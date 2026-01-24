Повредени са обекти от критичната инфраструктура след "най-мащабното нападение" срещу Белгород

Специалисти потушиха пожар в двора на многоетажна сграда на улица „Харгора“ в Белгород след масиран ракетен удар от украинските въоръжени сили.

„Украинските въоръжени сили нанесоха масиран ракетен удар по Белгород. Има последствия. В двора на многоетажна сграда на улица „Харгора“ избухна пожар, който бързо беше потушен. Наблизо разположен автомобил беше изтеглен от мястото на инцидента“, написа той.

Според кмета са повредени критични инфраструктурни обекти. Пожарът е повредил и стопанска постройка в частен дом. „Специалисти оглеждат мястото на инцидента и информацията се проверява“, добави Демидов.

По-рано регионалната оперативна група съобщи, че войските на украинските въоръжени сили са предприели "най-мащабното нападение" срещу Белгород. Първоначалните доклади сочат, че няма жертви.

Отломки са паднали и в село Таврово в Белгородска област.

„Покривите на две частни къщи са повредени. Информация за последствията се изяснява“, добави оперативната група.

Белгород е бил подложен на „най-тежкия обстрел“, вероятно от HIMARS, потвърди регионалният губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Обстрелът обаче „е причинил щети на енергийни съоръжения“, написа Гладков.

В 22:01 ч. Гладков издаде предупреждение за ракети в Белгород и Белгородска област, както и в Шебекино и Шебекински район.