Кой има имен ден днес, 13 септември 2025 г. Честито!

13 Септември, 2025 05:30 12 368 14

Кой има имен ден днес, 13 септември 2025 г. Честито!

Празнува и черпи Корнелия

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

На 13 септември отбелязваме Свети Корнилий. Той произхождал от знатен римски род и бил стотник (центурион) от Първи Италийския легион.

Отначало бил езичник, но повярвал в Христа, след като бил удостоен да види ангел Божий и да получи послание свише - да намери апостол Петър и да изпълнява всяка негова заръка. Тогава Корнилий и цялото му семейство приели Свето кръщение от самия апостол Петър. Корнилий напуснал войската и станал негов последовател и спътник.

Когато апостол Петър бил в Ефес, получил известие, че в град Скипиосис господствало с груба сила езичеството. Апостолът, Тимотей и Корнилий разсъждавали кой от тях да отиде да възвести словото Божие в тоя град, потънал в тъмнина и смъртна сянка. Хвърлили жребий и изборът се паднал на Корнилий.

Преданието говори, че ревностния Корнилий се отправил незабавно към жителите на тоя нечестив град. Там той претърпял много поругания и мъчения за Христа. С Божия сила разрушил храма на Аполон и кръстил княза на тоя град, Димитрий, заедно с няколко стотици езичници.

Стигнал до дълбока старост. Бог му предизвестил деня на кончината. Той повикал в течение на известно време при себе си всички християни. Дал им последни напътствия да преуспяват в християнските добродетели. Помолил се на Бога за всички тях, оставил свой приемник и тихо и блажено починал.

С течение на времето неговия гроб бил забравен и изоставен. Но светецът се явил на троадския епископ Силуан, посочил му своя гроб и внушил да се изгради на това място храм Божи. Епископът изпълнил нареждането с помощта на благодетелния християнин Евгений. От мощите на св. Корнилий се извършили много чудеса. До края на живота си служил вярно на Бога.

Имен ден празнува Корнелия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДъБъ

    9 10 Отговор
    Другарката Нинова срина БСП до 30-тина депутата. Някога се бореха да са първи, сега ще се радват ако са трети, а не четвърти.

    08:49 13.09.2021

  • 2 Жаноария

    6 5 Отговор
    Кой тоз Корнилий госпожо, обясните, но пак не го знам...сетих се, дебелия мъж от БКП, той ли..?!

    08:52 13.09.2021

  • 3 Сатъра на Хана

    4 2 Отговор
    Послучай именния ден организираме целебно биене с тояги на широки социалисти от шайката на Сергей Гергов

    08:52 13.09.2021

  • 4 Вяра Янева

    6 8 Отговор
    Другарката Госпожа Корнелия, да е жива и здрава. Никой не съсипа така успешно БСП, като тази госпожа

    Коментиран от #10

    08:52 13.09.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Православен

    6 7 Отговор
    Другарката Кууур-нелка ,ще си сложи новите кюлоти алено червено ала Цола Драгойчева.

    08:54 13.09.2021

  • 7 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Корнелия говори добре,но когато трябва да се действа се сдушава с ГЕРБ и ДПС.

    08:57 13.09.2021

  • 8 Мутрополит

    3 0 Отговор
    Ми тя курнелия не е ли комунистка?

    09:09 13.09.2021

  • 9 БОКО

    8 1 Отговор
    БОКО е КОМУНИСТ !! И ГЕШЕФФ !!!

    09:27 13.09.2021

  • 10 хе хе

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вяра Янева":

    Съсипа ГЕРБ, за което я поздравявам!👍👍👍👍

    09:49 13.09.2021

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Курнелия

    2 0 Отговор
    Моята,, любимка,, да ама не, само като се сетя за старите времена, още повече,, настръхвам,,.....!

    12:07 13.09.2021

  • 13 НЛО-то на Бузлуджа

    0 0 Отговор
    Много празници има през септември. 6,9, 11 и 13, 15-ти, а още е средата на месеца.

    06:33 13.09.2025

  • 14 Гост666

    1 0 Отговор
    Поредния измислен светец.

    07:06 13.09.2025