80 евро струва вечеря за двама в Нидерландия и Белгия, ето колко е в България

Средната цена на вечеря с три ястия за двама в ресторант от среден клас в Европа варира в изключително широки граници – от около 20 евро до 160 евро, показва проучване на британската платформа FerryGoGo за 2026 г. Анализът обхваща разходите за хранене без включени напитки и се използва като индикатор за общото ценово равнище в различните дестинации, предаде БТА.
Сред най-скъпите държави за вечеря за двама през 2026 г. са Швейцария със средна цена от 107,24 евро и Дания с 93,69 евро. Следват Люксембург (90 евро) и Норвегия, където вечерята струва средно 77,96 британски лири или около 89,86 евро. Група от страни – Нидерландия, Ирландия, Финландия и Белгия – споделят сходно ниво от около 80 евро. В отделни градове в Швейцария обаче, като Лугано и Цуг, вечерята достига до 160 евро.
На другия край на класацията са най-достъпните дестинации, сред които много страни от Югоизточна Европа и Балканите. Най-ниската средна цена е отчетена в Косово – около 20 евро за вечеря за двама. Следват Северна Македония с 24,38 евро, Молдова с 30,32 евро, Босна и Херцеговина с 30,75 евро и Сърбия с 38,34 евро.
Хърватия се нарежда приблизително в средата на европейската скала. Средната цена на вечеря за двама в страната е около 60 евро. На сходно ценово равнище са Литва, Латвия и Франция. Германия е малко по-скъпа със средна цена от 65 евро, докато Испания и Словения остават по-достъпни – около 50 евро за вечеря за двама. Петдесет евро струва вечерята за двама и в Гърция, в Черна гора е с пет евро по-малко, а в Румъния и Албания тристепенно меню за двама възлиза средно на около 41 евро – с едно евро повече от България.
Британската платформа FerryGoGo ежегодно следи разходите за пътуване в Европа – от транспорт и настаняване до ежедневни разходи, като храненето извън дома се счита за един от най-бързите ориентири за това колко скъпа е дадена страна за туристите. По-високите цени в ресторантите обикновено вървят ръка за ръка с по-скъпи напитки, кафе и настаняване.
За двама, в по скъп ресторант с повече неща може да сметнете колко е.
До коментар #4 от "Иван":"слънчев бряг около 50 евро за двама"
Това беше миналото лято - сега сме в "клуба на богатите" и 50 евро за единия няма да стигнат.
До коментар #3 от "Руската пропаганда опростачва":Ааааааа, сега ми стана ясно защо си толкова лаконично неумен....
До коментар #10 от "осраински":И във всички ресторанти атмосферата е романтична - на тъмно със свещи.
Какво има в една вечеря в този ресторант, което аз да не мога да си приготвя сам?
Ха, ха…
80 евро, ама ще стоят гладни, а аз ще направя вечеря за 10 човека.
До коментар #14 от "заплатата":Предпочитам да плащам немски заплати за немска работа
До коментар #19 от "Счетоводител":Колкото пъти съм ходил на ресторант след нова година, за двама човека повече от 57 Евро сметка нямам.
До коментар #24 от "Българин":Къде в Еврозоната зареждаш за 1.25 Евро литъра?
28 аз мога
30 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #35 от "Последния Софиянец":Троле, за какъв ресторант говориш, като тролиш тук по цял ден.
До коментар #27 от "Ресторантьор":бате, замезвай със сланина и попърДжай властта, ха, ха…
До коментар #30 от "Соваж бейби":"За трима души можеш да се побереш до 60/70 евро"
Ти четеш ли какво съм написал - МОЖЕШЕ да се побереш миналото лято а това лято още не е дошло - едва ли ще можеш и това лято ама пък ще видим. Аз за разлика от нашите козячета не виждам в бъдещето.
До коментар #1 от "Даниел":За 40 евро в България, на Боровец двама могат да ги пуснат в кръчмата да гледат другите как вечерят. И да им сервират по бира и малко картофки. За 40 евро можеше да се вечеря преди ковида. Стандарта в България отдавна е друг.
До коментар #41 от "Гошо":Това още колко пъти ще го тро лиш?
До коментар #1 от "Даниел":За 40 евро в български курорт могат да вечерят дама, но "вечерята" им ще бъде обща порция пържени картофи 200 гр. и общо 2 кюфтета - по кюфте на калпак. За допълнителни екстри като малка бира, 2 филии хляб, настъргано палмово сирене върхъ картофите и още едно кюфте - минимум още 100 евро.
До коментар #38 от "Пий си ичкията от пърцуца,":За мен не мисли пий си ракията и гласувай за Възраждане ,аз не гласувам
До коментар #24 от "Българин":Къде в Еврозоната зареждаш за 1.25 Евро литъра?
До коментар #39 от ".........":Последно в една бирария в Оерликон за 4 ма дадох някъде 130-140 франка. Ама то много бира отиде, а и имаше мезета доволно. Дори ми се видя евтино, ама не съм ги разпитвал как точно се е получил резултата.
работят за по 600 евро, излиза че те трябва да живеят в ресторанта :)
До коментар #47 от "Не си уточнил":Отишал си на курорт не на угояване хихи
До коментар #43 от "Данко Харсъзина":"Стандарта в България отдавна е друг"
Стандарта се определя тъкмо от това със средната заплата колко неща можеш да си купиш а не колко пари вземаш в долари или евро - много Африкански държави са с по-висок стандарт от нас защото могат да си купят повече неща с една заплата от нас нищо че изразена в долари или евро е по-ниска.
