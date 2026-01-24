Новини
Повредени са обекти от критичната инфраструктура след "най-мащабното нападение" срещу Белгород
  Тема: Украйна

Повредени са обекти от критичната инфраструктура след "най-мащабното нападение" срещу Белгород

24 Януари, 2026 22:27, обновена 25 Януари, 2026 05:40 4 300 132

  • белгород-
  • русия-
  • украйна-
  • нападение

По предварителна информация няма жертви сред цивилното население

Повредени са обекти от критичната инфраструктура след "най-мащабното нападение" срещу Белгород - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалисти потушиха пожар в двора на многоетажна сграда на улица „Харгора“ в Белгород след масиран ракетен удар от украинските въоръжени сили.

„Украинските въоръжени сили нанесоха масиран ракетен удар по Белгород. Има последствия. В двора на многоетажна сграда на улица „Харгора“ избухна пожар, който бързо беше потушен. Наблизо разположен автомобил беше изтеглен от мястото на инцидента“, написа той.

Според кмета са повредени критични инфраструктурни обекти. Пожарът е повредил и стопанска постройка в частен дом. „Специалисти оглеждат мястото на инцидента и информацията се проверява“, добави Демидов.

По-рано регионалната оперативна група съобщи, че войските на украинските въоръжени сили са предприели "най-мащабното нападение" срещу Белгород. Първоначалните доклади сочат, че няма жертви.

Отломки са паднали и в село Таврово в Белгородска област.

„Покривите на две частни къщи са повредени. Информация за последствията се изяснява“, добави оперативната група.

Белгород е бил подложен на „най-тежкия обстрел“, вероятно от HIMARS, потвърди регионалният губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Обстрелът обаче „е причинил щети на енергийни съоръжения“, написа Гладков.

В 22:01 ч. Гладков издаде предупреждение за ракети в Белгород и Белгородска област, както и в Шебекино и Шебекински район.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    58 16 Отговор
    Руското външно министерство вече съобщи, че ударът по Белгород е бил санкциониран от Англия, без да се вземат предвид мирните преговори в Абу Даби.

    Коментиран от #75

    22:34 24.01.2026

  • 3 Слава Украйна

    23 86 Отговор
    Загробиха Русия

    Коментиран от #32, #40, #125

    22:35 24.01.2026

  • 4 Победа Украйна🇺🇦

    29 98 Отговор
    Белгород гори! Гледайте Евронюз! Украйна отговаря подобаващо! Тече евакуация,руснаци вият и пищят!

    Коментиран от #91, #110

    22:35 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И както често нарича Путин Руският народ

    19 58 Отговор
    Ета Проста Измет!!

    22:36 24.01.2026

  • 7 Смешник

    82 21 Отговор
    След това укрите да не се сърдят че са на тъмно и студено

    Коментиран от #24, #88

    22:36 24.01.2026

  • 8 Фойерверки и заря

    23 74 Отговор
    Почти целия град е в пламъци и дим! Украйна ги смля!

    Коментиран от #15, #99

    22:36 24.01.2026

  • 9 Русия е неможе да се защити

    25 61 Отговор
    Русия е изключително слаба и Проста страна

    Коментиран от #43

    22:36 24.01.2026

  • 10 А50

    30 10 Отговор
    Епа дано Путин се събуди

    22:37 24.01.2026

  • 11 Езвенете

    24 16 Отговор
    Това ВСУ , всички сучат е Украйна ли я съкращението? Щот аз имъм осем кумшийки ут Украйна, мъ саму седемте съ ми сучили, кът напредвид еднатъ е ЛГБТ и саму ближе.

