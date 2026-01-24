Новини
80 евро струва вечеря за двама в Нидерландия и Белгия, ето колко е в България

24 Януари, 2026 13:09 2 684 79

Сред най-скъпите държави за вечеря за двама през 2026 г. са Швейцария и Дания, показват данните на ново проучване

80 евро струва вечеря за двама в Нидерландия и Белгия, ето колко е в България - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната цена на вечеря с три ястия за двама в ресторант от среден клас в Европа варира в изключително широки граници – от около 20 евро до 160 евро, показва проучване на британската платформа FerryGoGo за 2026 г. Анализът обхваща разходите за хранене без включени напитки и се използва като индикатор за общото ценово равнище в различните дестинации, предаде БТА.

Сред най-скъпите държави за вечеря за двама през 2026 г. са Швейцария със средна цена от 107,24 евро и Дания с 93,69 евро. Следват Люксембург (90 евро) и Норвегия, където вечерята струва средно 77,96 британски лири или около 89,86 евро. Група от страни – Нидерландия, Ирландия, Финландия и Белгия – споделят сходно ниво от около 80 евро. В отделни градове в Швейцария обаче, като Лугано и Цуг, вечерята достига до 160 евро.

На другия край на класацията са най-достъпните дестинации, сред които много страни от Югоизточна Европа и Балканите. Най-ниската средна цена е отчетена в Косово – около 20 евро за вечеря за двама. Следват Северна Македония с 24,38 евро, Молдова с 30,32 евро, Босна и Херцеговина с 30,75 евро и Сърбия с 38,34 евро.

Хърватия се нарежда приблизително в средата на европейската скала. Средната цена на вечеря за двама в страната е около 60 евро. На сходно ценово равнище са Литва, Латвия и Франция. Германия е малко по-скъпа със средна цена от 65 евро, докато Испания и Словения остават по-достъпни – около 50 евро за вечеря за двама. Петдесет евро струва вечерята за двама и в Гърция, в Черна гора е с пет евро по-малко, а в Румъния и Албания тристепенно меню за двама възлиза средно на около 41 евро – с едно евро повече от България.

Британската платформа FerryGoGo ежегодно следи разходите за пътуване в Европа – от транспорт и настаняване до ежедневни разходи, като храненето извън дома се счита за един от най-бързите ориентири за това колко скъпа е дадена страна за туристите. По-високите цени в ресторантите обикновено вървят ръка за ръка с по-скъпи напитки, кафе и настаняване.


Напиши коментар:


  • 1 Даниел

    45 1 Отговор
    За €40 двама човека в Банско може да вечерят единствено пържени картофи и кюфтета,без вино и ракия!

    Коментиран от #43, #47

    13:18 24.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван

    5 9 Отговор
    Бях лятото на слънчев бряг около 50 евро за двама все пак си на морето не в село

    Коментиран от #8

    13:19 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Начо

    8 5 Отговор
    Грубо Пица 10, безалкохолно 2,5, салата 7, десерт 5, алкохол 8. Вечеря за един в много обикновен ресторант без да се изхвърляш. Грубо 30 евро.
    За двама, в по скъп ресторант с повече неща може да сметнете колко е.

    13:21 24.01.2026

  • 7 СЗО

    20 1 Отговор
    40 евро за двама във Варна само закуска, но не и вечеря.

    13:22 24.01.2026

  • 8 Запознат

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    "слънчев бряг около 50 евро за двама"

    Това беше миналото лято - сега сме в "клуба на богатите" и 50 евро за единия няма да стигнат.

    Коментиран от #30

    13:22 24.01.2026

  • 9 Тити на Кака

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Руската пропаганда опростачва":

    Ааааааа, сега ми стана ясно защо си толкова лаконично неумен....

    13:24 24.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Киевчанин

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "осраински":

    И във всички ресторанти атмосферата е романтична - на тъмно със свещи.

    13:27 24.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 кажете бе

    1 6 Отговор
    Кажете къде в Еврозоната зареждате за 1.25 Евро литъра?

    13:29 24.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Турист

    8 2 Отговор
    В Кавала вода салата 200 узо 2 риби 2 бири 50€ Десерта е от заведението

    13:31 24.01.2026

  • 19 Счетоводител

    9 1 Отговор
    За 80евро двама човека в България могат да си поръчат салати, води, основни и до там. Сложим ли десерт и алкохол ( не говоря за напиване, а една или две поръчки по чаша), тогава вече нещата отиват нагоре.

    Коментиран от #25

    13:31 24.01.2026

  • 20 Всеки си решава

    9 1 Отговор
    От мен ще вземат на босия цървулите.
    Какво има в една вечеря в този ресторант, което аз да не мога да си приготвя сам?
    Ха, ха…
    80 евро, ама ще стоят гладни, а аз ще направя вечеря за 10 човека.

