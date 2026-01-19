Новини
Слави Трифонов първи коментира оставката на Румен Радев

Слави Трифонов първи коментира оставката на Румен Радев

19 Януари, 2026 19:34

  • слави трифонов-
  • румен радев-
  • оставка

Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, каза той

Слави Трифонов първи коментира оставката на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Слави Трифонов първи коментира оставката на президента Румен Радев.

„Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България.

Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната.

„Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия.“


България
  • 1 Загрижен

    138 4 Отговор
    Докога ще му се дава думата на този ибри.кч.ия на тиквата и магнитски????

    Коментиран от #80

    19:36 19.01.2026

  • 2 Анонимен

    132 3 Отговор
    Фурнаджииска лопата

    19:37 19.01.2026

  • 3 Зевс

    115 3 Отговор
    Диван Диван май усети от къде задуха вятъра :)

    19:37 19.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 В политроддом

    70 2 Отговор
    Един се ражда друг умира...

    19:37 19.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    99 4 Отговор
    ОТПАДЪЦИ, МАРШ В КОНТЕЙНЕРА!

    19:37 19.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    96 3 Отговор
    Слави напълни памперса.

    19:38 19.01.2026

  • 8 тото78

    101 3 Отговор
    Чалгата! Ти си аут на следващите
    избори!

    19:39 19.01.2026

  • 9 АЙДЕ БЕГАЙ

    88 4 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТА НЕМА НУЖДА ОТ "ПОЗДРАВЛЕНИЯ" ОТ ПРО- СТИ -ТуТуРУТКИ

    19:39 19.01.2026

  • 10 Киро Шприца

    79 1 Отговор
    Боклуците започнаха да се присъединяват. По сценарий разбира се.

    19:39 19.01.2026

  • 11 1234

    50 12 Отговор
    заради партията на Радев, Величие, Възраждане, и Меч няма да влязат в парламента.

    19:39 19.01.2026

  • 12 Тошко Африкански

    63 4 Отговор
    Отивам да се запиша при Радев.

    19:39 19.01.2026

  • 13 КЗББ и ДП

    65 2 Отговор
    Абе грозен недодяланик,ял-в,изчезни с противната си мутра

    19:40 19.01.2026

  • 14 ЧАЛГАР

    59 3 Отговор
    Ох лошо ми е

    19:41 19.01.2026

  • 15 отец Котьо

    52 1 Отговор
    всеки иска да се отърка в президента Радев

    19:41 19.01.2026

  • 16 Радев късметлията

    10 29 Отговор
    Пир по време на чума прави!

    19:41 19.01.2026

  • 17 Хасковски каунь

    46 2 Отговор
    Чалгар къч завърта.

    19:41 19.01.2026

  • 18 Превод

    53 2 Отговор
    "Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия,която предава когото докопа"
    Славуца Тръ

    19:41 19.01.2026

  • 19 Ханко брат

    72 2 Отговор
    Славчо,седи мирен.Ти си ясен,видяхме ви...
    Веднъж и аз се подлъгах по вас..

    19:42 19.01.2026

  • 20 Слуга на народа

    36 1 Отговор
    Един такъв като него телевизионер, пална света.


    И сега всички плащаме на 40млн кебапи лайф по курортитв

    19:42 19.01.2026

  • 21 Един от племето

    9 13 Отговор
    Народеца се хваща като удавник за сламка!

    19:42 19.01.2026

  • 22 Недоволен

    46 1 Отговор
    Ти си страхливец.Какво направи като беше с мнозинство.Л....р

    Коментиран от #63

    19:43 19.01.2026

  • 23 Чудя

    36 1 Отговор
    се какво се разсмърдя , а то пак тоя !

    19:43 19.01.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    10 7 Отговор
    Общата ще бъде топлата връзка с БСП чрез др. Свиленски и ИТН чрез Чалгаря.
    С тази коалиция никой няма да може да им се опре, защото връзката е и семейна

    19:43 19.01.2026

  • 25 Да,бе

    33 1 Отговор
    Интереса клати феса или нещо друго ще продължава да защитава учиндолският пациент...Да се гръмне и да не мъчи останките от феновете си,че вече се събират на един кучешки врат.

    19:44 19.01.2026

  • 26 Слави,

    42 2 Отговор
    Ти приключи, брат! Край! Беше! Свърши! Имаш хубав бенд, хубави песни и... това е! Ти си предател? Това е!