За това МВФ отдавна определя БВП на една държава коригиран с ППР (паритет на покупателната способност) - САЩ ужким имат голям БВП ама едно експресо в ресторант в Манхатън е 30 долара.
До коментар #40 от "Запознат":Стига паника с това евро бе човек !Аз от как съм тук сме на евро ,в България на морето не е от ранг на Монако или Ница колко да е една порция ,нито пък е атрактивна страна за туристи за България ще останете съвсем без посетители ?С поскъпване днешна цена ти говоря меню е не повече от 14,17 евро без десерт или вино ,бира ,кока..Както ги сметнеш ти излиза с 5,10 евро по скъпо от Макдо гмо химията заради малкия сме минавали гледа реклами с глупавите играчки тотал 82 последния път нали и там поръчваш десерт ,безалкохолно мъжете ядете повече един хамбургер не става и това беше края на такива вериги в плюс нито колота е кола вода,нито хамбургерите са хубави.
Три водчици за дезинфекция.
Нека ми е зле на мен!
Пей сърце или ш’та ритна!
80 евро, ама един друг път, хи, хи…
До коментар #53 от "Ами":Е така де ама трябва нито да закусват нито да обядват а само да вечерят и няма да има пари за облекло обувки, данъци коли и всичко друго.
До коментар #55 от "Икономист":Кръчмите в София, на Банско и на Боровец са препълнени. Няма места. Какви са им заплатите на българите не зная. В повечето кръчми без 200 евро в джоба е по добре да не влизаш. А никъде няма места.
Тези данни отразяват различията в икономическите условия и политиките между двете държави. България е преживяла значителен растеж на минималната заплата след прехода от социализъм. Западна Германия, с по-развита икономика, демонстрира по-помалко нарастване на минималната заплата. Тези разлики подчертават успешната адаптация на България към пазарната икономика. Важно е да се разглеждат и социалните условия, които влияят на жизнените стандарти.
До коментар #43 от "Данко Харсъзина":Ехххх, Данко, Данко... сер-семин си беше, сер-семин ще си бъдеш! Не стандарта на живот, бре сер-семино. В България отдавна вече цените са максимално високи, а стандарта и заплатите са африкански.
До коментар #55 от "Икономист":Всяка втора кола в София е над 100 000 евро. Всеки българин има по няколко недвижими имота. Това го няма нито в Берлин, нито в Париж. Стандарта на българина е далеч по висой от този на европееца.
До коментар #57 от "Соваж бейби":"Стига паника с това евро бе човек !Аз от как съм тук сме на евро"
Мен еврото не ме притеснява като пари - какви напечатани хартийки и какво ще пише върху тях нямат никакво значение - проблема сега ще е че ЕЦБ ще определя държавните пари на България за какво ще се харчат, колко да е дефицита и тем подобни а ЕЦБ няма да се съобразява с България а с Германия или Франция.
А ти щом си на евро явно не работиш в България и щом говориш в трето лице "ще останете съвсем без посетители" явно вече не си и българин или България не те интересува.
До коментар #65 от "Дочоолу":Ако си необразован и мързелив, и караш на фалшив ТЕЛК, стандарта безспорно е нисък.
До коментар #61 от "Смятащ":Точно за това казвам, че трябва да живеят там.
А щом живеят там, все ще остане нещо я недоизядено, я недоизпито.
А и някой може да забрави някоя дрешка която да им е по мярка.
Пък и разходите за битовите им нужди изчезват.
В процеса на времето може да се окаже, че нямат никакви разходи
и дори ще започнат да спестяват, ако продължават да работят.
И ако спестяват усилено, един ден дори могат да си купят ресторанта :)
До коментар #26 от "кажи бе":Мисля че в люксембург
До коментар #48 от "Бате":каквото си искам и ако искам.
А ти ще пиеш каквото е останало.
А за кого ще гласувам знам само аз, хи, хи…
До коментар #67 от "Данко Харсъзина":"Всяка втора кола в София е над 100 000 евро"
Не сравнявай София с България - в София е пълно с калинки на държавни служби с тлъсти заплати че така си осигуряват избиратели мафията - що не се разкараш малко по северозапада или пък по югозапада.
Точно за това България е бедна заради огромната администрация която е на тлъсти заплати - администрацията в САЩ е само 3 пъти по-голяма от България и там са най-ниските заплати и работят само латиноси които се възползват от това че им осигуряват здравни и пенсионни застраховки.
Миналата година даваха една кифла началничка на агенция на 35 000 лв заплата - как няма да карат коли за по 100 000 евро. Бизнесмените които имат реален и печеливш бизнес не карат такива коли защото влагат в бизнеса си и са ги изкарвали тези пари а не са им подарени.
До коментар #68 от "Запознат":Интересува ме България нали съм българка и искам българите да са добре!Ама не е нормално такива цени бе човек ,кръчмарите прекаляват а на почивка лятото в България съжалявам ама не ми се идва нагледала съм се и работила по морето какво да и гледам още .Не забравяй и наливния алкохол ,готвеното ако днес не се продаде менюто за обяд утре ще ти го претоплят или направи на друго .А тук менюто е за деня ако остане непродадено пускат на 40 % намаление се изчисти за деня .Трябва специална комисия не знам да определи цени в България нещо не е нормално като чета за цените ви.
До коментар #73 от "Учуден":В Люксембург бензина е около 1.45 литъра. Опитай пак, моля.
