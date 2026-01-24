Чипс пред телевизора и будуване до късно: 101-годишна китайка живее като тийнейджър

Китайката Яо Сонгпинг сподели, че 101-годишната ѝ майка живее живота на тийнейджър, пише Jam Press.

Дъщерята описва столетницата като истинска нощна птица. Юекин обича да гледа телевизия вечер, така че често си ляга след 2:00 часа сутринта. След това става около 10:00 часа, пие чаша зелен чай, а по-късно закусва.

101-годишната жена пропуска обяда и вечеря в 18:00 часа. Гладна през нощта, Юекин често избира нездравословни закуски като чипс. „Майка ми е като тийнейджърка!“, каза Сонгпинг, шегувайки се, че това е тайната на нейното дълголетие.

Наследничката обясни, че майка ѝ е била много активна: чистела е къщата, приемала е гости и е ходила на дълги разходки. Но един ден паднала и сериозно наранила ръката си. Роднини започнали да поемат много от домакинските задължения на Юекин и тя започнала да прекарва свободното си време в дрямка. Така нейното ежедневие се променило.

Противно на очакванията, това не се отразява на качеството на съня на столетницата: според Сунпинг тя заспива мигновено. Освен това столетницата има добър апетит. Любимата ѝ храна е желе от водни кестени.

Сунпинг вярва, че ключът към дългия живот не е в доброто хранене и сън, а в поддържането на позитивно отношение.

„Тя не се ядосва, не приема нещата твърде сериозно и не таи злоба“ – така дъщеря ѝ обобщи главната тайна на майка си за дълголетие.