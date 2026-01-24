Повредени са обекти от критичната инфраструктура след "най-мащабното нападение" срещу Белгород

Специалисти потушиха пожар в двора на многоетажна сграда на улица „Харгора“ в Белгород след масиран ракетен удар от украинските въоръжени сили.
„Украинските въоръжени сили нанесоха масиран ракетен удар по Белгород. Има последствия. В двора на многоетажна сграда на улица „Харгора“ избухна пожар, който бързо беше потушен. Наблизо разположен автомобил беше изтеглен от мястото на инцидента“, написа той.
Според кмета са повредени критични инфраструктурни обекти. Пожарът е повредил и стопанска постройка в частен дом. „Специалисти оглеждат мястото на инцидента и информацията се проверява“, добави Демидов.
По-рано регионалната оперативна група съобщи, че войските на украинските въоръжени сили са предприели "най-мащабното нападение" срещу Белгород. Първоначалните доклади сочат, че няма жертви.
Отломки са паднали и в село Таврово в Белгородска област.
„Покривите на две частни къщи са повредени. Информация за последствията се изяснява“, добави оперативната група.
Белгород е бил подложен на „най-тежкия обстрел“, вероятно от HIMARS, потвърди регионалният губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
Обстрелът обаче „е причинил щети на енергийни съоръжения“, написа Гладков.
В 22:01 ч. Гладков издаде предупреждение за ракети в Белгород и Белгородска област, както и в Шебекино и Шебекински район.
2 Гориил
Коментиран от #75
22:34 24.01.2026
3 Слава Украйна
Коментиран от #32, #40, #125
22:35 24.01.2026
4 Победа Украйна🇺🇦
Коментиран от #91, #110
22:35 24.01.2026
6 И както често нарича Путин Руският народ
22:36 24.01.2026
7 Смешник
Коментиран от #24, #88
22:36 24.01.2026
8 Фойерверки и заря
Коментиран от #15, #99
22:36 24.01.2026
9 Русия е неможе да се защити
Коментиран от #43
22:36 24.01.2026
10 А50
22:37 24.01.2026
11 Езвенете
Коментиран от #130
22:37 24.01.2026
14 Руската Измет гори
Това е истинска радост за Путин
Коментиран от #22, #48
22:38 24.01.2026
15 Смешник
До коментар #8 от "Фойерверки и заря":Путин си знае работата Ще играе отново Орешника
Коментиран от #21, #76, #103
22:39 24.01.2026
16 ХА ХА ХА
22:39 24.01.2026
17 град София
Коментиран от #31
22:39 24.01.2026
19 Фен
Коментиран от #29, #101
22:40 24.01.2026
20 Последния Софиянец
22:40 24.01.2026
21 Морски
До коментар #15 от "Смешник":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейките ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.
Коментиран от #26, #39, #46, #89
22:40 24.01.2026
22 Сатана Z
До коментар #14 от "Руската Измет гори":Що да не е радост за император Путин? Те и се отърваха а и няма да ги изхранва повече!!! За императора са важни само неговия кръг олигарси!
22:40 24.01.2026
23 Гръм и мълнии
Коментиран от #67, #74, #126
22:41 24.01.2026
24 Това го слушаме
До коментар #7 от "Смешник":Вече 4 года😂🤣😅😆😆😄😄
Коментиран от #58
22:41 24.01.2026
25 Най Тъпата И проста страна на света
Ако не е тъп един Руснак значи не е Руснак
Коментиран от #104
22:41 24.01.2026
26 Къде видя
До коментар #21 от "Морски":Че им раздават купони бе?
22:42 24.01.2026
27 Гориил
22:42 24.01.2026
29 И това го слушаме
До коментар #19 от "Фен":4 години Ха Ха Ха😂🤣🤣😅😆
Коментиран от #60
22:42 24.01.2026
30 хаха
Коментиран от #42
22:42 24.01.2026
31 Смешник
До коментар #17 от "град София":Ами на кого да вярваме на дрогирания наркоман или Сирски който не знае къде се намира
Коментиран от #45
22:42 24.01.2026
34 Зеления път
22:42 24.01.2026
35 Владимир Путин, президент
Дълготраен, справедлив мир 😁
22:43 24.01.2026
36 Да неби някоя вечер
22:43 24.01.2026
37 Гориил
Коментиран от #82, #90
22:43 24.01.2026
38 Копейки
Коментиран от #44
22:43 24.01.2026
39 Вие
До коментар #21 от "Морски":Пък паветниците раздавате купони за да ви носят! Стискаш ли храстите в морската градина?
