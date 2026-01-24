Битката за Чечня започна: кланът на Кадиров губи влияние, Путин е изправен пред кошмарен сценарий

Кланът на Рамзан Кадиров губи влияние в Чечня, съобщава украинската телевизия FREEДОМ.
Докато лидерът на републиката Рамзан Кадиров страда от бъбречна недостатъчност, според Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, синът му също бе хоспитализиран след автомобилна катастрофа. Налице са процеси в Чечня, които са тревожни и за Кремъл.
Съобщенията за сериозните здравословни проблеми на Рамзан Кадиров не са нещо ново. Официално, разбира се, не бяха признати никакви проблеми. С течение на времето обаче дори човек без медицинско образование можеше да забележи очевидни промени във външния вид на Рамзан Кадиров.
Здравето на Рамзан Кадиров очевидно се е влошило значително през последните години. Украинското разузнаване по-рано съобщи, че главата на Чечения страда от бъбречна недостатъчност. А преди малко повече от седмица, според разузнаването, бъбреците на чеченския лидер са отказали напълно. Представители на семейния клан, включително такива от чужбина, спешно пътуват до Грозни. На този фон търсенето на кандидати за поста нов държавен глава на републиката рязко се засили.
За Кремъл евентуалната смърт на Рамзан Кадиров е изключително тревожен сценарий. Това не е просто смяна на регионалното ръководство, а край на неформална сделка. Съгласно това споразумение, след Втората чеченска война Чеченската република остава част от Руската федерация, а Кадиров обещава да гарантира абсолютната лоялност на чеченците към Путин.
Загубата на тази фигура заплашва цялата политическа структура. Регион с кланови връзки и непримирими вътрешни противоречия може да не приеме нов лидер, контролиран от Москва.
В Чечня спешно се търси заместник на Кадиров. Сред разглежданите кандидати са Апти Алаудинов, командир на формирование „Ахмат“; Магомед Даудов, ръководител на чеченското правителство; и най-големият син на Кадиров, Ахмат. За Путин е изключително важно новият глава на Чечения да бъде толкова контролируем и лоялен, колкото и неговият предшественик.
Руската вертикала на властта се основава не на институции, а на страх и лична лоялност.
Ако Апти Алаудинов бъде коронясан за глава на Чечня, за семейството на Кадиров ще се случи немислимото. Кланът, който на практика контролира цялата република, рискува да загуби властта. И подобен сценарий едва ли ще бъде приемлив за тях. През годините на управлението си Рамзан Кадиров е изградил система за личен контрол, като е поставил над 80 свои роднини на ключови позиции. Това е направено с ясното намерение да се запази влиянието на семейството в случай на оттегляне или смърт.
Официалният наратив е фрагментарен и противоречив, а реалните процеси са скрити зад фалшива медийна атака. Но едно нещо вече е ясно: ситуацията около Чечня и семейство Кадиров ескалира. Въпросът тук вече не е здравето на конкретни личности, а силата на властовата структура, изградена върху задължителна лоялност, страх и мълчание.
Руският опозиционен политик Дмитрий Гудков казва, че днес ситуацията в Чечня е различна от 2000-те години. Може да има известна конкуренция между клановете, но в крайна сметка Кремъл, и по-специално Путин, решава всичко. Ако Путин спре да подкрепя Кадиров утре, силите за сигурност биха могли бързо да го отстранят и заменят.
Руският журналист Ренат Давлетгилдеев казва, че властта в Чечня скоро ще се смени. Той посочва, че всички разбират, че Рамзан Кадиров няма да е дълго на този свят. Дори сред чеченския елит разбират, че ръководството на републиката скоро ще се смени. Напускането на такава фигура със сигурност би имало сериозно въздействие върху руската политика. И точно затова всичко се пази в такава тайна.
