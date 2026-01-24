Украйна унищожи 15 руски ракети и 357 дрона при нощната руска атака. Чернигов е без ток, проблеми за киевското метро

В нощта на събота, 24 януари, руската армия е изстреляла по Украйна две ракети "Циркон“, съобщиха от Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, цитирани от Радио НВ и българската агенция ФОКУС.
По-конкретно се отбелязва, че руските войски са изстреляли две противокорабни ракети ЗМ22 "Циркон“ от територията на Крим.
Освен това руснаците са атакували Украйна с 12 крилати ракети Х-22/Х-32; шест балистични ракети Искандер-М/С-300; една управляема ракета Х-59/69; 375 ударни дронове тип Шахед, Гербер, Италмас и други типове безпилотни летателни апарати.
От ВВС на ВСУ подчертават, че основната цел на удара е била Киевска област, като за атаката са били използвани самолети от стратегическата авиация с ракети Х-22/Х-32.
Въздушното нападение е било отблъснато от авиацията, зенитните ракетни войски, подразделенията за електронна война и безпилотни системи, както и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.
Към 09:00 часа украинската ПВО е унищожила девет крилати ракети Х-22/Х-32; пет балистични ракети Искандер-М/С-300; една управляема авиационна ракета Х-59/69; 357 ударни БпЛА от различни типове.
Тази нощ руските сили удариха втория по големина украински град Харков с ракети „Шахед“, оставяйки 19 ранени, включително бременна жена и дете, предаде УНИАН.
Кметът Игор Терехов съобщи, че са били ударени два района – Индустриален и Немишлянски.
Апартаменти във високи сгради са изгорели, а общежитие, в което живеят разселени лица, болница и родилен дом са били разрушени.
„Според предварителна информация, къща е била ударена, а апартамент се е запалил в Индустриален район. Имаме информация за още един удар в жилищна сграда. Хора са блокирани в пететажна сграда в резултат на удар с ракета „Шахед“, съобщи кметът.
Според Олег Синегубов, началник на Харковската областна военна администрация, две жени са ранени и са се нуждаели от медицинска помощ.
„74-годишна жена е претърпяла остра стресова реакция в резултат на вражеското нападение срещу Харков. 25-годишна бременна жена също е ранена“, написа той.
Ракета „Шахед“ е ударила и частен дом в Немишлянски район. Терехов отбеляза, че собственикът на жилището е бил ранен в резултат на обстрела. Много съседни къщи също са повредени.
Русия масирано атакува и столицата Киев.
Според кмета на града Виталий Кличко един човек е загинал, а четирима са ранени. Трима от ранените са хоспитализирани. Има прекъсвания в топло- и водоснабдяването на левия бряг на Киев.
Киевските специални полицейски сили съобщиха, че жена, родена през 1994 г., е получила порязвания по крака си в район Бровари и е била откарана в местна болница. Други две жертви, мъж, роден през 1988 г., и жена, родена през 1983 г., са получили леки порязвания.
В район Бориспол жена, родена през 1996 г., е хоспитализирана със затворена черепно-мозъчна травма.
Четири частни жилища и два автомобила са повредени в район Бровари. Друг дом е повреден в район Бориспол.
В Дарницки район руски въздушен удар е повредил частно медицинско заведение: прозорците са повредени, а един човек е ранен.
Пак там е ударена недовършена многоетажна жилищна сграда, което е причинило пожар на 5-ия и 6-ия етаж.
В Голосеевския район на Киев е ударена нежилищна сграда, което е предизвикало пожар, съобщи началникът на Киевската градска държавна администрация Тимур Ткаченко.
Удари в Индустриалния район на Харков са повредили общежитие за разселени лица, болница и родилен дом.
В района на Холосеевски са повреди прозорци на частен дом в резултат на руска атака.
Съобщава се за щети по гаражи в района на Днепровски; на място има пожар. Цистерна с гориво гори на паркинг в района на Днепровски в резултат на падащи отломки.
Шестетажна офис сграда е била ударена в района на Соломянски.
Кличко съобщи, че в района са извикани медици.