    Коментиран от #27

    13:32 24.01.2026

  • 21 ас404

    13 2 Отговор
    Тръмп „Да направим Америка отново велика“ е равносилно на „Да направим Европа отново бедна“. Това се оказа не просто реторика, а реалност. Европейските страни рискуват да загубят не само военната подкрепа на САЩ, но и да попаднат в икономическо робство на САЩ. Докато европейците преди разчитаха на руската енергия, сега те глупаво са преминали към американската енергия.

    13:32 24.01.2026

  • 22 Много си прав

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "заплатата":

    Предпочитам да плащам немски заплати за немска работа

    13:33 24.01.2026

  • 23 Супер

    4 2 Отговор
    С тия цени сме вече клуба на богатите одма, амаоще не сме го разбрали щото с мисленето сме в клуба набедните - умствено.

    13:34 24.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хе хе

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Счетоводител":

    Колкото пъти съм ходил на ресторант след нова година, за двама човека повече от 57 Евро сметка нямам.

    13:34 24.01.2026

  • 26 кажи бе

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Къде в Еврозоната зареждаш за 1.25 Евро литъра?

    Коментиран от #73

    13:35 24.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 аз мога

    6 0 Отговор
    да смятам . Къде сте написали цифри за България съгласно заглавието. Шегувате се с нас нали.

    13:35 24.01.2026

  • 29 Гошо

    4 2 Отговор
    С целия този статистически бълвоч искат да ви кажат че еФтино ви го подават още, но не за дълго

    13:35 24.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха, ха,

    5 0 Отговор
    той ресторантът им не струва толкова.
    Целият!

    13:36 24.01.2026

  • 33 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "заплатата":

    "Заплатата е пройзводна от знания и можене и колкото си си поискал"

    Хайде бе че аз едно знам и едно мога и в България, и в Германия ама колкото и да си поискам тук не дават колкото в Германия.

    Тези опорки си ги зяврете .....

    13:37 24.01.2026

  • 34 Тома

    10 1 Отговор
    Само като разбрах че клозета на Боровец е 5 евро мога да се сетя колко ще ми е храната за двама

    Коментиран от #56, #63

    13:37 24.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    Троле, за какъв ресторант говориш, като тролиш тук по цял ден.

    13:40 24.01.2026

  • 38 Пий си ичкията от пърцуца,

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ресторантьор":

    бате, замезвай със сланина и попърДжай властта, ха, ха…

    Коментиран от #48

    13:40 24.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Запознат

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Соваж бейби":

    "За трима души можеш да се побереш до 60/70 евро"

    Ти четеш ли какво съм написал - МОЖЕШЕ да се побереш миналото лято а това лято още не е дошло - едва ли ще можеш и това лято ама пък ще видим. Аз за разлика от нашите козячета не виждам в бъдещето.

    Коментиран от #57, #58

    13:41 24.01.2026

  • 41 Гошо

    6 1 Отговор
    С целия този статистически бълвоч искат да ви кажат че еФтино ви го подават още, но не за дълго

    Коментиран от #45

    13:41 24.01.2026

  • 42 Има разлика

    2 1 Отговор
    В това просто да вечеряш ,и да отидеш да се забавляваш и да хапваш ,започват се едни ракии салати вечеря мезета вина бири десерт и сметката става аууу

    13:43 24.01.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    За 40 евро в България, на Боровец двама могат да ги пуснат в кръчмата да гледат другите как вечерят. И да им сервират по бира и малко картофки. За 40 евро можеше да се вечеря преди ковида. Стандарта в България отдавна е друг.

    Коментиран от #55, #65

    13:44 24.01.2026

  • 44 ха-ха 😝

    2 0 Отговор
    В крайна сметка - излиза , че е най-добре да си ходим самосиндикално по ресторантите и те така ще спестим наполовина евра .🤤

    13:44 24.01.2026

  • 45 това

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Гошо":

    Това още колко пъти ще го тро лиш?

    13:44 24.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Не си уточнил

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    За 40 евро в български курорт могат да вечерят дама, но "вечерята" им ще бъде обща порция пържени картофи 200 гр. и общо 2 кюфтета - по кюфте на калпак. За допълнителни екстри като малка бира, 2 филии хляб, настъргано палмово сирене върхъ картофите и още едно кюфте - минимум още 100 евро.