    Коментиран от #130

    22:37 24.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Руската Измет гори

    19 63 Отговор
    Путин е щастлив 2000 руснаци днес бяга унищожени
    Това е истинска радост за Путин

    Коментиран от #22, #48

    22:38 24.01.2026

  • 15 Смешник

    60 16 Отговор

    До коментар #8 от "Фойерверки и заря":

    Путин си знае работата Ще играе отново Орешника

    Коментиран от #21, #76, #103

    22:39 24.01.2026

  • 16 ХА ХА ХА

    56 21 Отговор
    НАЙ СМЕШНИ И НЕЩАСТНИ СА ГАНЬОВЦИТЕ РУСОФОБЧЕТА.

    22:39 24.01.2026

  • 17 град София

    15 61 Отговор
    Всичко казано от Руското външно министерство е 95 % лъжа. Обикновено това е „информация „, предназначена за руското население, с пропагандна цел. Така че не вярвай на нищо което идва от там.

    Коментиран от #31

    22:39 24.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фен

    64 15 Отговор
    Тия явно са мазохисти. Останаха без отопление, ток и вода. Явно си просят и бомбен килим, в стил САЩ, или ядрен удар, пак в стил САЩ.

    Коментиран от #29, #101

    22:40 24.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    64 17 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    22:40 24.01.2026

  • 21 Морски

    19 58 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейките ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.

    Коментиран от #26, #39, #46, #89

    22:40 24.01.2026

  • 22 Сатана Z

    15 42 Отговор

    До коментар #14 от "Руската Измет гори":

    Що да не е радост за император Путин? Те и се отърваха а и няма да ги изхранва повече!!! За императора са важни само неговия кръг олигарси!

    22:40 24.01.2026

  • 23 Гръм и мълнии

    58 14 Отговор
    Украинците уж искат мир,но засилват атаките си.Странно.

    Коментиран от #67, #74, #126

    22:41 24.01.2026

  • 24 Това го слушаме

    12 28 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Вече 4 года😂🤣😅😆😆😄😄

    Коментиран от #58

    22:41 24.01.2026

  • 25 Най Тъпата И проста страна на света

    18 50 Отговор
    Русия изкуственно затъпяваше народът си последните 250 години и резултатът е 100% постигнат
    Ако не е тъп един Руснак значи не е Руснак

    Коментиран от #104

    22:41 24.01.2026

  • 26 Къде видя

    40 10 Отговор

    До коментар #21 от "Морски":

    Че им раздават купони бе?

    22:42 24.01.2026

  • 27 Гориил

    49 13 Отговор
    Това е по-скоро акт на украинско отчаяние и безнадеждност. В Минесота също отново е прострелян мъж.Но Тръмп не е отслабнал.

    22:42 24.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И това го слушаме

    11 28 Отговор

    До коментар #19 от "Фен":

    4 години Ха Ха Ха😂🤣🤣😅😆

    Коментиран от #60

    22:42 24.01.2026

  • 30 хаха

    15 41 Отговор
    Бой по московитските паразити!

    Коментиран от #42

    22:42 24.01.2026

  • 31 Смешник

    44 13 Отговор

    До коментар #17 от "град София":

    Ами на кого да вярваме на дрогирания наркоман или Сирски който не знае къде се намира

    Коментиран от #45

    22:42 24.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зеления път

    39 15 Отговор
    Ако питат Зеленото - Защо го правите това?, ще отговори с пържения си мозък - Защото те (руснаците) после ни набиха.. Цялата им работа е такава на украинците, после защо започна всичко и защо ги "думкат" яко.

    22:42 24.01.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    16 32 Отговор
    Да настъпиш умрялата мечка по мазола е най-добрия начин да я предразположиш за мир !!!
    Дълготраен, справедлив мир 😁

    22:43 24.01.2026

  • 36 Да неби някоя вечер

    14 34 Отговор
    Путин да го хванат за Ушичките и късия да иде във САЩ???

    22:43 24.01.2026

  • 37 Гориил

    33 12 Отговор
    Руската страна ясно заяви, че временното прекратяване на огъня не отстранява коренните причини за конфликта. Съответно, Русия е готова да работи за постигане на всеобхватен мир, при спазване на свои собствени условия. Едно от тези условия е незабавното изтегляне на украинските войски от Донбас.

