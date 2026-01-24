Новини
Битката за Чечня започна: кланът на Кадиров губи влияние, Путин е изправен пред кошмарен сценарий
  Тема: Украйна

Битката за Чечня започна: кланът на Кадиров губи влияние, Путин е изправен пред кошмарен сценарий

24 Януари, 2026 10:50

  • рамзан кадиров-
  • чечня-
  • чеченска република-
  • русия-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • апти алаудинов

Регион с кланови връзки и непримирими вътрешни противоречия може да не приеме нов лидер, контролиран от Москва

Битката за Чечня започна: кланът на Кадиров губи влияние, Путин е изправен пред кошмарен сценарий - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Кланът на Рамзан Кадиров губи влияние в Чечня, съобщава украинската телевизия FREEДОМ.

Докато лидерът на републиката Рамзан Кадиров страда от бъбречна недостатъчност, според Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, синът му също бе хоспитализиран след автомобилна катастрофа. Налице са процеси в Чечня, които са тревожни и за Кремъл.

Съобщенията за сериозните здравословни проблеми на Рамзан Кадиров не са нещо ново. Официално, разбира се, не бяха признати никакви проблеми. С течение на времето обаче дори човек без медицинско образование можеше да забележи очевидни промени във външния вид на Рамзан Кадиров.

Здравето на Рамзан Кадиров очевидно се е влошило значително през последните години. Украинското разузнаване по-рано съобщи, че главата на Чечения страда от бъбречна недостатъчност. А преди малко повече от седмица, според разузнаването, бъбреците на чеченския лидер са отказали напълно. Представители на семейния клан, включително такива от чужбина, спешно пътуват до Грозни. На този фон търсенето на кандидати за поста нов държавен глава на републиката рязко се засили.

За Кремъл евентуалната смърт на Рамзан Кадиров е изключително тревожен сценарий. Това не е просто смяна на регионалното ръководство, а край на неформална сделка. Съгласно това споразумение, след Втората чеченска война Чеченската република остава част от Руската федерация, а Кадиров обещава да гарантира абсолютната лоялност на чеченците към Путин.

Загубата на тази фигура заплашва цялата политическа структура. Регион с кланови връзки и непримирими вътрешни противоречия може да не приеме нов лидер, контролиран от Москва.

В Чечня спешно се търси заместник на Кадиров. Сред разглежданите кандидати са Апти Алаудинов, командир на формирование „Ахмат“; Магомед Даудов, ръководител на чеченското правителство; и най-големият син на Кадиров, Ахмат. За Путин е изключително важно новият глава на Чечения да бъде толкова контролируем и лоялен, колкото и неговият предшественик.

Руската вертикала на властта се основава не на институции, а на страх и лична лоялност.

Ако Апти Алаудинов бъде коронясан за глава на Чечня, за семейството на Кадиров ще се случи немислимото. Кланът, който на практика контролира цялата република, рискува да загуби властта. И подобен сценарий едва ли ще бъде приемлив за тях. През годините на управлението си Рамзан Кадиров е изградил система за личен контрол, като е поставил над 80 свои роднини на ключови позиции. Това е направено с ясното намерение да се запази влиянието на семейството в случай на оттегляне или смърт.

Официалният наратив е фрагментарен и противоречив, а реалните процеси са скрити зад фалшива медийна атака. Но едно нещо вече е ясно: ситуацията около Чечня и семейство Кадиров ескалира. Въпросът тук вече не е здравето на конкретни личности, а силата на властовата структура, изградена върху задължителна лоялност, страх и мълчание.

Руският опозиционен политик Дмитрий Гудков казва, че днес ситуацията в Чечня е различна от 2000-те години. Може да има известна конкуренция между клановете, но в крайна сметка Кремъл, и по-специално Путин, решава всичко. Ако Путин спре да подкрепя Кадиров утре, силите за сигурност биха могли бързо да го отстранят и заменят.

Руският журналист Ренат Давлетгилдеев казва, че властта в Чечня скоро ще се смени. Той посочва, че всички разбират, че Рамзан Кадиров няма да е дълго на този свят. Дори сред чеченския елит разбират, че ръководството на републиката скоро ще се смени. Напускането на такава фигура със сигурност би имало сериозно въздействие върху руската политика. И точно затова всичко се пази в такава тайна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    66 25 Отговор
    По добре FREEDOM да съобщат датата на г.ей парада в Киев.