22:44 24.01.2026
40 слава пеефтскио..
До коментар #3 от "Слава Украйна":Кльопаш ли,кльопаш 0тгавнатьситьему
22:44 24.01.2026
42 маке..
До коментар #30 от "хаха":Чанч иеваньие на бгбандерците
22:45 24.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Паветник
До коментар #38 от "Копейки":Как така? На мен от приятелски огън знаеш ли колко ракети ми бутнаха?
22:45 24.01.2026
45 град София
До коментар #31 от "Смешник":Вярвайте на проверена информация от световните информационни агенции.
22:45 24.01.2026
46 Смешник
До коментар #21 от "Морски":Явно в някакъв друг свят живееш я се разрови в нета и сравни Киев и Москква
22:46 24.01.2026
47 Тия наистина
50 пъти съм казал поне - да се радват, че Путин е Президент ! Ако беше Митето Медведев руснаците щяха да са вече но западната граница на Украйна !
Коментиран от #51
22:47 24.01.2026
48 Зелю
До коментар #14 от "Руската Измет гори":Тъй ля? Ни съм разбрал! Само да се върна в Украйна, и ще докладваш! После бой, и на фронта.
22:48 24.01.2026
49 Владимир Путин, президент
Руснаците днес убихме пет деца и майка им в Киев.
Не че ме трогва, само факт.
Коментиран от #53
22:49 24.01.2026
51 В русия се коментирало
До коментар #47 от "Тия наистина":че Медведев ще е следващия руски президент. Което значи, че руснаците ги очаква голям просперитет и благоденствие и най-вече много победи във войните 😆
22:51 24.01.2026
53 Зельонска
До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":Че кой се интересува? Пет човека нищо не са, аз днес взех душата на целия първи взвод от охраната!
22:53 24.01.2026
58 Аха, на киевчани имаме много
До коментар #24 от "Това го слушаме":смешно в ледения град пустиня без ток и вода.😂😂😂
22:57 24.01.2026
59 отец Щирлиц
22:58 24.01.2026
60 И ние слушаме 4 години...
До коментар #29 от "И това го слушаме":...как Зеленски си пие кафето в Крим...🤣🤣🤣🤣🤣🤣!
22:58 24.01.2026
61 провеждат ууукрите…
22:58 24.01.2026
62 Роки
Според него тази стъпка означава не само готовността на Европа да подкрепи Киев, но и реално участие на ЕС във въоръжен конфликт.
„Единственият въпрос е колко бързо последствията от това ще се отразят на живота ни“, каза Орбан.
По-рано унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че европейските лидери имат за цел да започнат война с Русия до 2030 г. и Унгария трябва да се опита да НЕ участва в този конфликт!
Коментиран от #87
22:59 24.01.2026
63 Европеец
До коментар #1 от "Утре вечер":Интересно аз знам че настъплението се правят там където е фронта и има войски..... В Белгород няма войски, а само цивилни...... Украинската нацистка хунта от безсилие и липса на фронтови победи отново тероризира местното население.... А интересно днес провеждат преговори в Обединените Арабски Емирства, това "мащабно настъпление срещу цивилните в Белгород какво ли ще повлияе на преговорите.... Лошото че Путин е жалостив или пък все още не се научи как да воюва с нацисти.....
Коментиран от #68
23:00 24.01.2026
64 1945
Коментиран от #70
23:00 24.01.2026
67 Ахааа ,
До коментар #23 от "Гръм и мълнии":Коментар , на дете във втори клас.
Коментиран от #81
23:02 24.01.2026
68 Ха ХаХа
До коментар #63 от "Европеец":Кой па го интересува ти кво знаеш и какво не знаеш?
23:03 24.01.2026
69 Обективни истини
До коментар #41 от "Както пише и Таврово гори":Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж
23:03 24.01.2026
70 Пригожин
До коментар #64 от "1945":Шойгу открадна парите.
23:03 24.01.2026
71 Лост
23:04 24.01.2026
72 Идат като тигри, бягат като овци
Коментиран от #77
23:04 24.01.2026
73 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
23:05 24.01.2026
74 Еми, нормално
До коментар #23 от "Гръм и мълнии":всеки обстрел от противника, логично получава и отговор, после има отговор на отговора и т.н....Това е напълно нормално, война е..
