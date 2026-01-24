Виктория Бекъм и Никола Пелц не можели да се понасят много преди фиаското на сватбата

Отношенията между Никола Пелц и Виктория Бекъм са били обтегнати още преди широко обсъжданата сватбена драма, за която наскоро публично разкри синът на звездата Бруклин Бекъм. Това твърдят източници, близки до семейството, цитирани от Page Six.

Още през август 2022 г. източник заяви, че двете „не могат да се понасят и не общуват“, като напрежението е започнало да се натрупва още преди сватбата на Бруклин и Никола, състояла се през април същата година във Флорида. По думите му подготовката за церемонията е била „изключително тежка“, а комуникацията между бъдещата булка и майката на младоженеца – минимална. Твърди се, че Никола не е желаела Виктория да участва по какъвто и да е начин в планирането на събитието.

Според същите източници, продължителните дребни конфликти са се отразили сериозно и на отношенията между Бруклин и родителите му – Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм. По това време се твърдеше, че семейството не е поддържало контакт с него в продължение на месеци.

Допълнително напрежение е породила и корицата на британското списание Tatler от август 2022 г., на която Никола Пелц е представена като „Новата госпожа Бекъм“. Според запознати това е било възприето като опит актрисата да се дистанцира от сянката на свекърва си, което е засилило личното напрежение между двете.

Семейният конфликт отново излезе на преден план тази седмица, след като Бруклин Бекъм публикува серия от експлозивни сторита в Instagram с дълги изявления, насочени към родителите му. В тях той ги обвини, че в последния момент са се отказали от изработката на сватбената рокля на Никола, което я е принудило спешно да търси алтернатива, както и че контролират публичния наратив за семейството в медиите.

Сред най-сериозните му обвинения е и твърдението, че Виктория Бекъм е „отнела“ първия му танц със съпругата му по време на тържеството, като е танцувала с него по начин, който той определя като неподходящ. По думите му това е било момент, в който се е почувствал „изключително неудобно и унизен“.

Гост на сватбата разказва пред Page Six, че след като изпълнителят на събитието Марк Антъни поканил „най-красивата жена в залата“ на сцената, Виктория се е качила и е прегърнала сина си, което според свидетеля е било възприето като отнемане на специален момент от булката.

Паралелно с тези твърдения, друг свидетел – служител, присъствал на церемонията – заяви пред The Sun, че след сватбата Никола е поставила ултиматум на Бруклин да избере между нея и майка си. Според този разказ именно това е довело до пълното прекъсване на контактите между него и родителите му.

Въпреки противоречивите версии, Бруклин Бекъм ясно заяви публично, че застава зад съпругата си. В изявлението си той подчерта, че не търси помирение със семейството си и че за първи път в живота си взема самостоятелно позиция, без да бъде контролиран.