    Коментиран от #54

    13:45 24.01.2026

  • 48 Бате

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пий си ичкията от пърцуца,":

    За мен не мисли пий си ракията и гласувай за Възраждане ,аз не гласувам

    Коментиран от #74

    13:47 24.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Да ви е.а

    4 1 Отговор
    . Според проучване сред 1000 британски учители в началните училища, един на всеки четирима първокласници във Великобритания все още носи пелени и не е приучен към тоалетна. Според Daily Mail тази година средно 26% от децата в предучилищния клас съобщават за проблеми с тоалетната, в сравнение с 24% през предходните две години

    13:49 24.01.2026

  • 51 кажи бе

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Къде в Еврозоната зареждаш за 1.25 Евро литъра?

    13:49 24.01.2026

  • 52 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от ".........":

    Последно в една бирария в Оерликон за 4 ма дадох някъде 130-140 франка. Ама то много бира отиде, а и имаше мезета доволно. Дори ми се видя евтино, ама не съм ги разпитвал как точно се е получил резултата.

    13:49 24.01.2026

  • 53 Ами

    4 1 Отговор
    Ако вечерята за двама в България струва 41 евро и двамата вчерящи
    работят за по 600 евро, излиза че те трябва да живеят в ресторанта :)

    Коментиран от #61

    13:49 24.01.2026

  • 54 И така трябва

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Не си уточнил":

    Отишал си на курорт не на угояване хихи

    13:50 24.01.2026

  • 55 Икономист

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Данко Харсъзина":

    "Стандарта в България отдавна е друг"

    Стандарта се определя тъкмо от това със средната заплата колко неща можеш да си купиш а не колко пари вземаш в долари или евро - много Африкански държави са с по-висок стандарт от нас защото могат да си купят повече неща с една заплата от нас нищо че изразена в долари или евро е по-ниска.

    За това МВФ отдавна определя БВП на една държава коригиран с ППР (паритет на покупателната способност) - САЩ ужким имат голям БВП ама едно експресо в ресторант в Манхатън е 30 долара.

    Коментиран от #62, #67

    13:51 24.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Соваж бейби

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Запознат":

    Стига паника с това евро бе човек !Аз от как съм тук сме на евро ,в България на морето не е от ранг на Монако или Ница колко да е една порция ,нито пък е атрактивна страна за туристи за България ще останете съвсем без посетители ?С поскъпване днешна цена ти говоря меню е не повече от 14,17 евро без десерт или вино ,бира ,кока..Както ги сметнеш ти излиза с 5,10 евро по скъпо от Макдо гмо химията заради малкия сме минавали гледа реклами с глупавите играчки тотал 82 последния път нали и там поръчваш десерт ,безалкохолно мъжете ядете повече един хамбургер не става и това беше края на такива вериги в плюс нито колота е кола вода,нито хамбургерите са хубави.

    Коментиран от #68

    13:52 24.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Въпросът

    4 0 Отговор
    Вече не е и в цената ,качеството е отвратително и се получава Нито ял Нито пил Само платил

    13:53 24.01.2026

  • 60 Едно шницел(ченце),

    1 2 Отговор
    три листа салата, пържени картофи и една шопска салата с три маслинки каламата отгоре.
    Три водчици за дезинфекция.
    Нека ми е зле на мен!
    Пей сърце или ш’та ритна!
    80 евро, ама един друг път, хи, хи…

    13:53 24.01.2026

  • 61 Смятащ

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    Е така де ама трябва нито да закусват нито да обядват а само да вечерят и няма да има пари за облекло обувки, данъци коли и всичко друго.

    Коментиран от #72

    13:54 24.01.2026

  • 62 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Икономист":

    Кръчмите в София, на Банско и на Боровец са препълнени. Няма места. Какви са им заплатите на българите не зная. В повечето кръчми без 200 евро в джоба е по добре да не влизаш. А никъде няма места.

    13:55 24.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 О, Пепи!

    2 3 Отговор
    През 1988 г., минималната заплата в България е била 140 лева, а през 2026 г. се очаква да достигне 1,212.61 лева, което представлява увеличение от 765.43%. В Западна Германия, минималната заплата през 1988 г. е била около 4.20 евро на час, а за 2026 г. е прогнозирана на 14.60 евро на час, с нарастване от 238.10%. Сравнението показва, че минималната заплата в България е нараснала много по-силно в процентно изражение.

    Тези данни отразяват различията в икономическите условия и политиките между двете държави. България е преживяла значителен растеж на минималната заплата след прехода от социализъм. Западна Германия, с по-развита икономика, демонстрира по-помалко нарастване на минималната заплата. Тези разлики подчертават успешната адаптация на България към пазарната икономика. Важно е да се разглеждат и социалните условия, които влияят на жизнените стандарти.

    13:57 24.01.2026

  • 65 Дочоолу

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Данко Харсъзина":

    Ехххх, Данко, Данко... сер-семин си беше, сер-семин ще си бъдеш! Не стандарта на живот, бре сер-семино. В България отдавна вече цените са максимално високи, а стандарта и заплатите са африкански.