    Коментиран от #82, #90

    22:43 24.01.2026

  • 38 Копейки

    14 33 Отговор
    няма да се притеснявате, в Белгород са свикнали на обстрел, даже и от приятелски огън. Руснаците сами си бях бутнали няколко блока там с погрешно изстреляни ракети.

    Коментиран от #44

    22:43 24.01.2026

  • 39 Вие

    17 9 Отговор

    До коментар #21 от "Морски":

    Пък паветниците раздавате купони за да ви носят! Стискаш ли храстите в морската градина?

    22:44 24.01.2026

  • 40 слава пеефтскио..

    17 10 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    Кльопаш ли,кльопаш 0тгавнатьситьему

    22:44 24.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 маке..

    21 4 Отговор

    До коментар #30 от "хаха":

    Чанч иеваньие на бгбандерците

    22:45 24.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Паветник

    16 6 Отговор

    До коментар #38 от "Копейки":

    Как така? На мен от приятелски огън знаеш ли колко ракети ми бутнаха?

    22:45 24.01.2026

  • 45 град София

    6 12 Отговор

    До коментар #31 от "Смешник":

    Вярвайте на проверена информация от световните информационни агенции.

    22:45 24.01.2026

  • 46 Смешник

    18 5 Отговор

    До коментар #21 от "Морски":

    Явно в някакъв друг свят живееш я се разрови в нета и сравни Киев и Москква

    22:46 24.01.2026

  • 47 Тия наистина

    44 10 Отговор
    са големи дебили ! Чудят се как да накарат руснаците да вземат всичко до Днерър и всичко до Одеса, че и оттатък !
    50 пъти съм казал поне - да се радват, че Путин е Президент ! Ако беше Митето Медведев руснаците щяха да са вече но западната граница на Украйна !

    Коментиран от #51

    22:47 24.01.2026

  • 48 Зелю

    18 4 Отговор

    До коментар #14 от "Руската Измет гори":

    Тъй ля? Ни съм разбрал! Само да се върна в Украйна, и ще докладваш! После бой, и на фронта.

    22:48 24.01.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    10 26 Отговор
    Искам да отбележа перфектната, хирургическа работа на противника - Нито една жертва !!!
    Руснаците днес убихме пет деца и майка им в Киев.
    Не че ме трогва, само факт.

    Коментиран от #53

    22:49 24.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 В русия се коментирало

    10 15 Отговор

    До коментар #47 от "Тия наистина":

    че Медведев ще е следващия руски президент. Което значи, че руснаците ги очаква голям просперитет и благоденствие и най-вече много победи във войните 😆

    22:51 24.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зельонска

    15 7 Отговор

    До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":

    Че кой се интересува? Пет човека нищо не са, аз днес взех душата на целия първи взвод от охраната!

    22:53 24.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Аха, на киевчани имаме много

    23 6 Отговор

    До коментар #24 от "Това го слушаме":

    смешно в ледения град пустиня без ток и вода.😂😂😂

    22:57 24.01.2026

  • 59 отец Щирлиц

    21 7 Отговор
    щом .....ВСУ провеждат най-мащабното си нападение....рекох си тва е контранаступ, но не било..... Падащи отломки са причинили пожар в двор.....изгорял е нужника

    22:58 24.01.2026

  • 60 И ние слушаме 4 години...

    25 8 Отговор

    До коментар #29 от "И това го слушаме":

    ...как Зеленски си пие кафето в Крим...🤣🤣🤣🤣🤣🤣!

    22:58 24.01.2026

  • 61 провеждат ууукрите…

    17 6 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    22:58 24.01.2026

  • 62 Роки

    23 4 Отговор
    Унгарският премиер Виктор Орбан отбеляза, че Европейският съюз има подписан документ, който позволява, ако е необходимо, да изпрати войски в Украйна.
    Според него тази стъпка означава не само готовността на Европа да подкрепи Киев, но и реално участие на ЕС във въоръжен конфликт.
    „Единственият въпрос е колко бързо последствията от това ще се отразят на живота ни“, каза Орбан.
    По-рано унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че европейските лидери имат за цел да започнат война с Русия до 2030 г. и Унгария трябва да се опита да НЕ участва в този конфликт!