    Коментиран от #14, #25, #51

    10:53 24.01.2026

  • 2 Всичко кошмарно за

    29 41 Отговор
    Педофила -- монгольяк тепърва предстои!
    Монгольята ЗАГУБИХА първата москаляк -- ЧЕЧЕНСКА война и Чечня обяви НЕЗАВИСИМА ИЧКЕРИЯ!!
    Скоро рамАзан ше правят..курбан , а после и напикаващия се педофил Ху ЙЛО
    Ееееедехееее

    10:54 24.01.2026

  • 3 Фотограф

    23 36 Отговор
    Само уpoди на снимката.

    10:54 24.01.2026

  • 4 ха-ха 😝

    57 19 Отговор
    Рибата в морето , те и тигана приготвили . Когато му дойде времето ще разберем , сега , както винаги трябва да вменяваме , че Путин пак е в неизгодна позиция , само защото така ни се иска да е .

    10:54 24.01.2026

  • 5 Ако трябва друг

    25 9 Отговор
    Апти Алаудинов ще е!

    Коментиран от #15

    10:55 24.01.2026

  • 6 Баце ЕООД

    25 8 Отговор
    Ахахаха, добре бе, мда. Така е!

    10:55 24.01.2026

  • 7 Марийка, мари

    37 9 Отговор
    Дойче веле ли списваш?

    10:58 24.01.2026

  • 8 Сандо Джелатина

    17 42 Отговор
    Батальоните ...Ш.Басаев,...живи ше дерат националните предатели и москаляк под-логи на На диров.
    Чекайте 3- та монгольяк -- ЧЕЧЕНСКА ВОЙНА

    10:58 24.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хмм

    30 9 Отговор
    Кадиров си има недостатъци, но противното е арабски халифат, точно затова баща и син Кадирови разбират, че трябва да сменят мястото на барикадата, само Путин може да запази страната им от установяване на арабски халифат

    Коментиран от #22

    10:59 24.01.2026

  • 11 Ха ХаХа

    33 10 Отговор
    Щом тази най фалшива телевизия го казва, значи е обратното

    11:00 24.01.2026

  • 12 Мара неумната

    22 9 Отговор
    пак са я оставили дежурна по русофобски пасквили за yйкендa

    11:00 24.01.2026

  • 13 Руски колхозник

    10 15 Отговор
    Ахмак Тъпанаров ще е

    11:00 24.01.2026

  • 14 Хахахаха

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Сериозно ли бе г@й?

    11:01 24.01.2026

  • 15 Тва оня... православен рушняк дека

    11 21 Отговор

    До коментар #5 от "Ако трябва друг":

    Избега като ху ЙЛО педофила от....оная Бригада десантчици дето ОСВОБОДИХА 2 РЕПУБЛИКИ ЗА...5 ДНИ?!?
    Хахахахаха
    220 ТИК ТОК ...СПЕЦНАЗ ЧУРКИ беха пленени още на първият ден
    Хахахахахаха

    11:02 24.01.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 19 Отговор
    всичкото копеи-за клана на Кадирката!

    Коментиран от #29

    11:02 24.01.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    13 25 Отговор
    РАЗПАДАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА!!!
    Скоро и Якутия - Тръмп е хвърлил поглед, а местното население го чака с отворени обятия...
    Бутоксовото малокалибрено - В МАТ....

    11:03 24.01.2026

  • 18 Фриидъм зер

    24 6 Отговор
    Българчета, световните кукловоди искат и вашите души и за целта са впрегнали цялата смрад на медиите да ви пълнят, ушите и очите, а от там и главите с дезинформация. Крайната цел е да се окажете някъде в окопите, срещу други такива и да убивате, докато го убият и вас. Това е крайното състояние което се търси, омраза и глупост!

    11:03 24.01.2026

  • 19 Ами

    20 11 Отговор
    противниците на Кадиров се занимават с тероризъм и убийства, чеченците са благодарни на Путин, че спря войните с Чечения, около 100 хиляди терористи са прогонени от страната и започнаха да се проявяват в чужбина, атентатът в Бостън беше тяхно дело, загинаха невинни хора

    Коментиран от #27

    11:03 24.01.2026

  • 20 Пилете си ноктите

    20 11 Отговор
    и ги лакирайте редовно.
    За Русия не се косете.