„Нежилищна сграда е ударена в районите Деснянски и Холосеевски. Киев е подложен на масирана вражеска атака“, написа той.
Военновъздушните сили съобщиха за атака срещу столицата от десетки бойни дронове и балистични ракети, докато мониторингови канали съобщиха за удар по Киевска област с ракета „Циркон“.
Недостиг на ток е причинил смущения в киевското метро, според съобщение в Telegram канала на градската администрация на Киев.
„Поради недостиг на ток по червената линия има временни смущения в движението на влаковете. Влаковете се движат между станциите Академгородок и Арсенална на интервали от 7-9 минути; Дарница - Ливобережна - Арсенална на интервали от 12 минути. Влаковете се управляват под диспечерски контрол, т.е. ръчно“, се казва в съобщението.
Четири станции по червената линия също са затворени: Лисова, Черниговска, Гидропарк и Днепър. Броят на влаковете по линиите се определя въз основа на наличния капацитет на електропреносната мрежа“, отбеляза градската администрация.
Освен това влаковете по зелената линия на метрото се движат само между станциите Сирец-Видубичи и Осокорки-Красни Хутор. Промените се дължат на повреди по линията.
Почти цял Чернигов е без ток поради щети по енергийната инфраструктура, съобщава „Суспилне“, позовавайки се на градския съвет.
„Страна“, позовавайки се на „Черниговобленерго“, съобщава, че стотици хиляди клиенти са без ток. Според компанията е повреден важен енергиен обект в района на Нижин.
Сирена за въздушна тревога е била пусната в Черниговска област през нощта и сутринта на 24 януари.
Енергийната ситуация в Украйна е „близо до хуманитарна катастрофа“, съобщава Ройтерс, цитирайки Максим Тимченко, ръководител на украинския холдинг DTEK.
Главният изпълнителен директор на компанията подчерта, че всяко бъдещо мирно споразумение между Москва и Киев трябва да включва прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура.
По-рано кореспондентът на Die Welt по телевизията Кристоф Ванер, който е в украинската столица, съобщи, че Киев има катастрофална енергийна ситуация. Той съобщи, че в града почти няма отопление, а има прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.
Преди атака от тази нощ министърът на енергетиката Денис Шмигал обяви. че Украйна планира да премине от аварийни към почасови прекъсвания на електрозахранването.
Според него ситуацията в електропреносната мрежа остава тежка, със значителен недостиг на капацитет.
„Въпреки това, благодарение на координираните действия на „Укренерго“ и операторите на разпределителната система, наблюдаваме тенденция към частична стабилизация. Очакваме постепенно да преминем от аварийни към почасови прекъсвания през следващите дни. Също така формираме допълнителни резервни екипи за подобряване на работата“, написа той.
Според него е завършена пълна проверка на когенерационните блокове в Киев и околния регион.
„Ясно определихме общия им брой и техническата им работоспособност. В момента само една трета от въведените в експлоатация блокове реално доставят енергия към мрежата. Сътрудничим си с местните власти по този въпрос. Всички блокове трябва да са в експлоатация“, добави министърът.
Енергийният експерт Генадий Рябцев заяви, че подобряването на метеорологичните условия няма да повлияе на прекъсването на електрозахранването в Киев, тъй като основният проблем не е сланата, а сериозните повреди по електропроводите.
Според него капацитетът за разпределение и пренос на електроенергия в Киев в момента е ограничен: атомните електроцентрали в момента работят с по-малко от пълен капацитет, защото няма друго място за пренос на електроенергия.
„През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Руската федерация прехванаха и унищожиха 75 украински безпилотни летателни апарата: 46 над Ростовска област, 22 над Белгородска област, три над Крим, два над Курска област и по един над Воронежска и Брянска област“, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Русия.
5 Софиянец
Коментиран от #74
03:28 24.01.2026
8 Лазаров
Коментиран от #65
03:44 24.01.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #106
03:57 24.01.2026
15 Марихуан Зеленоплодски
04:26 24.01.2026
17 Как
До коментар #14 от "Сега русофилите за кой ще гласуват":за кой ? За Алтернатива за България !
