Приключиха преговорите между Русия и Украйна

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна с посредничество на САЩ в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Говорител на правителството на ОАЕ заяви днес, че преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир. Той каза, че преговорите са включвали "директно взаимодействие" между представители на двете страни и са се провели в "конструктивна и положителна атмосфера", отбелязва Ройтерс.
Министерството на външните работи на Русия, коментирайки перспективите за евентуални допълнителни преговори с Украйна в Истанбул, заяви, че Москва остава отворена за продължаване на диалога, съобщи руската агенция РИА Новости.
Русия и Украйна продължиха днес за втори пореден ден преговорите в Абу Даби с посредничеството на САЩ, търсейки решение за слагане на край на почти 4-годишната война в Украйна.
Това са първите досега директни преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора от 2022 г. насам.
Беше проведен конструктивен диалог в дух на взаимоизгодно сътрудничество.
Толкова ли е сложно?!? И без това е логичният ход на събитията!
До коментар #1 от "Българин":Котьо 🐱 ,ти славата остави ,ами зареди кюмбето ,че се очертава довечера да е доста студено в Максуда ,да не простудиш жената и чаветата .
