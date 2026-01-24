Новини
Приключиха преговорите между Русия и Украйна
24 Януари, 2026 17:27 886 13

Това са първите досега директни преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за прекратяване на войната

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна с посредничество на САЩ в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Говорител на правителството на ОАЕ заяви днес, че преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир. Той каза, че преговорите са включвали "директно взаимодействие" между представители на двете страни и са се провели в "конструктивна и положителна атмосфера", отбелязва Ройтерс.

Още новини от Украйна

Министерството на външните работи на Русия, коментирайки перспективите за евентуални допълнителни преговори с Украйна в Истанбул, заяви, че Москва остава отворена за продължаване на диалога, съобщи руската агенция РИА Новости.

Русия и Украйна продължиха днес за втори пореден ден преговорите в Абу Даби с посредничеството на САЩ, търсейки решение за слагане на край на почти 4-годишната война в Украйна.

Това са първите досега директни преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора от 2022 г. насам.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    9 23 Отговор
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #12

    17:28 24.01.2026

  • 2 Следва

    10 1 Отговор
    апка, пийка, тия три неща и кой откъде е до следващата безполезна подобна екскурзия.

    17:28 24.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    До април месец войната свършва и Урсула си заминава .Какво ще правят тогава ПП и ДБ ?

    17:29 24.01.2026

  • 4 Дедо ви...

    15 4 Отговор
    Пред покрайнината има два сценария: негативен и още по негативен...

    17:31 24.01.2026

  • 5 Швейк

    8 1 Отговор
    С8ъщо като при бай Тошо :
    Беше проведен конструктивен диалог в дух на взаимоизгодно сътрудничество.

    17:33 24.01.2026

  • 6 Българин

    9 3 Отговор
    А защо не се събере ООН и да реши, че бившата държава окраина се закрива и всичките и активи се предават на Русия?
    Толкова ли е сложно?!? И без това е логичният ход на събитията!

    17:34 24.01.2026

  • 7 Точен

    5 3 Отговор
    украйна е фашистка държавя, няма право на съществуване. Русия е опората на България, била е и ще бъде.

    17:34 24.01.2026

  • 8 Българин

    5 2 Отговор
    Когато са приключили, за разведряване на атмосферата е изскочил Зеленски в травеститския костюм и изкарал няколко танца...

    17:35 24.01.2026

  • 9 стоян георгиев- стъки

    3 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански ,а преговорите нека си вървят !

    17:36 24.01.2026

  • 10 1430 дни

    2 0 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    17:38 24.01.2026

  • 11 Демек

    3 1 Отговор
    Извода от прочетеното е - ,,продължаваме да ва млатим с лопатите и пералните, докато не ви омекнат кратуните,,

    17:38 24.01.2026

  • 12 Тити

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Котьо 🐱 ,ти славата остави ,ами зареди кюмбето ,че се очертава довечера да е доста студено в Максуда ,да не простудиш жената и чаветата .

    17:40 24.01.2026

  • 13 Докато натовско оръжие

    0 0 Отговор
    Избива руснаци, мир в Украйна нема да има

    17:40 24.01.2026