23:05 24.01.2026
75 Маймуне ,
До коментар #2 от "Гориил":И как е бил санкциониран ? Ще изправят ли Кривой Рог ?!🤭
23:07 24.01.2026
76 Механик
До коментар #15 от "Смешник":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
23:07 24.01.2026
77 ИИ в Курск бяха много велики
До коментар #72 от "Идат като тигри, бягат като овци":Пък избягаха от овце.
Коментиран от #80
23:08 24.01.2026
78 мдаааа
До коментар #1 от "Утре вечер":За Тридневная СВО , е логично ...февруари 202-адцат вторая..
23:11 24.01.2026
80 Ти нещо
До коментар #77 от "ИИ в Курск бяха много велики":съвсем се ошашави, откъде да бягат украинците, те са си в Киев, не са в Белгород. Ти чувал си за далекобойни дронове, пускаш ги отдалеч
Коментиран от #83
23:17 24.01.2026
81 Гръм и мълнии
До коментар #67 от "Ахааа ,":...беше сарказъм,но съм по-малък,бате.
Коментиран от #100
23:18 24.01.2026
82 Европеец
До коментар #37 от "Гориил":Това което си написал е така......ама има много въпроси за Запорожка и Херсонска област, Русия ги записа в конституцията, но нищо не се казва в преговорите за тях..... Да не говоря за Одеса, Николаев, Днепропетровск и Харков.... А да не говоря и за четирите условия в началото на СВО.....
23:18 24.01.2026
83 То прозззз ли си
До коментар #80 от "Ти нещо":Човека образно го казва.Ен много т п народ.
Коментиран от #85
23:20 24.01.2026
84 да питам
Коментиран от #118
23:20 24.01.2026
85 Не е така
До коментар #83 от "То прозззз ли си":сериозно си говори, вижда се че нещо не е в ред човека, заблуден е
23:24 24.01.2026
86 Мишел
Коментиран от #127
23:25 24.01.2026
87 Копейки
До коментар #62 от "Роки":пишете писма на вашия идол Путин, да спира войната иначе ще ви мобилизират на фронта.
23:31 24.01.2026
88 Отвъд голямата локва
До коментар #7 от "Смешник":Американският Хитлер одобрява целите чрез своите съветници, които въвеждат координатите с помощта на американската система GPS-военно изпълнение за американските ракети HIMARS.
Американският Хитлер играе двойна игра, също като европейския Хитлер преди 22.06.1941г. Единствената разлика е, че европейският Хитлер поставяше Германия над всички, докато американският Хитлер поставя САЩ над всички, с изключение на Израел, в чиято полза САЩ действа.
Впрочем, и европейският Хитлер действаше в полза на еврейския финансов и промишлен капитал извън окупираната от него Европа.
23:35 24.01.2026
89 Споко
До коментар #21 от "Морски":И за теб ще има купони когато му дойде времето. А то наближава - европейската ядрена война няма да те остави да се телепортираш на Сейшелските острови.
23:39 24.01.2026
90 Маймуне ,
До коментар #37 от "Гориил":С двадесет и четирите часа обстрелване , след "временното примирие " на Кривой Рог , има ли надежда , го надръвите (изправите) .. 🤭😁
23:39 24.01.2026
91 Шебек
До коментар #4 от "Победа Украйна🇺🇦":Най-хубавото е, че вероятно утре ще научим, колко са българите в Одеса и одеска област,
23:45 24.01.2026
93 Към нашите копейки
23:46 24.01.2026
95 Многоходов Кремълски педофил с токчета -
23:55 24.01.2026
96 Ицо
00:06 25.01.2026
97 Гук
00:08 25.01.2026
98 БАРС
00:08 25.01.2026
99 Омбре
До коментар #8 от "Фойерверки и заря":Да загубиш толкова хора и територия,и да си мислиш,,че с една атака, колкото и да е успешна тя,ако изобщо това инфо е вярно, ако това е победа здраве му кажи, особено като се има предвид и отговора на руснаците.
Коментиран от #106
00:09 25.01.2026
100 Ахааа ,
До коментар #81 от "Гръм и мълнии":Сигурен съм , че си почнал със "сарказмите" още от детската градина , даже и преди това ... Ти си сукал водка , да ?