    Коментиран от #87

    22:59 24.01.2026

  • 63 Европеец

    29 7 Отговор

    До коментар #1 от "Утре вечер":

    Интересно аз знам че настъплението се правят там където е фронта и има войски..... В Белгород няма войски, а само цивилни...... Украинската нацистка хунта от безсилие и липса на фронтови победи отново тероризира местното население.... А интересно днес провеждат преговори в Обединените Арабски Емирства, това "мащабно настъпление срещу цивилните в Белгород какво ли ще повлияе на преговорите.... Лошото че Путин е жалостив или пък все още не се научи как да воюва с нацисти.....

    Коментиран от #68

    23:00 24.01.2026

  • 64 1945

    8 16 Отговор
    няма ли там руско безаналогово ПВО да пази руските граждани от лошите украински вълци )

    Коментиран от #70

    23:00 24.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ахааа ,

    3 10 Отговор

    До коментар #23 от "Гръм и мълнии":

    Коментар , на дете във втори клас.

    Коментиран от #81

    23:02 24.01.2026

  • 68 Ха ХаХа

    1 15 Отговор

    До коментар #63 от "Европеец":

    Кой па го интересува ти кво знаеш и какво не знаеш?

    23:03 24.01.2026

  • 69 Обективни истини

    18 7 Отговор

    До коментар #41 от "Както пише и Таврово гори":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    23:03 24.01.2026

  • 70 Пригожин

    8 15 Отговор

    До коментар #64 от "1945":

    Шойгу открадна парите.

    23:03 24.01.2026

  • 71 Лост

    30 5 Отговор
    Вчера украинците се оплакаха,че кафенетата затварят.Тази вечер ще има дискотека и цветомузика в Киев .

    23:04 24.01.2026

  • 72 Идат като тигри, бягат като овци

    26 5 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ВОИСКИ - Идат като тигри, бягат като овци ,Наемникът е човек, който служи за пари, като например някой, който се грижи за овцете от стадото на един овчар срещу заплащане, фарисеите са наемници. Техният интерес към хората се диктува от парите, които те получават в замяна. Наемникът не е собственик на овцете. Когато се появи някаква опасност, той бяга и оставя овцете в лапите на вълка.

    Коментиран от #77

    23:04 24.01.2026

  • 73 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    3 6 Отговор
    😂😂😂😂

    23:05 24.01.2026

  • 74 Еми, нормално

    9 7 Отговор

    До коментар #23 от "Гръм и мълнии":

    всеки обстрел от противника, логично получава и отговор, после има отговор на отговора и т.н....Това е напълно нормално, война е..

    23:05 24.01.2026

  • 75 Маймуне ,

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    И как е бил санкциониран ? Ще изправят ли Кривой Рог ?!🤭

    23:07 24.01.2026

  • 76 Механик

    8 21 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    23:07 24.01.2026

  • 77 ИИ в Курск бяха много велики

    14 6 Отговор

    До коментар #72 от "Идат като тигри, бягат като овци":

    Пък избягаха от овце.

    Коментиран от #80

    23:08 24.01.2026

  • 78 мдаааа

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Утре вечер":

    За Тридневная СВО , е логично ...февруари 202-адцат вторая..

    23:11 24.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ти нещо

    5 13 Отговор

    До коментар #77 от "ИИ в Курск бяха много велики":

    съвсем се ошашави, откъде да бягат украинците, те са си в Киев, не са в Белгород. Ти чувал си за далекобойни дронове, пускаш ги отдалеч

    Коментиран от #83

    23:17 24.01.2026

  • 81 Гръм и мълнии

    12 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ахааа ,":

    ...беше сарказъм,но съм по-малък,бате.

