все пак - дай боже дето се вика.
16:57 19.01.2026
10 Хамид
16:57 19.01.2026
11 Фройд
16:58 19.01.2026
12 ООрана държава
16:59 19.01.2026
13 Хмм
Коментиран от #17
16:59 19.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ей,овца
Коментиран от #29
17:01 19.01.2026
17 Семейство Свинсънс
До коментар #13 от "Хмм":Избирателите им са толкова пр0сти, че няма представа какво е американски президент, списък магнитски, астероид, стероид...
17:02 19.01.2026
18 Ура,,Ура
17:02 19.01.2026
19 Адвокат Семерджиев
17:02 19.01.2026
20 ФЕЙК
17:02 19.01.2026
21 Тома
17:03 19.01.2026
22 Бай Данчо
Коментиран от #30
17:04 19.01.2026
23 Познаващ Руди
До коментар #1 от "честен ционист":Майко мила , Руди е въздух под налягане , приказките са му в повече .Не знам дали сам си вярва ,но на моменти се държи и говори като непораснал.
Коментиран от #36
17:04 19.01.2026
24 Или
17:04 19.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АГАТ а Кристи
17:06 19.01.2026
27 Бйрам Айран(циганина)
17:07 19.01.2026
28 Хаджипигмей тошко
17:07 19.01.2026
29 Освен че е овца
До коментар #16 от "Ей,овца":Е и подлога.
17:07 19.01.2026
30 Що някой бе,
До коментар #22 от "Бай Данчо":няма ли ти да свършиш тая ровечко
Айде иди в едно турско село и им кажи, че трябва да слушкат!
Носи повечко вазелин!
Коментиран от #39, #44
17:08 19.01.2026
31 Я пък тоя
До коментар #4 от "ТЪПАК":Какво е нивото на президента , че да не можем да го коментираме ? Това да не ти е казарма , ще мълчим, ще слушаме и ще изпълняваме !Аз у социализма не искам да се връщам , където вицове се разправяха на ушенце , ти май това искаш !
Коментиран от #47
17:08 19.01.2026
32 Вашата мила
17:09 19.01.2026
33 Адвокат Семерджиев
Коментиран от #37
17:09 19.01.2026
34 Сатана Z
17:10 19.01.2026
35 Българин
17:10 19.01.2026
36 честен ционист
До коментар #23 от "Познаващ Руди":Та той си е младок Руди, набор 85
17:10 19.01.2026
37 Г-жа Атанасова
До коментар #33 от "Адвокат Семерджиев":Я па тоя!
17:11 19.01.2026
38 оня с питон.я
17:11 19.01.2026
39 Осведомителен бюлетин
До коментар #30 от "Що някой бе,":В България турци няма. Има османски роми зарязани тук от империята. Когато тя се е изнасяла, си е оставила непотребния инвентар тука. Не е случайно че в Турция никой не ги приема за турци.
17:12 19.01.2026
40 хл@мид хл@мид
17:13 19.01.2026
41 Това
17:13 19.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Близо 50 години
Завалията, как му се отразяват меките седалкитна хемороидите?
17:13 19.01.2026
44 Бай Данчо
До коментар #30 от "Що някой бе,":Те слушкат бе иначе горско стопанство и дърва няма да им даде! Знам ги турските села споко! Не са чак толкова!
17:14 19.01.2026
45 Ало,подлогата
17:15 19.01.2026
46 Етнограф
17:15 19.01.2026
47 Щом питаш
До коментар #31 от "Я пък тоя":ще ти кажа. Поне на президент случихме и Румен Радев е гордост за всеки нормален човек. А простотията и кражбите на Пеевски и Борисов са срам за всеки нормален човек.
17:15 19.01.2026
48 Боташ
17:15 19.01.2026
49 Ами
Ама някой ден да не се озоват в товарния отсек на
транспортен самолет пътуващ към карибски оствов :)
17:16 19.01.2026
50 хамид хамид кой беше бе
нямате капацитет
17:16 19.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 КАЖЕТЕ МИ
17:17 19.01.2026
53 Много
17:17 19.01.2026
54 Виденов
До коментар #3 от "Румбата":Благодаря, но не искам Виденов зима с инфлационно леФФФче
17:18 19.01.2026
55 надявам се всички мишки
17:18 19.01.2026
56 НА ХАМИДА НЕ МУ СТИГАТ 6 МИКРОФОНС
17:19 19.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 КАЖЕТЕ МИ
17:21 19.01.2026