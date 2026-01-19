Слави Трифонов първи коментира оставката на Румен Радев

Слави Трифонов първи коментира оставката на президента Румен Радев.
„Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България.
Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната.
„Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия.“
1 Загрижен
Коментиран от #80
19:36 19.01.2026
2 Анонимен
19:37 19.01.2026
3 Зевс
19:37 19.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 В политроддом
19:37 19.01.2026
6 Боруна Лом
19:37 19.01.2026
7 Последния Софиянец
19:38 19.01.2026
8 тото78
избори!
19:39 19.01.2026
9 АЙДЕ БЕГАЙ
19:39 19.01.2026
10 Киро Шприца
19:39 19.01.2026
11 1234
19:39 19.01.2026
12 Тошко Африкански
19:39 19.01.2026
13 КЗББ и ДП
19:40 19.01.2026
14 ЧАЛГАР
19:41 19.01.2026
15 отец Котьо
19:41 19.01.2026
16 Радев късметлията
19:41 19.01.2026
17 Хасковски каунь
19:41 19.01.2026
18 Превод
Славуца Тръ
19:41 19.01.2026
19 Ханко брат
Веднъж и аз се подлъгах по вас..
19:42 19.01.2026
20 Слуга на народа
И сега всички плащаме на 40млн кебапи лайф по курортитв
19:42 19.01.2026
21 Един от племето
19:42 19.01.2026
22 Недоволен
Коментиран от #63
19:43 19.01.2026
23 Чудя
19:43 19.01.2026
24 АГАТ а Кристи
С тази коалиция никой няма да може да им се опре, защото връзката е и семейна
19:43 19.01.2026
25 Да,бе
19:44 19.01.2026
26 Слави,
Коментиран от #41, #55
19:44 19.01.2026
27 ...
19:45 19.01.2026
28 Никой
19:45 19.01.2026
29 Тик- Ток
19:45 19.01.2026
30 ХАХАХА
19:46 19.01.2026
31 Пази , Боже
19:46 19.01.2026
32 Славуца
Коментиран от #34
19:49 19.01.2026
33 Айде нямаше нужда!
19:49 19.01.2026
34 1111
До коментар #32 от "Славуца":Оксиморон, нали?😄
19:50 19.01.2026
35 Такква
19:51 19.01.2026
36 Цвете
19:51 19.01.2026
37 Сатана Z
19:51 19.01.2026
38 Леле леле лелее
19:51 19.01.2026
39 таксиджия 🚖
19:52 19.01.2026
40 Сбогом
19:52 19.01.2026
41 Какъв бенд, какви
До коментар #26 от "Слави,":песни бре таранка, ти чалгата за музика ли я имаш, че на всичко отгоре я наричаш "хубава" ? Този мазен "комсомолец" е вреден не само за българите, а за цялото човечество, такова злобно, мазно и лицемерно същество е срамно, че наподобява на човешкия род !
19:53 19.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 музикален поздрав
19:54 19.01.2026
44 дядо поп
19:55 19.01.2026
45 И най - болното
19:55 19.01.2026
46 Факти
19:55 19.01.2026
47 Гост
Коментиран от #69
19:55 19.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 боико борисуф
19:59 19.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Кажи нещо за сина на Тошко африкански
20:01 19.01.2026
52 Мумята пак се изказа
20:01 19.01.2026
53 Слави, Славиииии.... Славчо!
20:04 19.01.2026
54 Вятър иска
20:04 19.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 „Има такъв народ“
20:06 19.01.2026
57 Да попитам:
20:07 19.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 123456
20:08 19.01.2026
60 СССР
20:11 19.01.2026
61 Велика
20:11 19.01.2026
62 Мдаа
20:11 19.01.2026
63 Факти:
До коментар #22 от "Недоволен":С такова "мнозинство" поне свалихме от власт Шарлатаните и "Сглобката"...