    Коментиран от #100

    23:18 24.01.2026

  • 82 Европеец

    13 4 Отговор

    До коментар #37 от "Гориил":

    Това което си написал е така......ама има много въпроси за Запорожка и Херсонска област, Русия ги записа в конституцията, но нищо не се казва в преговорите за тях..... Да не говоря за Одеса, Николаев, Днепропетровск и Харков.... А да не говоря и за четирите условия в началото на СВО.....

    23:18 24.01.2026

  • 83 То прозззз ли си

    11 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ти нещо":

    Човека образно го казва.Ен много т п народ.

    Коментиран от #85

    23:20 24.01.2026

  • 84 да питам

    7 21 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли или още го чакат ?

    Коментиран от #118

    23:20 24.01.2026

  • 85 Не е така

    0 8 Отговор

    До коментар #83 от "То прозззз ли си":

    сериозно си говори, вижда се че нещо не е в ред човека, заблуден е

    23:24 24.01.2026

  • 86 Мишел

    8 22 Отговор
    "Въпреки провалите и при трите използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    Коментиран от #127

    23:25 24.01.2026

  • 87 Копейки

    7 20 Отговор

    До коментар #62 от "Роки":

    пишете писма на вашия идол Путин, да спира войната иначе ще ви мобилизират на фронта.

    23:31 24.01.2026

  • 88 Отвъд голямата локва

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Американският Хитлер одобрява целите чрез своите съветници, които въвеждат координатите с помощта на американската система GPS-военно изпълнение за американските ракети HIMARS.

    Американският Хитлер играе двойна игра, също като европейския Хитлер преди 22.06.1941г. Единствената разлика е, че европейският Хитлер поставяше Германия над всички, докато американският Хитлер поставя САЩ над всички, с изключение на Израел, в чиято полза САЩ действа.

    Впрочем, и европейският Хитлер действаше в полза на еврейския финансов и промишлен капитал извън окупираната от него Европа.

    23:35 24.01.2026

  • 89 Споко

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Морски":

    И за теб ще има купони когато му дойде времето. А то наближава - европейската ядрена война няма да те остави да се телепортираш на Сейшелските острови.

    23:39 24.01.2026

  • 90 Маймуне ,

    4 6 Отговор

    До коментар #37 от "Гориил":

    С двадесет и четирите часа обстрелване , след "временното примирие " на Кривой Рог , има ли надежда , го надръвите (изправите) .. 🤭😁

    23:39 24.01.2026

  • 91 Шебек

    16 4 Отговор

    До коментар #4 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Най-хубавото е, че вероятно утре ще научим, колко са българите в Одеса и одеска област,

    23:45 24.01.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Към нашите копейки

    8 17 Отговор
    Заминавайте за фронта, тук сте напълно безполезни

    23:46 24.01.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Многоходов Кремълски педофил с токчета -

    6 17 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    23:55 24.01.2026

  • 96 Ицо

    4 13 Отговор
    Има ли копейки тук бе?

    00:06 25.01.2026

  • 97 Гук

    1 10 Отговор
    Радвам се.

    00:08 25.01.2026

  • 98 БАРС

    11 5 Отговор
    БЕЗ РАШКИТЕ ОЛИМПИАДАТА НЕ Е ИНТЕРЕСТНА.НИТО СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ЛЕТНИ ЗИМНИ ОЛИМПИАДИ ИЛИ СВ ПЪРВЕНСТВА КАКТО И ПО ФУТБОЛ.НЯМА КУНКОРЕНЦИЯ .

    00:08 25.01.2026

  • 99 Омбре

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "Фойерверки и заря":

    Да загубиш толкова хора и територия,и да си мислиш,,че с една атака, колкото и да е успешна тя,ако изобщо това инфо е вярно, ако това е победа здраве му кажи, особено като се има предвид и отговора на руснаците.