00:10 25.01.2026
101 Омбре
До коментар #19 от "Фен":Едва ли ще се стигне до там, но като знаеш държавата в какво състояние е, че няма ток,вода, и отопление, като знаеш и че руснаците ще отговорят,и нещата ще станат още по тежки за хората и страната, за какво се прави това? Няма да доведе до победа, а само до повече разрушения и жертви.
00:14 25.01.2026
102 ЩЕ ИМА ПОРАЗИИ ЗА СМЕТКА НА КАПИТУЛАЦИЯ
ЩЕ ИМА ПАК ГОЛЯМО ОЛЕЛЕ ЗА КЕФА НА ЛАЙНОБРИТИТЕ!
Коментиран от #114
00:14 25.01.2026
103 Хаха
До коментар #15 от "Смешник":Орешника без ядрена бойна глава за нищо не става. Да не говорим, че вече 3 орешника се взириха в силоза или малко след изстрелването. Отделно, един Орешник струва на руснаците 50 милиона долара.
00:17 25.01.2026
104 Цък
До коментар #25 от "Най Тъпата И проста страна на света":Тъпака си ти, че дрънкаш такива глупости. Русия произвежда три пъти повече инженери от великия запад. За това никой не се учудва защо Русия има хиперзвукови ракети, а запада не. Да ти напомня за Гения Менделеев/ още ли не е станал украйнец/ когато е правил таблицата си е оставил места за нови химически елементи. О чудеса и тези елементи са открити и са отишли точно на тези празни места. Толкова за тъпаците, ти си един от тях.
Коментиран от #105, #107, #109
00:20 25.01.2026
105 Руската пропаганда
До коментар #104 от "Цък":Има за цел глупака.
00:30 25.01.2026
106 оня с коня
До коментар #99 от "Омбре":Какво значение има дали както според думите ти Атаката е Една,след като вече 4 години Русия е успяла да узорпира ЕДВА 20% Укр. Територия?А каква ще е тази "1 атака",след като близо МИЛИОН Руски бойци са избити и доживотно инвалидизирани в колички?А КОЛКО може още да издържи Русия да поддържа военни действия и не е ли почти настъпил момента Изтощена Финансово Русия ДА КЛЕКНЕ?А не е ли Руското Народно недоволство от Загубата на Цвета на Младежта си и Глада в тази Путинова война във ВЗРИВООПАСНА ФАЗА и ако това се случи,Путин и генералите му ще бъдат удушени с Голи ръце от Майките с черните забрадки?Не ги мислите тия неща...а Трябва!Така и не разбрахте че всяка Укр. Атака независимо от пораженията води до ОМАЛОМОЩАВАНЕ НА РУСИЯ- както финансово,така и Психически.
Коментиран от #112
00:32 25.01.2026
107 Брачет,
До коментар #104 от "Цък":Освен това, къде си го писал - украЙнец и толко производство на инженери , що китайците ви делают Москвич , бе
Коментиран от #111
00:37 25.01.2026
108 Й.В.Сталин
00:39 25.01.2026
109 Таваришч ,
До коментар #104 от "Цък":РУЗИЯ Е - ЦЪК - ЯЗЪК ..
00:40 25.01.2026
110 Е ДА АМА
До коментар #4 от "Победа Украйна🇺🇦":Победа на пу.....кин ден ...
00:45 25.01.2026
111 да братчет
До коментар #107 от "Брачет,":А укрите делают копия и лъкове . Тук там някоя прашка .
Коментиран от #116
00:47 25.01.2026
112 Коневръз в г
До коментар #106 от "оня с коня":Смятай как изтощават Русия, след като съотношението на труповете на войниците е 30:1, като голямото число са украинските войници. Смятай и стотиците милиарди, които се наливат без възвращение в Украйна. Смятай и безкрайното оръжие, което стана фира.
Забавното е какво става с Евросъюза - икономика, финанси, демография. Считай, че Путин ще върти войната колкото може по-дълго при този ефект.
А като спре воната СЗО ви връща Ковида да си го довършите, ще има и нови по-успешни ваксини. Молете се да спре, за да почне карантината, хахаха
Коментиран от #117
00:48 25.01.2026
113 ВСУка
За 21-ви век това се оказа най-смотаната военна операция. Пълна загуба на територията, после загуба на своя територия, загуба на поне 30 хилядна напълно оборудвана от НАТО армия. Дори не можаха да доближат град Курск, където се бяха запътили.