    Коментиран от #41, #55

    19:44 19.01.2026

  • 27 ...

    37 2 Отговор
    Сбогом, Слави...

    19:45 19.01.2026

  • 28 Никой

    6 12 Отговор
    Леле що народ е изплискал легена очакващ " новия спасител ".

    19:45 19.01.2026

  • 29 Тик- Ток

    36 1 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    19:45 19.01.2026

  • 30 ХАХАХА

    22 1 Отговор
    КЛОУНА НА МАФИЯТА.АЛЧНИЯ ЧАЛГАР ПРЪВ СЕ NАDUПИ ПО НАВИК. OTBРЪТ.

    19:46 19.01.2026

  • 31 Пази , Боже

    22 1 Отговор
    тоя страхопъзльо и фурнаджийска копата , да защитава Род и Родина ! Памперса и на дивана !

    19:46 19.01.2026

  • 32 Славуца

    22 1 Отговор
    и ценности!

    Коментиран от #34

    19:49 19.01.2026

  • 33 Айде нямаше нужда!

    25 1 Отговор
    И без ниските вибрации на тоя в@мпир щяхме да минем!

    19:49 19.01.2026

  • 34 1111

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Славуца":

    Оксиморон, нали?😄

    19:50 19.01.2026

  • 35 Такква

    24 1 Отговор
    Като тоя, вече нямате думате. Народа ви помете и ше ви измете. Изпростачихте народа и го предадохте

    19:51 19.01.2026

  • 36 Цвете

    26 1 Отговор
    О О ООООО, И ЗУЛУСА СЕ ПОЯВИ. 😅🤔🙄👎😠☹️ ТИ ВИНАГИ СИ ГОТОВ НА " САМОЖЕРТВА " С НОВИТЕ НА ТЕРЕНА. ЛЪЖЦИТЕ ОСТАВАТ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ ОПЛЮТИ. ТИ СИ МЕЖДУ ТЯХ. 😅🤡🙈🙊🙉🙄🤔

    19:51 19.01.2026

  • 37 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Радев ще раздава шамари по ред,а тоя Учиндолец ще си подложи и ГЗЪ

    19:51 19.01.2026

  • 38 Леле леле лелее

    20 1 Отговор
    Славчо, ама много остро взимаш завоя бре, ти не беше ли глобалист сатанист с фланелки на Дейвид Плейн с черепчета, не казваше ли че трябва западна диктатура, не опростачаваше ли децата по заповед, не говореше ли за еврото и европа като единственото, ти си най-големият платен ветропоказател, няма лошо твой си избор, ама за чий хой тие бре момче, за чий....

    19:51 19.01.2026

  • 39 таксиджия 🚖

    5 6 Отговор
    Хехехе днес Славуца, Костадин Максуда и Румен Боташов се обявиха за Републиканци 🇮🇱🇺🇲 и се заклеха във верност на тръмпоча

    19:52 19.01.2026

  • 40 Сбогом

    14 1 Отговор
    труп от дивана

    19:52 19.01.2026

  • 41 Какъв бенд, какви

    12 1 Отговор

    До коментар #26 от "Слави,":

    песни бре таранка, ти чалгата за музика ли я имаш, че на всичко отгоре я наричаш "хубава" ? Този мазен "комсомолец" е вреден не само за българите, а за цялото човечество, такова злобно, мазно и лицемерно същество е срамно, че наподобява на човешкия род !

    19:53 19.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 музикален поздрав

    11 1 Отговор
    Назааад, нааазад, бабо Славуцо, немой да одиш подир мен!😄

    19:54 19.01.2026

  • 44 дядо поп

    9 1 Отговор
    След пируетите с Пеевски няма такава партия ,"Има такъв народ".

    19:55 19.01.2026

  • 45 И най - болното

    11 1 Отговор
    бездомно и гладно куче , има повече респект към хората и обкръжението си , отколкото ей тоя безродник и страхливец , ходещ и до двете нули с охрана ! За него България и българските граждани нямат стойност , освен неговата мизерна същност ! Затвор е най - малката му присъда !

    19:55 19.01.2026

  • 46 Факти

    13 1 Отговор
    Славчо си отдъхва с облекчение. Радев ще го извади от политиката. Да работиш за мафията не е лесно.