Резултати от изборите за НС:
04.04.2021г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 565 014 17.66%
11.07.2021г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 657 829 24.08%
02.10.2022г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 96 071 3.83%
02.04.2023г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 103 971 4.11%
09.06.2024г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 128 007 5.96%
27.10.2024г.: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД: 165 160 6.779%
20:13 19.01.2026
64 Слави е Позор!
Под лозунги за „народ“, „достойнство“ и „патриотизъм“ той нееднократно се съюзи – пряко или косвено – с олицетворенията на задкулисието и корупцията: Борисов и Пеевски. Подигра се на младите лекари, омаловажи протестите, демонстрира презрение към активните граждани, а после се чудеше защо доверието към него се срина.
20:13 19.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Гъдуларчето Слави Трифонов се линзи
20:15 19.01.2026
67 Този
20:16 19.01.2026
68 Слави Трифонов е лицемер!!
20:16 19.01.2026
69 Факти
До коментар #47 от "Гост":ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които неса преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.
20:16 19.01.2026
70 Истината
20:17 19.01.2026
71 Емигрант
20:17 19.01.2026
72 Слави, не си достоен човек, ти си позор!
20:17 19.01.2026
73 Тома
20:18 19.01.2026
74 Зеле
20:18 19.01.2026
75 Гост
20:19 19.01.2026
76 Верно ли бе
20:19 19.01.2026
77 Слави Трифонов подмазвача
20:20 19.01.2026
78 злобарко
20:20 19.01.2026
79 Слави Трифонов е наглец!
20:21 19.01.2026
80 Видьо Видев
До коментар #1 от "Загрижен":След изявлението на Президента Радев, у мен възникнаха спонтанно два въпроса:
-Защоо Радев се държа менторски2
Обвинява политиците, а нима президентът не е политик?
Служебните правителства не порвеждаха ли неговите политики?
-Защо не каза нищо за Боташ, с който зароби българите ежедневно да плащат по милион на Турция?
Това бяха на първо време въпросите, но има още много съществени.
Например няколко пъти каза, че се е заклел в Конституцията.
Тогава защо обнародва избирателният противоконституционен зокон,
с който в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ
се привилегироват водачите на партийни листи
с гласовете на неотбелязалите преференции?!?!
20:21 19.01.2026
81 Слави Трифонов е пудела на Пеевски
20:22 19.01.2026
82 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!
20:23 19.01.2026
83 Нуждаем се
20:23 19.01.2026
84 Мнение
20:24 19.01.2026
85 Парадокс БГ
Той защитава собственото си политическо оцеляване и гледа да се "отърка" и подмаже на Президента Радев, защото е наясно, че е силен политически играч и има висок политически рейтинг.
20:25 19.01.2026
86 Чалгаджийски "перач" на мъни
20:27 19.01.2026
87 Слави е неук шушляк!
Българският народ не е забравил, че Слави Трифонов се съюзи с Борисов и Пеевски. Това беше окончателното доказателство, че зад гръмките му думи за „народ“ и „промяна“ стои готовност за сделки със символите на корупцията, стига това да му осигури политическо оцеляване.
20:29 19.01.2026
88 АЙДЕ СЕГА
20:29 19.01.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Слави Трифонов е измамник!!
20:30 19.01.2026
91 Слави е в амнезия
20:31 19.01.2026
92 Хехе
20:32 19.01.2026
93 Българският народ помни предателите!
20:32 19.01.2026
94 Тракиец 🇺🇦
МОЛЯ........ТИ ТОЧНО ДЕТО СЕ СЪЮЗИ С БКП ГЕРБ СОРОС И ДПС двете ляви терористични фракции на Меркел и Урсула дето вкарват не.гри пакистанци и араби тук с цел заличаване на европейската раса цивилизация и български ген да обясняваш че си срещу мигрантите????? Няма да ти мине номера тоя път Славуца.....като певец си номер 1 но като политик си кръгла 0
20:32 19.01.2026
95 СНОГОМ ЛАКЕЙ НА МАФИЯТА
20:32 19.01.2026
96 Чалгаджията е срам за България
20:34 19.01.2026
97 Слави е продажник!
20:35 19.01.2026