    Коментиран от #35

    11:05 24.01.2026

  • 21 Руснакът е мръсно противно животно

    11 20 Отговор
    Рамазан Кадиров е убил първият руснак когато е бил на 16 години.

    11:05 24.01.2026

  • 22 стоян георгиев

    11 19 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    В чечня е арабски халифат в момента.даже по лошия вариант.арабски халифат с тежка корупция и васалитет кум русия.

    Коментиран от #26, #31

    11:06 24.01.2026

  • 23 Ами

    10 15 Отговор
    Но трябва да признаем, че баш терориста е в бункера по клемль, няма за какво да се лъжем, Литвиненко написа книга по този повод!

    11:06 24.01.2026

  • 24 Последния Софиянец

    11 16 Отговор
    Бункерното усеща края, Хага го зове!

    11:07 24.01.2026

  • 25 123

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    С нетърпение го очакваш да да носиш флагманското знаме. Но преди това хубово си намажи с грес флейтата !

    11:07 24.01.2026

  • 26 Така е

    8 8 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Режат глави пред телевизионните камери...

    Коментиран от #33

    11:07 24.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чечен

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Скоро ще ти се радваме...

    11:09 24.01.2026

  • 30 Какво ще стане

    12 2 Отговор
    си е тяхна вътрешна работа.

    11:09 24.01.2026

  • 31 оня с коня

    13 4 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #34

    11:09 24.01.2026

  • 32 Добре ли сте

    14 5 Отговор
    "съобщава украинската телевизия FREEДОМ."

    11:11 24.01.2026

  • 33 стоян георгиев

    5 9 Отговор

    До коментар #26 от "Така е":

    Главите са най малката подробност.основно в чечня управлението е като в арабските страни.коран многоженство тоталитарно управление и от там корупция мръсотия мързел ....кво произвеждат в чечня?

    11:12 24.01.2026

  • 34 стоян георгиев

    6 11 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Киевска хунта и демократично управление в русия...хах...бачкаме непозната за теб дейност,но и за теб ще има вече евро споко.даже клошарите няма да оставим да мизерствате.при нас поне пари има.

    11:13 24.01.2026

  • 35 Питане

    4 16 Отговор

    До коментар #20 от "Пилете си ноктите":

    Имаш ли вече сили да врътнеш манивелата на Москвето, та да запали, или с отвръщение караш S класа, комуняго ?

    Коментиран от #39

    11:14 24.01.2026

  • 36 Бг гражданин

    18 7 Отговор
    Оставете Чечня и Русия,те ще намерят верният човек за мястото на Кадиров! Апти Алаидинов е генерал,уважана в Чечня и предан на Русия.. Битката за България е важна,не друго ,драги журнаписти и драскачи всякакви!!!

    11:14 24.01.2026

  • 37 Марче,

    10 4 Отговор
    чети преди да преписваш! Тръмп каза: Кавказ е руски.Точка!!!

    11:16 24.01.2026

  • 38 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Днес до обяд ще си взема почивка ,че едно същи простотии или тъпотии от една т@@@ ми@@@@ ме ми се четат .вижте там пак да не забравите да спечели наемете пак кога ще умират и двамата

    11:16 24.01.2026

  • 39 Отговор:

    10 5 Отговор

    До коментар #35 от "Питане":

    Предпочитам Волга,а също и НРБ! Вдяваш ли,де Бил?!

    11:18 24.01.2026

  • 40 Факт

    2 4 Отговор
    Направо!

    11:21 24.01.2026

  • 41 Честито ЕВРО

    7 10 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци комижълтури или козари

    11:23 24.01.2026

  • 42 Фейк на часа

    11 1 Отговор
    "съобщава украинската телевизия FREEДОМ" - - -
    Не си губете времето да четете това горе, нито коментарите.

    11:32 24.01.2026

  • 43 Фен

    1 4 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂

    11:40 24.01.2026

  • 44 хихи

    7 1 Отговор
    Че той Путин не умря ли?