    19:55 19.01.2026

  • 47 Гост

    18 1 Отговор
    Дадоха ти десетки милиони, и ти ги взе, да участваш в най-мафиотското и крадливо управление, чалгар! Това ли е традиционна българска ценност? Ако е това, да, ти ще си най-големият защитник, чалгар!

    Коментиран от #69

    19:55 19.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 боико борисуф

    6 1 Отговор
    а бе шизо ти още ли си на крака ти си пътник без наследници и ще те забрави населението на учиндол

    19:59 19.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Кажи нещо за сина на Тошко африкански

    14 1 Отговор
    Някъде казваха, На Тошко (твоя подопечен) сина строи фотоволтаичен парк за 70 милиона евро

    20:01 19.01.2026

  • 52 Мумята пак се изказа

    12 1 Отговор
    Разкарай се лъжлив крадец от мафията

    20:01 19.01.2026

  • 53 Слави, Славиииии.... Славчо!

    5 1 Отговор
    Някои хора си окачват в механичките или домашните хоремакчета стари цървули (за украса) и гостите им се радват - цървулките и те се радват на хорската любов. Но ти, бате, си от ония цървули, дето са ползвани до скъсване на свинарника, намиращ се на светлинни години разстояние от най-близката катедрала... напоени с аромати и свежест. Даже и за горене не стават, бате....

    20:04 19.01.2026

  • 54 Вятър иска

    4 1 Отговор
    Супата ... Топла е . Взимай лъжица ..и извии устни напред..

    20:04 19.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 „Има такъв народ“

    6 1 Отговор
    е ясно позиционирана извън Народно Събрание

    20:06 19.01.2026

  • 57 Да попитам:

    9 1 Отговор
    Този учиндолски люхтар къде точно видя "защитата"си на БЪЛГАРСКИТЕ ЦЕННОСТИ??? В блатото на чалга кючеците ли,в които се въргаля цели 35 год,или в опростачването на подрастващите с тъпите си просташки изпълнения??? Радев изобщо не се нуждае от поздравленията на политически б...ци,него го очаква голяма част от БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!!

    20:07 19.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 123456

    5 1 Отговор
    Слави , скрийй се - безплатно те мрази 99% от българите ! Тошо и Станислав те облизват , и оная русата , ама фалшиво ....

    20:08 19.01.2026

  • 60 СССР

    4 1 Отговор
    Тоя "слави певеца" дето не може да пее, струва колкото въздуха в главата му и освен че започна като цървул така иа завърши политическата си кариера.

    20:11 19.01.2026

  • 61 Велика

    4 1 Отговор
    Подлога

    20:11 19.01.2026

  • 62 Мдаа

    4 1 Отговор
    Няма какво да защитаваш, защо ИТН сте вън от парламента.

    20:11 19.01.2026

  • 63 Факти:

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Недоволен":

    С такова "мнозинство" поне свалихме от власт Шарлатаните и "Сглобката"...

    Резултати от изборите за НС:

    04.04.2021г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 565 014 17.66%
    11.07.2021г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 657 829 24.08%
    02.10.2022г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 96 071 3.83%
    02.04.2023г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 103 971 4.11%
    09.06.2024г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 128 007 5.96%
    27.10.2024г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 165 160 6.779%

    20:13 19.01.2026

  • 64 Слави е Позор!

    4 1 Отговор
    Слави Трифонов отива на бунището на политиката!
    Под лозунги за „народ“, „достойнство“ и „патриотизъм“ той нееднократно се съюзи – пряко или косвено – с олицетворенията на задкулисието и корупцията: Борисов и Пеевски. Подигра се на младите лекари, омаловажи протестите, демонстрира презрение към активните граждани, а после се чудеше защо доверието към него се срина.

    20:13 19.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гъдуларчето Слави Трифонов се линзи

    2 1 Отговор
    Слави Трифонов за пореден път демонстрира политически опортюнизъм, маскиран като „принципност“. Днес той приветства президента Румен Радев с мазно „добре дошъл“ на политическия терен, утре ще се отрече от него, ако конюнктурата се промени. Това не е защита на ценности, а елементарно подмазване към по-силен играч.

    20:15 19.01.2026

  • 67 Този

    4 1 Отговор
    КРИВИЯ на снимката е по-голям БОКЛУК и от ТИКВАТА, ШОПАРА и МУНЧО взети заедно. Преди 5 години излъга 1милион души ,за да получи 50 милиона лева.