Коментиран от #73
04:46 24.01.2026
18 Артилерист
04:47 24.01.2026
19 Володимир Кокаинович Зеленски
Коментиран от #76
04:52 24.01.2026
21 Карго 200
С ракети,колкото и да са те няма да стане!
Не превземе ли поне Покровск няма да има какво да празнува на девети май;)))
Коментиран от #46
05:01 24.01.2026
22 хихи
Като не искаш мира, нати секира....
05:16 24.01.2026
23 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #79
05:17 24.01.2026
25 Не разбирам
До коментар #6 от "Копейков":Защо давате минуси на един от малкото здраво мислещи тук
05:21 24.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гориил
05:47 24.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Невярно
Коментиран от #36, #116
06:13 24.01.2026
36 Вярно
До коментар #35 от "Невярно":Ку-куу заминаваш при ястребинчетата
06:17 24.01.2026
06:23 24.01.2026
06:36 24.01.2026
39 Българка 😺-Маца
Коментиран от #52
06:59 24.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Британското разузнаване
"Според Терехов, руснаците са атакували града с 25 ракети „Шахид“"
07:26 24.01.2026
44 Бат Путин
45 И последно
Коментиран от #47
07:43 24.01.2026
46 След вчерашната жизнерадостна статия
До коментар #21 от "Карго 200":за украински дронове срещу Русия, въобще не ми и мина през акъла, че Русия ще отмъсти десетократно и ще ми развалят настроението.
Ех, дано утре пак има жизнерадостна статия и пак да пишем весели коментари!
Имаме нужда от ободряване!
А иначе неможачите още Бахмут не са превзели, а какво да говорим за Покровск, Мирноград, Гуляйполе и т.н. ? Зеленски дори се снима пред Покровск!
07:44 24.01.2026
47 Ти мани Зеленски
До коментар #45 от "И последно":мен повече ме интересува, къде са отишли процентите за щедро раздаваните стотици милиарди?!
Дано Тръмп открие отговора!
Коментиран от #86
07:51 24.01.2026
48 Ъъъъъ
До операция "Паяжина", Киев имаше и топло, и светло..... А и някак си беше далеч от фронтовата линия.
07:55 24.01.2026
49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #108, #140
Ще получит секира !!!
Коментиран от #56
07:56 24.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Дудов
08:03 24.01.2026
56 маке..
До коментар #50 от "Владимир Путин, президент":Бравос на вова..само пуцаньие и думканьие ще опраат бандерците
08:07 24.01.2026
57 маке..
До коментар #51 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Бравос на вова..само чанчь и еваньие за бандерците
08:08 24.01.2026
59 Мишел
08:14 24.01.2026
60 маке..
До коментар #52 от "Гориил":Бравос на вова..бандерците без тоци и жешко измразнаа и останаа безкрайници,пред телковете се вият опашки отсакати укронатьцисти
Коментиран от #81
08:17 24.01.2026
62 урсулець..
До коментар #53 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Ние сакаме,ама орешнико от минскье и цикроно от криме-не дават
08:21 24.01.2026
64 Руснак го казва.
Коментиран от #72
08:27 24.01.2026
65 Мишел
До коментар #8 от "Лазаров":Пораженията в жилищни райони на Киев са от дефектни ПВО ракети с изтекли всякакви срокове на годност. ПВО ракетите имат бойни глави по няколко килограма , руснаците атакуват с оръжия в бойни глави 250-500-1000 кг, които правят други разрушения. Украинското ПВО е разположено в жилищни райони .
Коментиран от #83
08:29 24.01.2026
66 Урсул фон дер Бандер
До коментар #52 от "Гориил":Бандера е на концерт Кобзон и му ръкопляска, ве Пройчо
08:30 24.01.2026
67 КОЙТО СЛУША БРИТИТЕ
08:34 24.01.2026
70 Нетаняху!
,,Една жена получила порязване на крака и била откарана в болница...
А други две-получили леки порязвания..."