    Коментиран от #106

    00:09 25.01.2026

  • 100 Ахааа ,

    1 7 Отговор

    До коментар #81 от "Гръм и мълнии":

    Сигурен съм , че си почнал със "сарказмите" още от детската градина , даже и преди това ... Ти си сукал водка , да ?

    00:10 25.01.2026

  • 101 Омбре

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Фен":

    Едва ли ще се стигне до там, но като знаеш държавата в какво състояние е, че няма ток,вода, и отопление, като знаеш и че руснаците ще отговорят,и нещата ще станат още по тежки за хората и страната, за какво се прави това? Няма да доведе до победа, а само до повече разрушения и жертви.

    00:14 25.01.2026

  • 102 ЩЕ ИМА ПОРАЗИИ ЗА СМЕТКА НА КАПИТУЛАЦИЯ

    13 6 Отговор
    ЛАЙНОБРИТИТЕ ГИ НАБУТВАТ ЯКО И ДИВИТЕ УРКИ ИМ СЕ ВЪРЗВАТ . ДАВАТ КАРТБЛАНШ НА ПУТИН ДА ГИ ЗАНУЛИ , КОЕТО И ТЯХНА ЦЕЛ ! ТРЪГНАХА ДОБРЕ НЕЩАТА ОТ РОШАВОТО БОРЕ И СЕГА ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ МУ , ВСИЧКО С КАПИТУЛАЦИЯТА Е В СИНХРОН , ВЪРВИ ДОБРЕ!
    ЩЕ ИМА ПАК ГОЛЯМО ОЛЕЛЕ ЗА КЕФА НА ЛАЙНОБРИТИТЕ!

    Коментиран от #114

    00:14 25.01.2026

  • 103 Хаха

    6 14 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Орешника без ядрена бойна глава за нищо не става. Да не говорим, че вече 3 орешника се взириха в силоза или малко след изстрелването. Отделно, един Орешник струва на руснаците 50 милиона долара.

    00:17 25.01.2026

  • 104 Цък

    15 5 Отговор

    До коментар #25 от "Най Тъпата И проста страна на света":

    Тъпака си ти, че дрънкаш такива глупости. Русия произвежда три пъти повече инженери от великия запад. За това никой не се учудва защо Русия има хиперзвукови ракети, а запада не. Да ти напомня за Гения Менделеев/ още ли не е станал украйнец/ когато е правил таблицата си е оставил места за нови химически елементи. О чудеса и тези елементи са открити и са отишли точно на тези празни места. Толкова за тъпаците, ти си един от тях.

    Коментиран от #105, #107, #109

    00:20 25.01.2026

  • 105 Руската пропаганда

    5 10 Отговор

    До коментар #104 от "Цък":

    Има за цел глупака.

    00:30 25.01.2026

  • 106 оня с коня

    6 12 Отговор

    До коментар #99 от "Омбре":

    Какво значение има дали както според думите ти Атаката е Една,след като вече 4 години Русия е успяла да узорпира ЕДВА 20% Укр. Територия?А каква ще е тази "1 атака",след като близо МИЛИОН Руски бойци са избити и доживотно инвалидизирани в колички?А КОЛКО може още да издържи Русия да поддържа военни действия и не е ли почти настъпил момента Изтощена Финансово Русия ДА КЛЕКНЕ?А не е ли Руското Народно недоволство от Загубата на Цвета на Младежта си и Глада в тази Путинова война във ВЗРИВООПАСНА ФАЗА и ако това се случи,Путин и генералите му ще бъдат удушени с Голи ръце от Майките с черните забрадки?Не ги мислите тия неща...а Трябва!Така и не разбрахте че всяка Укр. Атака независимо от пораженията води до ОМАЛОМОЩАВАНЕ НА РУСИЯ- както финансово,така и Психически.