    20:16 19.01.2026

  • 68 Слави Трифонов е лицемер!!

    2 1 Отговор
    Да говори Слави Трифонов за „традиционни български ценности“ звучи лицемерно. Човек, изградил публичния си образ с вулгарни, саркастични песни, които унижават жени, няма моралното право да се представя като пазител на традицията.

    20:16 19.01.2026

  • 69 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Гост":

    ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
    връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
    министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които неса преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.

    20:16 19.01.2026

  • 70 Истината

    4 0 Отговор
    Учиндолски боо..клук ти вече си никой...

    20:17 19.01.2026

  • 71 Емигрант

    5 0 Отговор
    Само в България е възможно да съществува в политиката толкова "дълго" такъв ПОЗОР като ИТН ! Селяндурщина, простащина и чалгарщина "дрънка" от всеко едно "дайре" което се води на отчет като малоценно и малотрайно предметче към тази шайка на лицемерието и подлостта !

    20:17 19.01.2026

  • 72 Слави, не си достоен човек, ти си позор!

    3 0 Отговор
    „Има такъв народ“ не е нито дясна, нито консервативна партия – тя е проект на личното его на Слави Трифонов, лишен от ясна идеология, морална последователност и политическа смелост. Зад гръмките фрази за ценности стои празнота, а зад позата на морален стожер – удобна тишина, когато истинските проблеми изискват позиция.

    20:17 19.01.2026

  • 73 Тома

    4 0 Отговор
    Славуца нерде учиндол нерде македония.Вече изпрати македонския космонавт в космоса и може да кажеш чао на политиката.

    20:18 19.01.2026

  • 74 Зеле

    3 1 Отговор
    Сега твойте хора влизат при бай Ставри! Нали си знаеш?

    20:18 19.01.2026

  • 75 Гост

    5 1 Отговор
    На тоя партията не трябва да влиза никога повече в парламента!!!

    20:19 19.01.2026

  • 76 Верно ли бе

    4 1 Отговор
    " Има такъв тъп народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАНА партия.“

    20:19 19.01.2026

  • 77 Слави Трифонов подмазвача

    2 0 Отговор
    Слави Трифонов отново се изяви като майстор на политическото подмазване. С мазното си „добре дошъл“ към Румен Радев той не защитава принципи, а надушва власт. Когато усети, че някой може да е полезен за собственото му политическо оцеляване, Слави веднага облича дрехата на „принципния“ и „ценностния“.

    20:20 19.01.2026

  • 78 злобарко

    2 0 Отговор
    Аз ще продължавам да защитавам традиционните чалгаарски ценности

    20:20 19.01.2026

  • 79 Слави Трифонов е наглец!

    4 0 Отговор
    Да слушаме Слави Трифонов да говори за „традиционни български ценности“ е обида за интелекта. Човек, превърнал унижението на жени, вулгарността и просташкия сарказъм в дългогодишен сценичен продукт, днес се представя за морален стожер и консерватор. Това не е еволюция – това е наглост.

    20:21 19.01.2026

  • 80 Видьо Видев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Загрижен":

    След изявлението на Президента Радев, у мен възникнаха спонтанно два въпроса:
    -Защоо Радев се държа менторски2
    Обвинява политиците, а нима президентът не е политик?
    Служебните правителства не порвеждаха ли неговите политики?
    -Защо не каза нищо за Боташ, с който зароби българите ежедневно да плащат по милион на Турция?

    Това бяха на първо време въпросите, но има още много съществени.
    Например няколко пъти каза, че се е заклел в Конституцията.
    Тогава защо обнародва избирателният противоконституционен зокон,
    с който в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ
    се привилегироват водачите на партийни листи
    с гласовете на неотбелязалите преференции?!?!

    20:21 19.01.2026

  • 81 Слави Трифонов е пудела на Пеевски

    4 1 Отговор
    Под прикритието на патриотични лозунги той се оказа готов да легитимира най-токсичните фигури на прехода – Борисов и Пеевски. Подигра се на младите лекари, омаловажи гражданските протести и демонстрира открито презрение към хората, които не му ръкопляскат. Народът му беше нужен само като публика, не като суверен.

    20:22 19.01.2026

  • 82 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    6 0 Отговор
    „Има такъв народ“ не е партия, а политически аксесоар на едно его, което панически се страхува от забвение. Без идеология, без морал, без кураж – само с кухи фрази и сменяеми „принципи“ според момента.

