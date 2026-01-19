Новини
Хамид Хамид за обръщението на Румен Радев: Завалията!

Хамид Хамид за обръщението на Румен Радев: Завалията!

19 Януари, 2026 16:52 1 723 58

Това бяха думите на депутата от ДПС-Ново начало

Хамид Хамид за обръщението на Румен Радев: Завалията! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой е казал това нещо? Така ли е направил завалията? Завалията. Завалията.

Това бяха думите на депутата от ДПС-Ново начало Хамид Хамид.

Той бе попитан от журналисти в парламента какво очаква от обръщението на президента Румен Радев в 19.00 часа.

Припомняме, очакванията на политици и анализатори, са, че вероятно президентът Радев ще обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и ще влезе в политиката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    33 24 Отговор
    Ще видиш ти като напрви Руди Мин на МВР.

    Коментиран от #23

    16:53 19.01.2026

  • 2 456

    61 8 Отговор
    🤣🤣страх ги тресе

    16:54 19.01.2026

  • 3 Румбата

    29 20 Отговор
    Да казва, че връщаме лева, че се не издържа вече.

    Коментиран от #9, #54

    16:54 19.01.2026

  • 4 ТЪПАК

    64 12 Отговор
    ПОД НИВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА СИ,ЧЕ ДА ПРАВИШ НЯКАКВИ ИЗКАЗВАНИЯ.
    СКРИЙ СЕ!

    Коментиран от #31

    16:55 19.01.2026

  • 5 Напълни

    42 4 Отговор
    яко гуша и сметки , сложи прескъп часовник и взе да прави опити да надскочи сянката си !

    16:55 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Даниел

    42 2 Отговор
    Завалия по-добре от паразит!

    16:56 19.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с питон.я

    6 17 Отговор

    До коментар #3 от "Румбата":

    Много малко вероятно. Освен ако не си е прибрал топките обратно изпод полата на Деса. Но все пак - дай боже дето се вика.

    16:57 19.01.2026

  • 10 Хамид

    26 3 Отговор
    хамид, хамид, и т.н

    16:57 19.01.2026

  • 11 Фройд

    39 5 Отговор
    Страх тресе кочината , зайчарника трепери, а тия миндили ми се правят на интересни.

    16:58 19.01.2026

  • 12 ООрана държава

    29 2 Отговор
    НаSраняци номер 2 и те се изказаха, страх тресе путурята

    16:59 19.01.2026

  • 13 Хмм

    31 3 Отговор
    ах, завалията, президент на България, де може да се сравнява със санкционирания за корупция с подписа на американския президент, за когото гласуват срещу кубик дърва или едно безплатно зареждане на бензиностанцията и дори борисов се отказа орт него

    Коментиран от #17

    16:59 19.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ей,овца

    19 1 Отговор
    Стига си трила коментари

    Коментиран от #29

    17:01 19.01.2026

  • 17 Семейство Свинсънс

    25 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Избирателите им са толкова пр0сти, че няма представа какво е американски президент, списък магнитски, астероид, стероид...

    17:02 19.01.2026

  • 18 Ура,,Ура

    23 1 Отговор
    Ако Бойко Рашков стане шеф на МВР, тогава ще видиш кой е завалия.

    17:02 19.01.2026

  • 19 Адвокат Семерджиев

    24 3 Отговор
    Лицето Хамид Хамид извършва престъпление по чл.147 от НК.Държавните органи да се самосезират.

    17:02 19.01.2026

  • 20 ФЕЙК

    24 2 Отговор
    В ДъэПъСъ - НОВО ЛАПАЛО все отбор юнаци: Делян Делян, хамид Хамид, Йордан Йордан, Байрям Байрям, Танас Танас и т.н. и т.н.

    17:02 19.01.2026

  • 21 Тома

    24 3 Отговор
    Когато хамид положи главичката си при бай Ставри и ние ще кажем вай вай завалията

    17:03 19.01.2026

  • 22 Бай Данчо

    25 4 Отговор
    Хамид Хамид, Байрям Байрям, Ибрям Ибрям някой трябва да ви постави на място, да знаете че сте в България! Да слушкате като преди 10.11. 1989 година!

    Коментиран от #30

    17:04 19.01.2026

  • 23 Познаващ Руди

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Майко мила , Руди е въздух под налягане , приказките са му в повече .Не знам дали сам си вярва ,но на моменти се държи и говори като непораснал.

    Коментиран от #36

    17:04 19.01.2026

  • 24 Или

    15 3 Отговор
    Защо, защото още никой не използва спусната от Пеевски опорка- Боташ, Боташ, мистър Кеш, копринки и други нарицателни, започнати от голямото Ду...?

    17:04 19.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АГАТ а Кристи

    1 9 Отговор
    Ако по нареждане на Svin Ята прокуратурата повдигне обвинение срещу сина Решетников за Боташ и той получи осъдително присъда ще отида да гласувам за Svin Ята, който ми е върло неприятен

    17:06 19.01.2026

  • 27 Бйрам Айран(циганина)

    16 1 Отговор
    Мрьшляк.

    17:07 19.01.2026

  • 28 Хаджипигмей тошко

    6 1 Отговор
    Чакаме да излезе с гръмко изказване до час два

    17:07 19.01.2026

  • 29 Освен че е овца

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ей,овца":

    Е и подлога.