    Коментиран от #112

    00:32 25.01.2026

  • 107 Брачет,

    7 11 Отговор

    До коментар #104 от "Цък":

    Освен това, къде си го писал - украЙнец и толко производство на инженери , що китайците ви делают Москвич , бе

    Коментиран от #111

    00:37 25.01.2026

  • 108 Й.В.Сталин

    2 2 Отговор
    Ще има, но вие пак ще пишете, че няма. Пропагандата така работи, а сега тя е ваша.

    00:39 25.01.2026

  • 109 Таваришч ,

    5 10 Отговор

    До коментар #104 от "Цък":

    РУЗИЯ Е - ЦЪК - ЯЗЪК ..

    00:40 25.01.2026

  • 110 Е ДА АМА

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Победа на пу.....кин ден ...

    00:45 25.01.2026

  • 111 да братчет

    9 4 Отговор

    До коментар #107 от "Брачет,":

    А укрите делают копия и лъкове . Тук там някоя прашка .

    Коментиран от #116

    00:47 25.01.2026

  • 112 Коневръз в г

    13 4 Отговор

    До коментар #106 от "оня с коня":

    Смятай как изтощават Русия, след като съотношението на труповете на войниците е 30:1, като голямото число са украинските войници. Смятай и стотиците милиарди, които се наливат без възвращение в Украйна. Смятай и безкрайното оръжие, което стана фира.

    Забавното е какво става с Евросъюза - икономика, финанси, демография. Считай, че Путин ще върти войната колкото може по-дълго при този ефект.

    А като спре воната СЗО ви връща Ковида да си го довършите, ще има и нови по-успешни ваксини. Молете се да спре, за да почне карантината, хахаха

    Коментиран от #117

    00:48 25.01.2026

  • 113 ВСУка

    12 3 Отговор
    А помпите ли евроли-зачи, каква еуфория беше при Великата инвазия в Курска област? Един град Суджа, с население 5 хиляди души превзеха, заедно със селата наоколо. По правителствените медии еше представено като великото поражение на Русия и пълна победа за Украйна. Щяха да разменят територии и Путин да върне Донбас, за да си вземе Суджа.

    За 21-ви век това се оказа най-смотаната военна операция. Пълна загуба на територията, после загуба на своя територия, загуба на поне 30 хилядна напълно оборудвана от НАТО армия. Дори не можаха да доближат град Курск, където се бяха запътили.

    А в каква еуфория беше пропагандата помните ли? Забравихте и не искате да си припомняте!

    Имаше и едно Контранастъпление, за което приказваше мейнстрийма, но за него няма какво да се каже - просто не се състоя заради някакви храсти, кал и коварните руснаци, които са получавали награди от Путин, за да убиват невинните нападатели още в танковете.

    А за незнаещите нищо по история има един жокер - Русия и този път ще победи. За предозиралите пропагандата това ще се случи изведнъж. За виждащите истината това става бавно и плавно.

    Коментиран от #115, #119

    01:01 25.01.2026

  • 114 Брачед,

    3 8 Отговор

    До коментар #102 от "ЩЕ ИМА ПОРАЗИИ ЗА СМЕТКА НА КАПИТУЛАЦИЯ":

    Одари си една лайнобритка и са успакой .

    01:01 25.01.2026

  • 115 Ушанка с валенки

    6 11 Отговор

    До коментар #113 от "ВСУка":

    Русия ще победи на пу.. кин ден.

    01:05 25.01.2026

  • 116 Брачет,

    4 8 Отговор

    До коментар #111 от "да братчет":

    Интересно ... Делают прашки и лъкове , срещу великия Орешник , а ?!🤭😁

    01:05 25.01.2026

  • 117 Ицо

    2 6 Отговор

    До коментар #112 от "Коневръз в г":

    Утрв да минеш да обереш краставиците.

    Коментиран от #128

    01:09 25.01.2026

  • 118 Нов

    7 2 Отговор

    До коментар #84 от "да питам":

    И Крим така. чака зеленото джудже , но не става..

    01:11 25.01.2026

  • 119 Киев за два дня

    1 9 Отговор

    До коментар #113 от "ВСУка":

    Пумияр гладен.