    20:23 19.01.2026

  • 83 Нуждаем се

    2 2 Отговор
    и от малко руски ценности !

    20:23 19.01.2026

  • 84 Мнение

    5 0 Отговор
    Ти си Долен чагаджия, който опростачи поколения млади българи! Долу мръсен гад!

    20:24 19.01.2026

  • 85 Парадокс БГ

    4 0 Отговор
    Слави Трифонов е вреден за България.
    Той защитава собственото си политическо оцеляване и гледа да се "отърка" и подмаже на Президента Радев, защото е наясно, че е силен политически играч и има висок политически рейтинг.

    20:25 19.01.2026

  • 86 Чалгаджийски "перач" на мъни

    3 0 Отговор
    Слави Трифонов е вреден за България. Той не защитава ценности или национален интерес, а собственото си политическо оцеляване. Подмазването му към президента Радев е прозрачно – опит да се „отърка“ в силен играч с висок рейтинг, защото самият той губи доверие и влияние.

    20:27 19.01.2026

  • 87 Слави е неук шушляк!

    3 0 Отговор
    Слави Трифонов не прави политика – той оцелява, като се подмазва на по-силните и нарича това „ценности“.
    Българският народ не е забравил, че Слави Трифонов се съюзи с Борисов и Пеевски. Това беше окончателното доказателство, че зад гръмките му думи за „народ“ и „промяна“ стои готовност за сделки със символите на корупцията, стига това да му осигури политическо оцеляване.

    20:29 19.01.2026

  • 88 АЙДЕ СЕГА

    3 0 Отговор
    До оня ден го плювахте сега почвате с наколенки те , кажи на Тошко Африкански да си сложи по голямо че ще му потрябват и каска на главата , защото почне ли да ръси поредните глупости като за Младите Доктори , от Радев може да му изгори вратъ .

    20:29 19.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Слави Трифонов е измамник!!

    2 0 Отговор
    Народът не е забравил – Слави се прегърна с Борисов и Пеевски, а после се престори на морален коректив.4439

    20:30 19.01.2026

  • 91 Слави е в амнезия

    1 0 Отговор
    С Борисов и Пеевски се съюзи и сам се унизи, Славиии – това не се забравя.

    20:31 19.01.2026

  • 92 Хехе

    2 0 Отговор
    Куцият чалгар се произнесе за последно. Вече няма никога да види НС. Продажен боклук.

    20:32 19.01.2026

  • 93 Българският народ помни предателите!

    1 0 Отговор
    Българският народ не е забравил как Слави Трифонов се продаде, като се съюзи с Борисов и Пеевски. Това не беше политическа грешка, а съзнателен избор – да легитимира най-мръсното задкулисие срещу шанса да остане в играта. След този срам той няма моралното право да говори нито за народ, нито за ценности, нито за България.

    20:32 19.01.2026

  • 94 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор
    ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната.


    МОЛЯ........ТИ ТОЧНО ДЕТО СЕ СЪЮЗИ С БКП ГЕРБ СОРОС И ДПС двете ляви терористични фракции на Меркел и Урсула дето вкарват не.гри пакистанци и араби тук с цел заличаване на европейската раса цивилизация и български ген да обясняваш че си срещу мигрантите????? Няма да ти мине номера тоя път Славуца.....като певец си номер 1 но като политик си кръгла 0

    20:32 19.01.2026

  • 95 СНОГОМ ЛАКЕЙ НА МАФИЯТА

    1 0 Отговор
    ВИЕ ПАТЕРИЦИТЕ НА ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ СТЕ АУТ И ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА! НЕ НИ ЛЪЖИ, ЛЪЖЛИВ СЛАВУЦА! ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДЕТЕ! НЕ ПО МАЗНИТЕ ЛЪЖЛИВИ ИЗМАМНИ ПРИКАЗКИ.

    20:32 19.01.2026

  • 96 Чалгаджията е срам за България

    1 0 Отговор
    Слави Трифонов се прегърна с Борисов и Пеевски и после се прави на морален стожер. Българският народ не е забравил този цирк – човек, който продава принципите си за политическо удобство, няма право да говори за ценности или България.

    20:34 19.01.2026

  • 97 Слави е продажник!

    1 0 Отговор
    Слави се продаде на Борисов и Пеевски и сега се прави на патриот – цинизмът има ново име.

    20:35 19.01.2026