08:51 24.01.2026
72 Има руснаци и руснаци
До коментар #64 от "Руснак го казва.":американци и американци
както българи и българи.
Но такива като теб се намират само в нета, а по улиците и по света не ви срещаме често.
Защото сте рядка особенна порода!
08:54 24.01.2026
73 Как бе
До коментар #17 от "Как":И тримата ли ще гласуват ?
08:56 24.01.2026
75 Ама
08:58 24.01.2026
76 Калтак русофилович
До коментар #19 от "Володимир Кокаинович Зеленски":Нищо не измислих добре че ми диктуваха !
09:00 24.01.2026
77 Херодот
09:00 24.01.2026
78 Хохо Бохо
09:04 24.01.2026
79 Лука
До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":Агресора е русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #120
09:04 24.01.2026
80 ЗЕЛЕНСКИ БИЛ ПРОДАЛ НА ИЗРАЕЛ
09:08 24.01.2026
81 Лука
До коментар #60 от "маке..":Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола .
Коментиран от #90
09:10 24.01.2026
83 Лука
До коментар #65 от "Мишел":Изводите ти са дадени от посолството или си бил там !
09:14 24.01.2026
84 И кому е нужно?!
Ясно!
Да подчертаем,отново- за лошите руснаци...
09:15 24.01.2026
86 Лука
До коментар #47 от "Ти мани Зеленски":Като толкова те интересува постъпи в гру ще те приемат ако не си там !
09:18 24.01.2026
87 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
09:21 24.01.2026
90 маке..
До коментар #81 от "Лука":Как е уwецето напеефтьски0-кушаш ли кушаш,да тие сладко
09:24 24.01.2026
93 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Съчувствие....
Ако не бяха горили живи българи в Одеса, може би....
09:28 24.01.2026
94 Механик
Сериозно ли "шахед" са РАКЕТИ?
Пусто пиене и бързане за вземането на някое и друго грантче.
09:28 24.01.2026
95 баба Меца
09:29 24.01.2026
98 това е
09:49 24.01.2026
99 друго място за
09:49 24.01.2026
100 Мишел
09:50 24.01.2026
104 Не може да бъде
Коментиран от #109
10:09 24.01.2026
105 кои са истинските
10:11 24.01.2026
106 Кривата ти русофилска кратуна
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":е попиляна.
10:12 24.01.2026
107 стоян георгиев
10:14 24.01.2026
108 Чичи
До коментар #49 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":И бременни деца има ранени,
От 100 ракети върху социални домове има и две бременни баби,които са пометнали,едната е Макроновица...😆
Коментиран от #111
10:16 24.01.2026
109 стоян георгиев
До коментар #104 от "Не може да бъде":Кой реве бе другар?украйна е наясно с какъв враг си има работа.само ти не разбра за 12 години че е без значение какво са направили украинците за това как ще постъпи путлер.
Коментиран от #124
10:17 24.01.2026
110 БАРС
10:17 24.01.2026
111 стоян георгиев
До коментар #108 от "Чичи":Смешно а?
Коментиран от #122
10:18 24.01.2026
113 А50
Коментиран от #144
10:20 24.01.2026
115 Ха ХаХа
Коментиран от #125
10:21 24.01.2026
116 Първите 2 години
До коментар #35 от "Невярно":Украйна не хвърляше дронове и ракети по РФ, а руснаците го правят от първия ден на войната.
10:22 24.01.2026
117 Е добре де
Коментиран от #123
10:24 24.01.2026
118 Мхм, понеже ги свалят , то затова
Коментиран от #131
10:25 24.01.2026
120 Ха ХаХа
До коментар #79 от "Лука":Когато Русия направи пещи за горене на хора и изгори отпадъците като теб, тогава ще стане фашистка държава
10:25 24.01.2026
121 Чорбара
Миленко шо са не гръмнеш.
То бива бива ама Волга мизе небшва.
10:26 24.01.2026
122 Чичи
До коментар #111 от "стоян георгиев":Смешно е поднесеното инфо.
Както и вмененото заглавие. Турили са по-геройско,да позамажат резила.