    Коментиран от #45

    11:42 24.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Край

    6 4 Отговор
    До всички русофоби, копнеещи за чеченска джамахирия, бурятски хаганат и якутска империя - от мен да го знаете - такива няма да има.

    Коментиран от #47

    11:55 24.01.2026

  • 47 Руската пропаганда

    2 10 Отговор

    До коментар #46 от "Край":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #54

    11:57 24.01.2026

  • 48 Асен

    2 6 Отговор
    Аууууууууууу какъв кошмар борбата е кой да неовият диктатор на Чечня.

    11:57 24.01.2026

  • 49 дядо Петър

    9 1 Отговор
    Марийче, дедовото и ти ли си минала на твърдо гориво? Как ти минават такива глупости в главата,да се чуди човек!

    11:58 24.01.2026

  • 50 Мите

    8 0 Отговор
    И ще дойдат "ценностите" и "демокрацията" и ще настане такъв живот че пей сърце!

    Коментиран от #52, #53

    12:02 24.01.2026

  • 51 Роско

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Няма гей парат, защото руснаците не успяха да превземат Киев за три дни. Разбиха им колоната от 67 км, която щеше да провежда парада.

    12:05 24.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ваню

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Мите":

    Ко, искаш муфтията да те бие с пръчки, че не можеш да сричаш Кypaна на арапски?

    12:06 24.01.2026

  • 54 Точно така

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Руската пропаганда":

    И ти си уцелен точно в десятката межу очите.

    12:07 24.01.2026

  • 55 Георгиев

    8 1 Отговор
    Една торба с глупости на база внушения на окраинското разузнаване. Аз имам близък, който повече от 10 години е без бъбреци. И е на диализа три пъти седмично. А се писа, че Кадиров има чудесна болница. Тогава? Успешно присаждане става само от донор - близък роднина.
    Проблемите на сина му миришат на атентат. Но пък ако нещо стане с него, неговите бъбреци ще са чудесен подарък.
    Тук авторът много се вживява и преекспонира. Нищо подобно няма реално. Различните кланове искат да управляват, но Москва няма да ги изпусне.

    12:09 24.01.2026

  • 56 Клоуни

    4 0 Отговор
    Смешници тези неща които твърдите предполагам са верни колкото нещата които твърдяхте по рано за Русия няма ракети няма снаряди Путин умира бягайки в друга страна под давление на преврат а тя каква стана руснаците ви пръснаха хайтек БВП отличния колективен запад че се налага да им играете театри с надеждата да ги измамите щото с груба сила не става.

    12:13 24.01.2026

  • 57 Мара нюз

    4 0 Отговор
    преписано от укрите

    12:18 24.01.2026

  • 58 ДългоИме

    1 0 Отговор
    Аман бе, Маро, намери "откъде" да ни "черпиш" с "информация/новини" - медиите на У(к)срайна - ха-ха! Намери си "по-независим" източник и тогава ни поднасяй "горещите" новини! Пука ни за Чечня, а на Този който му "пука", знае какво да прави. Анадън-ма?

    12:19 24.01.2026

  • 59 Абе мозъци

    1 1 Отговор
    Алаудинов командира на „Ахмат“ и Магомед Даудов са още по големи русофили. Що пишете дивотии бре ?

    12:20 24.01.2026

  • 60 Че украйнски бъбреци

    0 0 Отговор
    Няма ли бре?

    12:23 24.01.2026

  • 61 ДългоИме

    0 1 Отговор
    Аман бе, Маро, намери "откъде" да ни "черпиш" с "информация/новини" - медиите на У(к)срайна - ха-ха! Намери си "по-независим" източник и тогава ни поднасяй "горещите" новини! Пука ни за Чечня, а на Този който му "пука", знае какво да прави. Анадън-ма?

    12:26 24.01.2026

  • 62 Обтегача

    0 1 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.Изгодно.

    Коментиран от #64

    12:29 24.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Обтегача":

    Ти твоята изправи че е квадратна и куха

    12:31 24.01.2026

  • 65 Голямо густо

    0 1 Отговор
    Голямо густо е да видиш гневни копейки!

    12:31 24.01.2026

  • 66 Читател

    1 0 Отговор
    Според тези Путин не умря ли поне 10 пъти до сега - сега ще морят Кадиров

    12:32 24.01.2026

