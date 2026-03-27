Поп иконата Марая Кери празнува рожден ден днес

Около рождената година на гласовитата певица има истинска мистерия - 1969 или 1970 - тя самата отказва да разкрие истината. И за двете години можете да откриете куп доказателства в социалните мрежи от феновете ѝ, които са разделени на два лагера по темата. Все пак повечето сайтове приемат, че певицата се е появила на бял свят през 1970 г., пише dariknews.bg.

След дебюта си през 1990 г. Марая Кери става първата певица, която оглавява американската класация Billboard Hot 100 със своите сингли пет поредни пъти. След брака си с президента на Columbia Records Томи Мотола през 1993 г. тя утвърждава позициите си на най-успешната певица на компанията.

След развода си с Томи Мотола през 1997 г. Марая Кери решава сама да поеме контрол върху имиджа и музиката си, включвайки елементи на хип-хоп в песните си.

Популярността ѝ спада, а по-късно певицата напуска Columbia Records (2001 г.). Марая Кери изживява тежко тези събития емоционално и физически. Друг удар за певицата е неуспехът на филма и албума ѝ, носещи името Glitter.

През 2002 г. подписва договор с Island Records и през 2005 г. отново си възвръща челните места в поп музиката.

През 2000 г. на церемонията по връчването на Световните музикални награди Марая Кери е обявена за певицата с най-много музикални продажби за хилядолетието.

Тя има най-много сингли, оглавили първите места на класациите – 18. Тя е носител на 5 награди Грами, освен това е единственият изпълнител с шестнадесет статуетки от Световните музикални награди.



В края на 2019 година Марая Кери счупи три рекорда на Гинес с коледния си хит "All I Want for Christmas is You" - за най-високо класирано коледно парче на самостоятелен изпълнител в чарта Hot 100 на "Billboard", за най-стриймвано парче на изпълнителка в Spotify в рамките на 24 часа и за най-много седмици, прекарани на коледно парче в Топ 10 на британската класация за сингли.

Марая Кери е носител на множество награди и една от най-продаваните певици на всички времена. С характерния си петоктавен диапазон и хитове като “Hero” и “All I Want for Christmas Is You”, тя продължава да бъде глобална икона.