Но фактите са си факти. Украйна не може да защити населението си. ПВО-то е в колапс,става все по-зле с всеки изминал ден,а Зеления нapко се пъне като хитлерист в Берлин през април 1945г.
10:26 24.01.2026
123 Я пъ тоа
До коментар #117 от "Е добре де":То и руснаците реват. Бомбят ги като за последно. Попукаха им рафинериите и в Каспийско море.
Коментиран от #127, #128, #132
10:26 24.01.2026
124 То но ревеш като вдовица, жена ти
До коментар #109 от "стоян георгиев":Чичо Гошо не те ли оправи нощеска?
10:27 24.01.2026
125 Ти неграмотен ли си?
До коментар #115 от "Ха ХаХа":Ракетите са 19, а свалените 15. Дроновете са 375, свалени 360.
Коментиран от #135, #138
10:27 24.01.2026
127 Така де
До коментар #123 от "Я пъ тоа":В Пемза още не могат да загасят рафинериите.
Коментиран от #130
10:27 24.01.2026
128 Попукана ти е
До коментар #123 от "Я пъ тоа":главата на теб .🤣😂🤣
Коментиран от #133, #134
10:28 24.01.2026
129 Бомбят Путин на поразия
Коментиран от #145
10:29 24.01.2026
130 Целият Сахалин гори даже, а
До коментар #127 от "Така де":Владивосток изгоря 8 пъти.
10:29 24.01.2026
132 Ъхъ ъхъ
До коментар #123 от "Я пъ тоа":Попиляли са укрите на Марко Тотев мандалките.
А бе дръндър известно ли ти е колко рафинерии има Русия?
Тъпунгер Сър Джон
10:29 24.01.2026
133 урко
До коментар #128 от "Попукана ти е":и не само главата му е попукана....)))
Коментиран от #139
10:29 24.01.2026
134 Каспийски фоерверки
До коментар #128 от "Попукана ти е":В морето.....Путин в тих ужас.. руското ПВО безсилно.
Коментиран от #141
10:30 24.01.2026
135 Хе хе хе
До коментар #125 от "Ти неграмотен ли си?":Укро данните са 110% фалшиви като държавата им
10:31 24.01.2026
137 Крайно време е
10:32 24.01.2026
138 Чичи
До коментар #125 от "Ти неграмотен ли си?":Те затова и в Чернигов нямат ток.
Пак са паднали отломки върху мъжкия родилнен дом.
А ти ги сваляш дроновете от вас с дистанционното,😆😆
10:32 24.01.2026
139 От дискретност само
До коментар #133 от "урко":замълчах.😉
10:32 24.01.2026
140 Сандо
До коментар #49 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":А какво да правят?С какво да залъгват оскотяващото и безмозъчно население,отровено от русофобия?И на всичко отгоре трябва да поддържат имиджа на западното въоръжение,че започват да падат продажбите на американските компании от ВПК,а и не само на американските.И затова,ако не искате да бъдете лъгани,стойте далеч от укромедиите,а и от българските,абе изобщо от западните.ДВ трябва да четете иначе от ФАКТИ ще се разсърдят и ще спрат да ги публикуват.
Коментиран от #152, #153
10:33 24.01.2026
141 Така е
До коментар #134 от "Каспийски фоерверки":Затова ли Русия превзе 20% от Украйна,а Украйна превзе кръгла нула от Русия
Марш на фронта безказармен сорос..за тор
Коментиран от #157
10:33 24.01.2026
142 татунчо 🍌
Коментиран от #154
10:33 24.01.2026
143 Като не могат а вземат
Ама то с таков Фюрер фашага и пеДо-фил , кво а очакваш?!?
Сите ги помним как Избега по прашки от оня ЛОШИО ГОТВАЧ
Хехехехехехе
ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК
Хехехехехехе
Коментиран от #149
10:33 24.01.2026
144 Аман от неграмотници,
До коментар #113 от "А50":никъде не пише, че са свалили всички ракети и дронове, а са бомбандирани вече почти 4 години всеки ден.