А в каква еуфория беше пропагандата помните ли? Забравихте и не искате да си припомняте!
Имаше и едно Контранастъпление, за което приказваше мейнстрийма, но за него няма какво да се каже - просто не се състоя заради някакви храсти, кал и коварните руснаци, които са получавали награди от Путин, за да убиват невинните нападатели още в танковете.
А за незнаещите нищо по история има един жокер - Русия и този път ще победи. За предозиралите пропагандата това ще се случи изведнъж. За виждащите истината това става бавно и плавно.
Коментиран от #115, #119
01:01 25.01.2026
114 Брачед,
До коментар #102 от "ЩЕ ИМА ПОРАЗИИ ЗА СМЕТКА НА КАПИТУЛАЦИЯ":Одари си една лайнобритка и са успакой .
01:01 25.01.2026
115 Ушанка с валенки
До коментар #113 от "ВСУка":Русия ще победи на пу.. кин ден.
01:05 25.01.2026
116 Брачет,
До коментар #111 от "да братчет":Интересно ... Делают прашки и лъкове , срещу великия Орешник , а ?!🤭😁
01:05 25.01.2026
117 Ицо
До коментар #112 от "Коневръз в г":Утрв да минеш да обереш краставиците.
Коментиран от #128
01:09 25.01.2026
118 Нов
До коментар #84 от "да питам":И Крим така. чака зеленото джудже , но не става..
01:11 25.01.2026
119 Киев за два дня
До коментар #113 от "ВСУка":Пумияр гладен.
01:13 25.01.2026
120 Рублевка
Русия няма нужда да прави настъпление. Може да унищожи Украйна от Владивосток.
Коментиран от #122
01:15 25.01.2026
121 стоян георгиев
01:25 25.01.2026
122 Рубльовсски
До коментар #120 от "Рублевка":Набарали сте чашата на хан Крум , от черепа на Никифор и дърпате ли дърпате .. НО , има едно - НО !!! Хан Крум никога не е пил водка ..🤭
Коментиран от #124
01:37 25.01.2026
123 Гошо
01:47 25.01.2026
124 Рублевка
До коментар #122 от "Рубльовсски":За хан Крум има писулки на старогръцки, защото прабългарите са били варвари без писмо, които са доели конете си. Пиели са вмирисано конско мляко и са ядели сурово месо, като кучета. Единственото, което са правели добре, е да заколят някого и да го ограбят. Циганя.
Коментиран от #129
01:47 25.01.2026
125 Мите
До коментар #3 от "Слава Украйна":И на .акя ти Слава!....Голема!
01:49 25.01.2026
126 Соваж бейби
До коментар #23 от "Гръм и мълнии":Да не мислиш че пита някой украинският народ,тука дава бомби САЩ,Англия ,простите европейци и Япония налива масло в огъня има неуредени сметки с Русия.Украйна е просто военна площадка пред двора на Русия ако стане напечено в Европа ще сърбаме попарата че сме наблизо.САЩ е далеко освен ако намери начин Путин да прати подарък директно в Америка.Изобщо не е смешно така като чета копейки не знам си какво ,слава украина това са глупости ,проблема е в нашия двор Европа да няма война и евродеблите да приключи с помагането за Украйна.Ако тези дни ни прати нещо Русия да ви видя за кого ще викате май няма да има нито копейки ни укрофили,това ще е от европейско бездействие на хората че не протестира срещу Украйна те ще ни вкарат в война.Дано не се случи но това не е европейска грижа!
01:53 25.01.2026
127 УсасрА
До коментар #86 от "Мишел":Абе ти клиповете видя ли ги, какво неусоешно видя?
Сорос продажен?
01:53 25.01.2026
128 Ице ,
До коментар #117 от "Ицо":И ти , утре мини , а обереш дамските превръзки " Олуейс" на дамите ...
01:56 25.01.2026
129 Рубладжия
До коментар #124 от "Рублевка":За рубладжия, пишеш много правилно , на български ...Но , това не означава , че не си рубладжия , от България ..
02:02 25.01.2026
130 Факрус
До коментар #11 от "Езвенете":Езвенен си! Явно е, че сам си го слагаш и смучеш!
02:20 25.01.2026
131 Герге ,
Коментиран от #132
02:25 25.01.2026
132 Герги
До коментар #131 от "Герге ,":Не мой още. Иди на ...й
02:29 25.01.2026