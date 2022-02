Кралица Елизабет пусна собствена марка кетчуп

Британската кралица Елизабет II пусна на пазара собствена марка кетчуп, съобщи "People".

Кетчупът е "идеален за закуска или по всяко време на деня", се казва в слогана на рекламата. Съставките се отглеждат в имение в Норфолк, а цената на кетчупа е около 6,7 паунда за опаковка.

Във Великобритания се смята, че кралицата е пристрастена към бургерите. Според бившия ѝ готвач Дарън Макгрейди обаче тя предпочита бургера непокрит, консумиран с нож и вилица и сервиран без кетчуп.