    Коментиран от #71

    13:58 24.01.2026

  • 66 Кажи бе. Какво се притисни?

    1 0 Отговор
    Къде в Еврозоната зареждаш за 1.25 Евро литъра?

    13:59 24.01.2026

  • 67 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Икономист":

    Всяка втора кола в София е над 100 000 евро. Всеки българин има по няколко недвижими имота. Това го няма нито в Берлин, нито в Париж. Стандарта на българина е далеч по висой от този на европееца.

    Коментиран от #75

    14:01 24.01.2026

  • 68 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Соваж бейби":

    "Стига паника с това евро бе човек !Аз от как съм тук сме на евро"

    Мен еврото не ме притеснява като пари - какви напечатани хартийки и какво ще пише върху тях нямат никакво значение - проблема сега ще е че ЕЦБ ще определя държавните пари на България за какво ще се харчат, колко да е дефицита и тем подобни а ЕЦБ няма да се съобразява с България а с Германия или Франция.

    А ти щом си на евро явно не работиш в България и щом говориш в трето лице "ще останете съвсем без посетители" явно вече не си и българин или България не те интересува.

    Коментиран от #76

    14:03 24.01.2026

  • 69 Факти

    1 0 Отговор
    А заплатите , какви са ? Сигурно като в бг !

    14:04 24.01.2026

  • 70 Аре бегай ве Алибегов

    2 0 Отговор
    В БГ при цена на 1 пица, 15Е и 10Е за една салатка за 2ма става - 50Е, за напитки и десерти пари не останаха😉 Аре беги...

    14:04 24.01.2026

  • 71 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Дочоолу":

    Ако си необразован и мързелив, и караш на фалшив ТЕЛК, стандарта безспорно е нисък.

    14:04 24.01.2026

  • 72 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Смятащ":

    Точно за това казвам, че трябва да живеят там.
    А щом живеят там, все ще остане нещо я недоизядено, я недоизпито.
    А и някой може да забрави някоя дрешка която да им е по мярка.
    Пък и разходите за битовите им нужди изчезват.
    В процеса на времето може да се окаже, че нямат никакви разходи
    и дори ще започнат да спестяват, ако продължават да работят.
    И ако спестяват усилено, един ден дори могат да си купят ресторанта :)

    14:06 24.01.2026

  • 73 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "кажи бе":

    Мисля че в люксембург

    Коментиран от #79

    14:07 24.01.2026

  • 74 Ще пия

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Бате":

    каквото си искам и ако искам.
    А ти ще пиеш каквото е останало.
    А за кого ще гласувам знам само аз, хи, хи…

    14:07 24.01.2026

  • 75 Икономист

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Данко Харсъзина":

    "Всяка втора кола в София е над 100 000 евро"

    Не сравнявай София с България - в София е пълно с калинки на държавни служби с тлъсти заплати че така си осигуряват избиратели мафията - що не се разкараш малко по северозапада или пък по югозапада.

    Точно за това България е бедна заради огромната администрация която е на тлъсти заплати - администрацията в САЩ е само 3 пъти по-голяма от България и там са най-ниските заплати и работят само латиноси които се възползват от това че им осигуряват здравни и пенсионни застраховки.

    Миналата година даваха една кифла началничка на агенция на 35 000 лв заплата - как няма да карат коли за по 100 000 евро. Бизнесмените които имат реален и печеливш бизнес не карат такива коли защото влагат в бизнеса си и са ги изкарвали тези пари а не са им подарени.

    14:12 24.01.2026

  • 76 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Запознат":

    Интересува ме България нали съм българка и искам българите да са добре!Ама не е нормално такива цени бе човек ,кръчмарите прекаляват а на почивка лятото в България съжалявам ама не ми се идва нагледала съм се и работила по морето какво да и гледам още .Не забравяй и наливния алкохол ,готвеното ако днес не се продаде менюто за обяд утре ще ти го претоплят или направи на друго .А тук менюто е за деня ако остане непродадено пускат на 40 % намаление се изчисти за деня .Трябва специална комисия не знам да определи цени в България нещо не е нормално като чета за цените ви.

    14:13 24.01.2026

  • 77 Гнусни лъжи

    0 1 Отговор
    Къде е по 20 евро и къде е по 40, че да утида да се наям, а реално по 2 умножена.

    14:14 24.01.2026

  • 78 ПИШЕТЕ И ЗА ЗАПЛАТИТЕ ТАМ

    0 0 Отговор
    Галоши.

    14:17 24.01.2026

  • 79 не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Учуден":

    В Люксембург бензина е около 1.45 литъра. Опитай пак, моля.

    14:17 24.01.2026