    01:13 25.01.2026

  • 120 Рублевка

    11 2 Отговор
    Цял ден ще има плач, защо няма ток, вода и отопление в градовете на покрайнината. Да се благодарят, че Владимир Владимирович Путин е човечен и търпелив. До сега не е извършен нито един атомен удар. Касетъчната бойна глава на един Орешник може да унищожи половината крайна. Разни лумпени пишат глупости по форумите, че ядрената супер сила Русия е слаба и ха ха и хи хи. После ривът.
    Русия няма нужда да прави настъпление. Може да унищожи Украйна от Владивосток.

    Коментиран от #122

    01:15 25.01.2026

  • 121 стоян георгиев

    2 10 Отговор
    Войната в най грозната и фаза.украйна отвръща на тероризма.до какво ги докара путлер двата братски народа!

    01:25 25.01.2026

  • 122 Рубльовсски

    0 10 Отговор

    До коментар #120 от "Рублевка":

    Набарали сте чашата на хан Крум , от черепа на Никифор и дърпате ли дърпате .. НО , има едно - НО !!! Хан Крум никога не е пил водка ..🤭

    Коментиран от #124

    01:37 25.01.2026

  • 123 Гошо

    2 1 Отговор
    Еййй...ВСУ....ПАЙ СЕ!....

    01:47 25.01.2026

  • 124 Рублевка

    7 6 Отговор

    До коментар #122 от "Рубльовсски":

    За хан Крум има писулки на старогръцки, защото прабългарите са били варвари без писмо, които са доели конете си. Пиели са вмирисано конско мляко и са ядели сурово месо, като кучета. Единственото, което са правели добре, е да заколят някого и да го ограбят. Циганя.

    Коментиран от #129

    01:47 25.01.2026

  • 125 Мите

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    И на .акя ти Слава!....Голема!

    01:49 25.01.2026

  • 126 Соваж бейби

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "Гръм и мълнии":

    Да не мислиш че пита някой украинският народ,тука дава бомби САЩ,Англия ,простите европейци и Япония налива масло в огъня има неуредени сметки с Русия.Украйна е просто военна площадка пред двора на Русия ако стане напечено в Европа ще сърбаме попарата че сме наблизо.САЩ е далеко освен ако намери начин Путин да прати подарък директно в Америка.Изобщо не е смешно така като чета копейки не знам си какво ,слава украина това са глупости ,проблема е в нашия двор Европа да няма война и евродеблите да приключи с помагането за Украйна.Ако тези дни ни прати нещо Русия да ви видя за кого ще викате май няма да има нито копейки ни укрофили,това ще е от европейско бездействие на хората че не протестира срещу Украйна те ще ни вкарат в война.Дано не се случи но това не е европейска грижа!

    01:53 25.01.2026

  • 127 УсасрА

    7 0 Отговор

    До коментар #86 от "Мишел":

    Абе ти клиповете видя ли ги, какво неусоешно видя?
    Сорос продажен?

    01:53 25.01.2026

  • 128 Ице ,

    6 0 Отговор

    До коментар #117 от "Ицо":

    И ти , утре мини , а обереш дамските превръзки " Олуейс" на дамите ...

    01:56 25.01.2026

  • 129 Рубладжия

    3 10 Отговор

    До коментар #124 от "Рублевка":

    За рубладжия, пишеш много правилно , на български ...Но , това не означава , че не си рубладжия , от България ..

    02:02 25.01.2026

  • 130 Факрус

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Езвенете":

    Езвенен си! Явно е, че сам си го слагаш и смучеш!

    02:20 25.01.2026

  • 131 Герге ,

    0 7 Отговор
    Мога ли да закрия заседанието ? Идите , знаете куда ... Нема тисай ... многоточие

    Коментиран от #132

    02:25 25.01.2026

  • 132 Герги

    7 0 Отговор

    До коментар #131 от "Герге ,":

    Не мой още. Иди на ...й

    02:29 25.01.2026

