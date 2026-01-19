Слави Трифонов първи коментира оставката на Румен Радев

Слави Трифонов първи коментира оставката на президента Румен Радев.

„Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България.

Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната.

„Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия.“