10:34 24.01.2026
146 Пъpдеф
Коментиран от #151
10:35 24.01.2026
149 Аха, да не, те още и Бахмут не могат да
До коментар #143 от "Като не могат а вземат":вземат и Мариупол, откъдето от.мазетата на Азовстал азовците контраатакуват и успешно завзеха Москва.🤣😂🤣
Коментиран от #159, #163
10:37 24.01.2026
150 Чичи
До коментар #136 от "Рафинерията":Тогава за какво реват?
На война като на война.
Аз не съм чул с думната рафинерия някой да е спечелил война. От 2г. и нещо улеите пробват и тая тактика,а нещата стават по-зле.Тия новини са за масите и за шараните. Те ще ги топлят в студа.
Шмъpkaлника го каза оня ден-нещата на фронта са зле. Което значи,че ще става по-лошо .
Коментиран от #156, #161
10:37 24.01.2026
151 овч, 🐑
До коментар #146 от "Пъpдеф":,,Дpебен е, зъл, и прoз,, ............Това ти е автопортрета ли ?! Ха-ха ! Красавчик ...
10:37 24.01.2026
152 Пампор
До коментар #140 от "Сандо":Русофобия е да подкрепяш фашистки режим в Кремъл, който уби 1 милион руснаци и обрече десетки милиони на мизерия.
10:38 24.01.2026
153 Дядка
До коментар #140 от "Сандо":От 5 години ръсиш укрофобия като нацист.
10:38 24.01.2026
154 Нема се срамиш,че си
До коментар #142 от "татунчо 🍌":Ку..Росмукач! Всички тридневни копейки, монголья и блатни алкаше са такива! )))))
Таки ги..бие ху.. ЙЛО ,...като дрът монгольяк.... КУ...РА на рамАзан )))))
За 12 год... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ ))))))
Коментиран от #160
10:39 24.01.2026
155 Слаба работа, аз тази нощ само за час
10:39 24.01.2026
156 Бомбят Путин...
До коментар #150 от "Чичи":Агресора под директен обстрел. Путин безпомощен....и товар РУСИЯ ДНЕС....
10:40 24.01.2026
157 Путин за 12г.
До коментар #141 от "Така е":e завзел 20% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 11м. само 9% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!
Коментиран от #162
10:40 24.01.2026
158 ами
10:41 24.01.2026
159 Я пъ тоа
До коментар #149 от "Аха, да не, те още и Бахмут не могат да":Да не говорим за Киев, Харков, Херсон.....там руснаците ги избиваха като мишки....
10:42 24.01.2026
160 село мое , 🐮
До коментар #154 от "Нема се срамиш,че си":Много , много си ,,умен ,,! Природата достатъчно те е ощетила , че няма нужда от повече ...
10:42 24.01.2026
161 Глупиславе до
До коментар #150 от "Чичи":Скоро войната се издържаше с нефт сега взе да не може.Дупка в бюджета 70 милиарда долара.Няма пари за крепостните дето сключват договори да мрат за 2 хил.долара.От Нова година им едигна ддс то на 22 процента обложи биснеса още.Руски знаеш ли ватенките реват.Почва да тегли заеми от Китай и да залага златото.Но това трябваше да се случи още в началото на войната му.Не да го гъдкат.И понеже си много компетентен гледай риски телевизии как се живее в руската провинция заплати по 700 лв, бедни като мишки за това отиват да воюват за 2 хил.долара.Безгръбначно крепостно племе.
10:42 24.01.2026
162 Ха ХаХа
До коментар #157 от "Путин за 12г.":КОЛКО ПРОЦЕНТА ОТ РУСИЯ ЗАВЗЕ УКРАЙНА ?
10:42 24.01.2026
163 Аха....даже и
До коментар #149 от "Аха, да не, те още и Бахмут не могат да":КИЕВ,ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ и те така
Абе....3 ДНЯ в КИЕВ и тръгваме към Виена Берлин и Лисабон
Ееееедехееее
Тее БА у измръзляка ТРИДНЕВЕН
Ееееедехееее
10:43 24.01.2026