    17:07 19.01.2026

  • 30 Що някой бе,

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Данчо":

    няма ли ти да свършиш тая ровечко

    Айде иди в едно турско село и им кажи, че трябва да слушкат!

    Носи повечко вазелин!

    Коментиран от #39, #44

    17:08 19.01.2026

  • 31 Я пък тоя

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "ТЪПАК":

    Какво е нивото на президента , че да не можем да го коментираме ? Това да не ти е казарма , ще мълчим, ще слушаме и ще изпълняваме !Аз у социализма не искам да се връщам , където вицове се разправяха на ушенце , ти май това искаш !

    Коментиран от #47

    17:08 19.01.2026

  • 32 Вашата мила

    5 0 Отговор
    М....а

    17:09 19.01.2026

  • 33 Адвокат Семерджиев

    10 0 Отговор
    Г-жо Атанасова. Призовах Ви,публично да обясните на аудиторията,която пише коментари в сайта,защо изтривате/премахвате коментари, които не нарушават и са написани по действащите правила на този сайт? Отговорете на аудиторията или на по-късен етап, да сезирам органите, за ограничаване правото на свободно изразяване (в случая,при спазване на Вашите правила)

    Коментиран от #37

    17:09 19.01.2026

  • 34 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Все пак г-н Хамид Хамид е завършил Българския Харвард,Бургаския свободен университет,

    17:10 19.01.2026

  • 35 Българин

    7 1 Отговор
    На турски или на кюрдски го е казал това "завалията" защото в затвора този кюрд Химик Химик щв трябва да учи български.хахахахахахахахаха

    17:10 19.01.2026

  • 36 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Познаващ Руди":

    Та той си е младок Руди, набор 85

    17:10 19.01.2026

  • 37 Г-жа Атанасова

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Адвокат Семерджиев":

    Я па тоя!

    17:11 19.01.2026

  • 38 оня с питон.я

    2 0 Отговор
    Снощи Тошето от ИТН разкри плешо и го нарече лице без морал а днес Хамид. кауняка е подхванат.

    17:11 19.01.2026

  • 39 Осведомителен бюлетин

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Що някой бе,":

    В България турци няма. Има османски роми зарязани тук от империята. Когато тя се е изнасяла, си е оставила непотребния инвентар тука. Не е случайно че в Турция никой не ги приема за турци.

    17:12 19.01.2026

  • 40 хл@мид хл@мид

    3 0 Отговор
    Радев ,на сухо ли ше ни пердаше или ше даде да си сложим грес

    17:13 19.01.2026

  • 41 Това

    3 0 Отговор
    е един от най-неприятните личности в парламента !

    17:13 19.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Близо 50 години

    2 1 Отговор
    Тоя слон задръства канализацията в НС!
    Завалията, как му се отразяват меките седалкитна хемороидите?

    17:13 19.01.2026

  • 44 Бай Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Що някой бе,":

    Те слушкат бе иначе горско стопанство и дърва няма да им даде! Знам ги турските села споко! Не са чак толкова!

    17:14 19.01.2026

  • 45 Ало,подлогата

    1 0 Отговор
    СПРИ да триеш коментари

    17:15 19.01.2026

  • 46 Етнограф

    2 0 Отговор
    След като Радев вземе власта, трябва да забрани етническите партии веднага.

    17:15 19.01.2026

  • 47 Щом питаш

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Я пък тоя":

    ще ти кажа. Поне на президент случихме и Румен Радев е гордост за всеки нормален човек. А простотията и кражбите на Пеевски и Борисов са срам за всеки нормален човек.

    17:15 19.01.2026

  • 48 Боташ

    3 0 Отговор
    а не тъй чоджум!

    17:15 19.01.2026

  • 49 Ами

    1 0 Отговор
    Някой хора се правят на интересни ...
    Ама някой ден да не се озоват в товарния отсек на
    транспортен самолет пътуващ към карибски оствов :)

    17:16 19.01.2026

  • 50 хамид хамид кой беше бе

    4 0 Отговор
    чорап подлого за 35 год нищо не направихте за турците в България най крадливите боклуци дпс ново начало
    нямате капацитет

    17:16 19.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 КАЖЕТЕ МИ

    1 0 Отговор
    Някой тука знае ли какво означава И ИСТИНАТА Е ТЕ НАПРАВИ СВОБОДЕН, знаете ли?

    17:17 19.01.2026

  • 53 Много

    2 0 Отговор
    Неприятен човек!

    17:17 19.01.2026

  • 54 Виденов

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Румбата":

    Благодаря, но не искам Виденов зима с инфлационно леФФФче

    17:18 19.01.2026

  • 55 надявам се всички мишки

    0 0 Отговор
    около шиши и доган заедно с тях да бъдат за съдени за всяка ст

    17:18 19.01.2026

  • 56 НА ХАМИДА НЕ МУ СТИГАТ 6 МИКРОФОНС

    0 0 Отговор
    За ВСЕКИ НЕГОВ ОТВОР ПО ЧИФТЕ И ПОВЕЧЕ...ТОА. ТоЛКОЗ КРАДЕ С ЪС. СОКОЛААААААА.....

    17:19 19.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 КАЖЕТЕ МИ

    0 0 Отговор
    Някой тука знае ли какво означава И ИСТИНАТА ЩЕ ТЕ НАПРАВИ СВОБОДЕН, знаете ли?

    17:21 19.01.2026

